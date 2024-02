Hà Nội những ngày cuối năm, tôi "vất vả" lắm mới chốt được cái hẹn cùng nghệ sĩ Quốc Tuấn vì theo anh chia sẻ, những ngày này Bôm đang bận rộn cho kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm thứ 7 - năm cuối Trung cấp để năm sau lên Đại học.

Sau khi mở cửa đón tôi vào nhà, "thanh niên" Bôm lại phiêu trong một bản nhạc gì đó mà đối với dân ngoại đạo như tôi thì chỉ cảm thấy quá hay nhưng cụ thể là bản gì thì tôi không chịu hẳn. Thi thoảng "thanh niên" Bôm quay lại nhìn tôi với vẻ đầy tò mò, còn bố Tuấn khéo tay pha cho tôi ly trà mật ong.

Trong không gian ấm cúng của ngôi nhà, chúng tôi đã có buổi trò chuyện thú vị về cuộc sống của "hai anh em nhà Bôm".

"Thẩm mỹ đẹp trai để Bôm lấy vợ chứ không ở với bố mãi sao được"

- "Vất vả" lắm mới chốt được cái hẹn gặp anh và Bôm, dường như những ngày cuối năm 2 bố con "quay cuồng" lắm?

Thời gian vừa rồi tôi bận vì Bôm luyện tập và thi kết thúc học kỳ 1 năm thứ 7 - năm cuối Trung cấp để năm sau lên Đại học.

Sau 7 năm theo học Khoa Piano Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, phần thi hòa tấu hồi đầu tháng 1 sẽ quyết định Bôm đủ điều kiện được thi tốt nghiệp trung cấp âm nhạc vào tháng 5/2024. Trước buổi biểu diễn, Bôm đã trải qua vòng sơ duyệt khắt khe và được Hội đồng chấm thi.

7 năm miệt mài theo học, mỗi ngày dành ít nhất 8-10 tiếng/ngày luyện đàn nhưng đêm trước ngày tổng duyệt, Bôm căng thẳng lắm, thức đến gần 3h sáng. Nhưng cũng có thể hiểu vì những lần thi trước Bôm biểu diễn solo, còn lần này con ôn luyện vất vả hơn vì phải luyện tập cùng band nhạc.

Tôi biết con cố gắng rất nhiều, thậm chí nỗ lực đến 200% nên bài thi tương đối tốt dù vẫn còn một vài điểm do chưa ổn ít kinh nghiệm sân khấu. Cuối cùng phần thi của Bôm được 9 điểm. Còn học kỳ 2 nữa thôi là Bôm lên Đại học rồi.

Tôi rất hạnh phúc vì hiện tại con đã tìm được niềm đam mê với piano, thành tích ổn định. Tôi luôn nhắc nhở cháu quyết liệt trong nghệ thuật, cố gắng bằng năm bằng mười bạn khác. Bôm rất tự giác, có tình yêu với âm nhạc, càng ngày con càng ý thức và nỗ lực hơn.

- Dù khắt khe đánh giá như thế nhưng anh vẫn khiến mọi người cảm nhận được niềm tự hào về Bôm!?

Tinh thần cho con cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Có thể nhiều bố mẹ vào hoàn cảnh này thì ngại mang con ra ngoài, sợ con sẽ buồn. Nhưng nói thật, nếu bố mẹ không chuyện trò, giao lưu, con rất dễ bị trầm cảm. Cũng đừng bao giờ mặc cảm về con mình. Con mình thì sợ cái gì? Chúng tôi nuôi dạy Bôm như những đứa trẻ bình thường, đi đâu tôi cũng đưa con theo, chẳng có gì phải ngại.

Ngày xưa khi Bôm còn chưa được đẹp trai như bây giờ tôi vẫn cho Bôm chơi khắp nơi; Vinhome, Tràng Tiền Plaza, Thủ Lệ,... Cứ có điều kiện là đưa Bôm ra ngoài, cho mọi người nhìn ngó thoải mái. Có khi ngoái đầu lại là thấy cả đoàn dài theo đằng sau chỉ trỏ, tò mò. Đôi khi Bôm quay sang hỏi: 'Bố ơi, sao mọi người cứ nhìn con?’ - Tôi bảo: 'Vì thấy con đẹp trai. Sau này bố sẽ chỉnh lại cho con đẹp trai hơn nữa'.

