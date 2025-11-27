Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 "Cách em 1 milimet", sự xuất hiện của những nhân vật cùng xuất thân ở Làng Mây năm xưa, hứa hẹn sẽ có những tình tiết hấp dẫn. Đó là My là Bí thư của lớp A5, là cô gái mà ngày xưa khi còn ở làng Mây, Viễn đã huỷ hẹn với Ngân để đưa cô về nhà. Lần đó, Viễn đã hẹn với Ngân là cả hai cùng đi mua sách luyện thi nhưng Viễn đã về trước đó rồi. Và lý do Viễn quên hẹn với Ngân là vì phải đưa My về nhà.

My từng là người khiến Ngân tỏ ra bực tức, ghen tuông thời còn đi học. Ảnh VTV

Tuy nhiên, trái với sự bực bội của Ngân, Viễn vẫn rất vui vẻ sau đó. Sau khi hiểu ra lý do cơn giận của Ngân, Viễn đã giải thích lý do vì sao ngày hôm đó mình lại đưa My về. Là vì My bị đau bụng và ngất trong nhà vệ sinh và nhờ Viễn đưa về. Và Viễn quá vội nên đã không kịp thông báo cho Ngân biết. Viễn sau đó đã giơ tay thề: "Tôi thề lần sau sẽ không trở đứa con gái nào nữa ngoại trừ bà, được chưa?".

Lần này, Viễn có việc nên đã tìm tới My nhờ giúp. My vui vẻ nói sẽ giúp anh, tuy nhiên, đến phút cuối cuộc nói chuyện, My đột nhiên đưa tay lên vuốt má Viễn, giữ khuôn mặt anh nhìn thẳng vào mặt mình. Và My nói: "Lúc cần mới nhớ đến người ta. Ghét thật đấy!".

Viễn bị "My - Bí thư A5" vuốt má khi anh tới nhờ người bạn cũ giúp đỡ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, mâu thuẫn giữa Đức và Nga tiếp tục đẩy cao. Đức khẳng định nếu có chia tay thì đó là vì chính Nga, hoàn toàn không liên quan đến Tú. Lời nói thẳng thắn ấy khiến Nga tổn thương. Nga hỏi ngược lại người yêu: “Thế em không phải là người bị hại ạ?”, làm Đức không kịp phản ứng.



Trong khi đó, con gái ông trùm vẫn rất quyết liệt trong chuyện tình cảm với Biên. Mỹ Vân tuyên bố nếu Biên khẳng định anh thật sự yêu người khác, cô sẽ rời đi và không cố níu kéo nữa.

Còn Tú, cô bắt gặp Viễn đi cùng “nàng thơ đại học” của anh và đây là người mà Tú không hề thích. Tú nói thẳng vỡi Viễn rằng cô không thích người này trờ thành chị dâu mình. Viễn ngay lập tức gạt phăng suy nghĩ đấy của Tú.

Bên cạnh việc gặp lại người mà không muốn tiến xa với Viễn, Tú còn bất ngờ va phải một người khác cô rất không ưa - Hoàng “cận”, người từng bị nhóm "Đại bản doanh" khai trừ.

Khi đang ở dưới hầm để xe tòa nhà, Tú bất ngờ "va" phải Hoàng “cận”.

Tập 25 phim "Cách em 1 miimet" được phát sóng vào 20h ngày 27/11 trên kênh VTV3.