Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'
GĐXH - Trong tập 25 "Cách em 1 milimet", sự xuất hiện bất ngờ của My - Bí thư A5 và Hoàng 'cận' khiến Tú bất an.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 "Cách em 1 milimet", sự xuất hiện của những nhân vật cùng xuất thân ở Làng Mây năm xưa, hứa hẹn sẽ có những tình tiết hấp dẫn. Đó là My là Bí thư của lớp A5, là cô gái mà ngày xưa khi còn ở làng Mây, Viễn đã huỷ hẹn với Ngân để đưa cô về nhà. Lần đó, Viễn đã hẹn với Ngân là cả hai cùng đi mua sách luyện thi nhưng Viễn đã về trước đó rồi. Và lý do Viễn quên hẹn với Ngân là vì phải đưa My về nhà.
Tuy nhiên, trái với sự bực bội của Ngân, Viễn vẫn rất vui vẻ sau đó. Sau khi hiểu ra lý do cơn giận của Ngân, Viễn đã giải thích lý do vì sao ngày hôm đó mình lại đưa My về. Là vì My bị đau bụng và ngất trong nhà vệ sinh và nhờ Viễn đưa về. Và Viễn quá vội nên đã không kịp thông báo cho Ngân biết. Viễn sau đó đã giơ tay thề: "Tôi thề lần sau sẽ không trở đứa con gái nào nữa ngoại trừ bà, được chưa?".
Lần này, Viễn có việc nên đã tìm tới My nhờ giúp. My vui vẻ nói sẽ giúp anh, tuy nhiên, đến phút cuối cuộc nói chuyện, My đột nhiên đưa tay lên vuốt má Viễn, giữ khuôn mặt anh nhìn thẳng vào mặt mình. Và My nói: "Lúc cần mới nhớ đến người ta. Ghét thật đấy!".
Ở diễn biến khác trong tập phim, mâu thuẫn giữa Đức và Nga tiếp tục đẩy cao. Đức khẳng định nếu có chia tay thì đó là vì chính Nga, hoàn toàn không liên quan đến Tú. Lời nói thẳng thắn ấy khiến Nga tổn thương. Nga hỏi ngược lại người yêu: “Thế em không phải là người bị hại ạ?”, làm Đức không kịp phản ứng.
Trong khi đó, con gái ông trùm vẫn rất quyết liệt trong chuyện tình cảm với Biên. Mỹ Vân tuyên bố nếu Biên khẳng định anh thật sự yêu người khác, cô sẽ rời đi và không cố níu kéo nữa.
Còn Tú, cô bắt gặp Viễn đi cùng “nàng thơ đại học” của anh và đây là người mà Tú không hề thích. Tú nói thẳng vỡi Viễn rằng cô không thích người này trờ thành chị dâu mình. Viễn ngay lập tức gạt phăng suy nghĩ đấy của Tú.
Bên cạnh việc gặp lại người mà không muốn tiến xa với Viễn, Tú còn bất ngờ va phải một người khác cô rất không ưa - Hoàng “cận”, người từng bị nhóm "Đại bản doanh" khai trừ.
Tập 25 phim "Cách em 1 miimet" được phát sóng vào 20h ngày 27/11 trên kênh VTV3.
Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 phim "Lằn ranh", do kjông có tiền để chạy án, lại rơi vào thế bí, Vinh quyết định vòi tiền doanh nghiệp. Anh ta tìm đến “mối làm ăn” thân thiết, lấy sai phạm cũ của công ty này uy hiếp để “vay” 500 triệu.
Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh conXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Tập cuối "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến cảm xúc với khán giả khi cái kết đẹp với những cặp đôi Trúc Lam - Toàn; Kim Ngân - Dũng và một lựa chọn sống hài hòa của Mỹ Anh và Đăng.
Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến đã nghẹn ngào nói về cảm xúc của mình khi trở lại với phim ảnh và lần trở lại này cô gây rung động với khán giả bởi vai diễn rất "phản ứng hóa học" với đàn em kém tuổi - diễn viên Liên Bỉnh Phát.
Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thânXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 phim “Lằn ranh”, Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.
Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của Victor Vũ ngoài doanh thu "khủng" với 249 tỷ đồng, phim còn giành giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025. Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ, phim sẽ có phần 2 với tựa đề "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều tình huống bất ngờ và một cái kết có hậu cho các nhân vật.
NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.
Mỹ nhân 'Áo lụa Hà Đông' bất ngờ góp mặt trong phim của Johnny Trí NguyễnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thiên Tú - nữ phụ phim Áo lụa Hà Đông' sẽ là 1 trong 2 "tráng sĩ" tiếp theo sẽ xuất hiện trong phim mới do Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật. Đây là vai diễn đặc biệt của mỹ nhân 9X.
'Cách em 1 milimet' giành lại vị trí dẫn đầu từ 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Cách em 1 milimet" đã lấy lại vị trí đầu bảng xếp hạng rating phim Việt tuần qua từ "Gió ngang khoảng trời xanh".
Mỹ Anh khuyên Đăng ngừng hàn gắn, Dũng nói rõ lý do 'yêu gấp' với Kim NgânXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 47, Dũng đưa ra một loạt lý do để thuyết phục Kim Ngân nhanh chóng đồng ý tình cảm, còn Mỹ Anh bày tỏ mong muốn Đăng ngừng nỗ lực hàn gắn.
NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.