Sau đó, tôi bình tĩnh đứng lại nói chuyện với mọi người, giải thích cháu bị mắc bệnh, tôi sẽ chữa cho cháu. Có người nghe xong cảm động hoặc áy náy thì mua nhiều quà rồi chạy đuổi theo tặng Bôm nhưng tôi đều không nhận. Ngay cả sau này khi Bôm lên truyền hình, ai cũng biết đến khi gặp ở ngoài thì quý lắm, hay cho quà. Nhưng nguyên tắc của tôi tình cảm thì nhận còn quà thì xin phép từ chối.

- Vừa rồi ngồi xem thấy Bôm lướt linh hoạt trên các phím đàn thật khó tin rằng bàn tay ấy từng bị các ngón tay dính chặt. Thế nhưng hình như việc luyện đàn của Bôm cũng khó khăn vì tôi thấy tập xong Bôm mồ hôi nhễ nhại?

Hiện tại các khớp ngón tay của Bôm vẫn hơi bị cứng nên tập luyện tiêu tốn rất nhiều năng lượng, khi xoạc quãng 8 rất vất vả. Vì thế, cứ chơi đàn xong mồ hôi ướt áo. Nếu ở nhà là thay áo khác luôn còn trong balo đi học tôi đều găm thêm áo dự phòng để đổ mồ hôi như tắm là thay luôn chứ không dễ cảm.

Thời gian tới, Bôm chắc còn cần ít nhất thì 4-5 lần chỉnh sửa nữa. Thẩm mỹ đẹp trai để Bôm lấy vợ chứ không ở với bố mãi sao được. (Cười)

- Nhắc đến chuyện này mới nhớ hình như có lần anh chia sẻ Bôm xin bố được cưới vợ?

Hồi mười mấy tuổi, tự nhiên ra nói: Con thưa bố, cho con đi lấy vợ. Tôi buồn cười quá, trêu Bôm: ‘Tôi nuôi ông rồi còn nuôi vợ ông nữa thì chết’.

Hồi còn nhỏ thì thế chứ giờ lớn cũng biết ngại rồi. Khi đi học 1 thầy 1 trò nên giao lưu không nhiều nhưng ở các môn chung Bôm cũng được các bạn quý mến lắm. Tôi cũng muốn "thả cửa" để trưa Bôm đi ăn uống, đàn đúm với các bạn nhưng bây giờ chàng trai 21 tuổi vẫn đang chờ hoàn thiện hàm nên tạm thời Bôm chưa tụ tập vui chơi với bạn học được.

Đợt này tôi đang đợi bác sĩ người Anh sang chỉnh răng cho Bôm. Trường hợp của Bôm rất đặc biệt nên chỉ những bác sĩ biết về kết cấu hàm của Bôm mới có thể làm được. Đợi chỉnh răng đẹp xong là Bôm đi tán gái được rồi. (Cười)

"Làm phim về Bôm là kể về mình, mà mình kể về mình thì buồn cười lắm"

- Đồng hành với Bôm trên mọi hành trình như thế có phải lý do chính khiến nhiều năm gần đây anh vắng bóng truyền hình, hiếm hoi mới đây thấy anh xuất hiện vai nhỏ phim điện ảnh?

Nhiều người bảo né truyền hình nhưng không phải, có giai đoạn mời nhưng mình bận nên sau này các bạn ấy mặc định là không mời vì bận. Đúng là bận thật vì phụ thuộc lịch trình của Bôm. Bạn hình dung, mỗi ngày Bôm đi học là phải dậy trước 2 tiếng. Ví dụ, Bôm vào học lúc 8h sáng thì 6h kém 15 bố đã gọi Bôm dậy vệ sinh còn bố nấu nướng. Rồi Bôm ăn uống còn bố ăn nhẹ rồi đưa đi học. Trước đi oto khá tắc đường giờ cao điểm, căn khoảng 45' đến trường, còn giờ đi tàu điện trên cao đỡ hơn chút nhưng vẫn phải chuẩn giờ vì ra trễ lại phải đợi chuyến sau. Nói chung vẫn phải tính toán thời gian chuẩn.

Khi Bôm lên lớp, bố có việc thì làm còn không lại đợi đưa Bôm về. Rồi lại nấu nướng cho Bôm ăn uống, nghỉ trưa. Đến 14h30 Bôm tập đàn đến 17h, bố lại lo ăn nhẹ: ăn bánh, sinh tố, rồi tập luyện thể thao. Sau đó, Bôm tắm rửa thì bố lại lo cơm chiều. Đâu còn thời gian làm gì nữa.

Hơn nữa giờ lớn tuổi rồi, chỉ hợp đóng vai bố thôi. Mà 10 ông bố truyền hình 9,5 ông giống nhau: yêu thương con, lo lắng, chăm sóc con hoặc khó tính khó nết. Cơ bản là giống nhau, cố lắm không khác mấy, đều đều nên không hào hứng lắm.

- Tôi tò mò vậy vai diễn như thế nào mới có khả năng "lôi kéo" anh trở lại truyền hình?

Tôi không quan trọng chính hay phụ, nhưng vấn đề đầu tiên phải là kịch bản. Kịch bản phim phải để khán giả hút vào, thích thú, sau đó mới đến chuyện vai. Tôi không đòi hỏi vai phải hay, phải thế nọ thế kia, mình được đóng góp cho một tác phẩm tốt đã là điều sung sướng rồi.

Còn để nói về ước ao, tôi mong muốn được trải nghiệm một vai phản diện chất lượng, khắc kỷ, cực đoan. Những kẻ gương mặt lương thiện, tính tình nhân nghĩa mới là nguy hiểm, thâm độc, phim Mỹ đã có rất nhiều. Một ông bố khắc kỷ cũng được. Tôi cũng thèm được đóng một vai như thế.

- Kén chọn như thế thì thu nhập hẳn ảnh hưởng không ít, nhất là khi quá trình chữa trị cho Bôm tốn kém và còn dài?

Chi phí điều trị cho Bôm trong nước cũng may là có bảo hiểm. Còn sang nước ngoài thì tốn kém thật, chi tiêu 100$ chỉ như 100.000 ở Việt Nam. Hồi đầu thì choáng nhưng sau cũng quen. Ví dụ như mỗi lần đi Hàn, vì sau phẫu thuật được xuất viện ngoại trú nhưng 3 ngày vào 1 lần để kiểm tra nên tôi đều thuê phòng gần viện cho tiện đi lại điều trị, giá thuê khoảng 400$/phòng khép kín/tuần. Còn 1 suất ăn gồm: 1 bát cơm, trứng ốp la, 4 loại kim chi chua cay xoắn ruột ăn ròng rã, đôi khi ngửi mùi tôi còn muốn ngất. Sau chúng tôi phải tự đi chợ, rồi tôi ở viện trông Bôm, mẹ Bôm về nhà trọ nấu ăn đem vào viện.

Bôm vẫn ăn cháo như ở nhà nên mỗi lần đi mang theo máy nghiền, sục cầm tay, nồi xoong thì có lúc mua có lúc đem đi.

Nói là thế nhưng tất nhiên bận nhưng kiếm tiền vẫn phải kiếm. Tôi chọn những công việc có thể linh hoạt thời gian hơn như viết kịch bản, đạo diễn TVC, phim tài liệu, phim ngắn. Hoặc thi thoảng tham gia vài dự án điện ảnh. Mới đây tôi tham gia 2 phim độc lập của đạo diễn trẻ và phim "Người vợ cuối cùng" của Victor Vũ. Phim của Victor Vũ đó quay ở Kon Tum, đi tầm 1 tuần - 10 ngày thì tôi vẫn thu xếp được, chứ dài hơn thì khó. Những lúc bố đi vắng, mẹ sẽ chăm Bôm nhưng Bôm giờ cũng 21 tuổi rồi, thanh niên rồi, nhiều cái bố lo cho Bôm phù hợp hơn mẹ.

- Hành trình của Bôm rất truyền cảm hứng! Là diễn viên cũng là đạo diễn, anh có từng nghĩ sẽ dựng thành phim không?

Chuyện của Bôm khi tôi kể lần đầu trên "Điều ước thứ 7" chỉ là 1 phần nhỏ, chỉ khoảng 30% thôi. Hành trình phía sau còn nhiều khủng khiếp lắm. Mọi người cũng từng hỏi tôi sao không làm phim về Bôm? Nhưng tôi nghĩ, kể về Bôm là kể về mình, mà mình kể về mình thì buồn cười lắm, dơ lắm! (Cuời lớn)

Hai nữa là, thực sự đến giờ tôi cũng bắt đầu cũng mệt mỏi, có tuổi rồi không nhiệt huyết như xưa nữa - dù trong đầu đầy ắp tất cả ý tưởng nhưng có tuổi, cuộc sống lại quay cuồng. Như tôi vừa chia sẻ đó, hiện giờ nhịp sống của 2 bố con quay cuồng hàng ngày: Lịch trình của Bôm, bài vở của Bôm, sức khỏe của Bôm, công việc của bố,... Mỗi ngày cứ hối hả hối hả như vậy đó.

- Bôm có thường động viên bố Tuấn không?

Khi bố đi quay vài ngày, Bôm lại gọi điện ồ ồ trêu bố. Nhiều khi bố phải dặn rằng bố đi quay không được gọi vì có thể bố không nghe được do tắt im lặng hoặc sẽ gây nhiễu tín hiệu máy quay.

Trong cuộc sống hàng ngày Bôm cũng hỗ trợ bố vài việc nhỏ như đổ rác, tưới cây. Nhưng đợt vừa rồi "thanh niên" Bôm đã bị tịch thu quyền tưới cây vì tưới không đủ ẩm đất làm chết mất 1 gốc nhài của bố. Còn những việc nặng như bưng bê hay rửa chén Bôm không làm được vì tay Bôm các khớp không có nên cầm nắm khó, dễ làm vỡ đồ.

Ngoài những lúc đó ra, 2 bố con có chung sở thích âm nhạc nên tôi sắm một phòng nghe nhạc khá chuyên nghiệp. Những lúc thảnh thơi bố và Bôm cùng nghe nhạc, có khi nghe nhạc jazz đến 2h đêm. Đôi khi 2 bố con chiều chuộng tâm hồn như thế đó!

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cầu kỳ chuẩn bị những bữa ăn đủ dinh dưỡng cho Bôm

"Bôm đóng quảng cáo, diễn xuất tốt nhưng catse kiểu tượng trưng thôi"

- Tò mò một chút, hình như trước đây anh từng có ban nhạc? Bôm thừa hưởng gen âm nhạc từ bố Tuấn đúng không ạ?

Đúng vậy! Ngày xưa tôi theo học nhạc từ nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đấy chứ. Hồi đó từ nhà tôi - ở đầu phố Điện Biên Phủ - có mấy trăm mét là đến nhà thầy Đoàn Chuẩn ở phố Cao Bá Quát. Tôi theo học thầy 2 năm, một năm học nhạc lý, một năm học guitar. Đến khi vào trường Trần Phú (Hà Nội), tôi với mấy bạn trong khối lớp 10 của trường lập ban nhạc ACE - là tên lớp 10A, 10C và 10E gộp lại. Các thành viên ban trong ban nhạc của tôi sau này tiếp tục theo đuổi nghiệp âm nhạc, chỉ có tôi rẽ hướng sang Sân khấu - Điện ảnh.

Có một kỷ niệm tôi còn nhớ mãi là hồi đó, trước khi chia tay trường cũ, chúng tôi sáng tác một bài hát để tặng cho trường. Khi ca khúc vừa ra lò "nóng hổi", ban nhạc còn cẩn thận gửi nhờ nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương xem hộ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ câu đầu tiên của bài hát: "Bạn thân yêu là học sinh lớp 10, ta sắp bước vào cuộc sống…". Đáng tiếc thời ấy, bố mẹ không có nhiều thời gian cũng như kiến thức để định hướng cho chúng tôi nên con đường hướng nghiệp đôi khi không được như mong muốn.

- Bố Tuấn hiểu biết về âm nhạc như thế thì Bôm hẳn có có nhiều lợi thế khi tự luyện tập ở nhà?

Đúng thật là bố mẹ mà biết nhạc thì khi con hát ngang hay chơi đàn sai nhịp có thể chỉnh lại cho con. Lợi hại chứ. May bố Tuấn cũng học tí ti về âm nhạc, cũng từng có ban nhạc riêng nên hồi Bôm học năm nhất - năm 2, con đánh chệch nhịp, chênh phô bố cũng biết.

Hay lúc thầy Mạnh dạy Bôm, bố ngồi dưới "nghe hóng" nên cũng được được nạp kiến thức chả mất đồng nào, nâng trình lên rất nhiều. Nhưng kiến thức của bố cũng có hạn vì trước đây, tôi cũng học nhạc nhưng khi tiếp xúc với ngành piano jazz thì có thêm nhiều kiến thức mới. Những lúc như thế, tôi hoặc quay video lại về cho Bôm xem, chỉ cho Bôm học. May bố có tí nghệ nên ngay cả lên sân khấu, chuẩn bị tinh thần cho Bôm cũng ổn hơn.

- Âm nhạc là thế, còn diễn xuất, Bôm có thừa hưởng khả năng diễn xuất của bố không?

Bôm vốn là chàng trai rất tình cảm. Những lúc nghỉ xả hơi, không tập đàn, Bôm hoặc xem các phim hài hoặc tự tìm những bộ phim cũ của bố để xem, thi thoảng còn khen bố Tuấn đẹp trai. (Cười)

Công bằng đánh giá, tôi thấy Bôm biểu cảm, diễn xuất rất tốt. Tôi cũng từng cho tham gia đóng quảng cáo. Tất nhiên chỉ nhận lời đóng quảng cáo cho người quen thôi vì Bôm bảo thích đàn, nghề chính là nhạc.

- Bôm đi đóng quảng cáo? Catse của Bôm thế nào ạ?

Thú thật là rất nhiều người mời nhưng tôi không nhận quảng cáo cho Bôm vì luôn muốn giữ hình ảnh. Tôi không đem Bôm đi làm kinh tế. Đôi khi chỉ nhận 1-2 show thiện nguyện hoặc của người quen, có catse kiểu tượng trưng thôi, không đáng kể. Tôi ngại Bôm bị lợi dụng hình ảnh nên tôi rất cẩn trọng khi nhận được lời mời cho Bôm.

- Bôm theo đuổi Piano jazz, anh có nghĩ đến việc cho con đi du học không?

Về lâu dài cũng có kế hoạch cho Bôm đi du học. Hiện tại Bôm vẫn đang học cả ngoại ngữ rồi nhưng trước mắt Bôm vẫn phải trải qua vài cuộc phẫu thuật để hoàn thiện đã. Ít nhất là khi Bôm có thể tự lập cơ bản như tự ăn uống, giao tiếp thì tôi mới cân nhắc để con đi du học.

Theo nghệ sĩ Quốc Tuấn, Bôm cũng có khả năng diễn xuất, biểu cảm khá tốt. Nguồn: Torano

Tết 'xê dịch' của Bôm và bố Quốc Tuấn

- Cứ quay cuồng với cuộc sống hàng ngày như thế, những ngày Tết đến xuân về hai bố con anh thế nào, có gì đặc biệt?

Tôi nuôi dạy Bôm không theo kiểu o bế mà kiểu xõa cơ. Vì thế, Tết đặc biệt là gần như năm nào Bôm cũng cùng bố và nhóm bạn của bố đi du lịch, không đi nước ngoài thì cũng đi trong nước. Bôm đã đi Maroc ở Bắc Phi, còn từng ngủ trên sa mạc sa mạc Sahara (Châu Phi), từng chơi nhạc Jazz tại Nam Phi,...

Trộm vía từ nhỏ tôi đã chuẩn bị thể lực cho Bôm thật tốt để đảm bảo điều trị nên bây giờ Bôm đi nước ngoài hay đi khắp trong Nam ngoài Bắc rất đơn giản. Bôm không say xe, chỉ cần để một băng ghế sau, ông ấy cứ cắm tai nghe nhạc hoặc hóng chuyện cùng bố và bạn bố. Khi nào đói thì ăn bánh, ăn no thì lăn ra ngủ nửa tiếng lại dậy. Nói chung không vấn đề gì cả. Thể lực Bôm rất tốt, không say xe, thích nghi nhanh, đến đâu cũng ngủ khò khò.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn đưa Bôm đi du lịch nhiều nơi trên thế giới

- Vậy năm nay Tết của Bôm và bố Tuấn sẽ đi đâu?

Thường thì tôi đều thu xếp cho Bôm đi chơi ít nhất 2 lần/năm: hè đi biển và Tết không trong nước thì ngoài nước hoặc trong nước. Nói chung là thích xê dịch.

1-2 năm trước, hai bố con không đi nước ngoài được vì vẫn đang đợi vị bác sĩ người Anh sang chỉnh răng, tách ngón tay cho Bôm. Bác ấy thường sang ngay sau Tết nên tôi sợ đi nước ngoài về Bôm mệt mà mình cũng không chủ động được thời gian vì không biết chắc thời gian bác sĩ sang Việt Nam. Thay vì đó, hai bố con vẫn đi du lịch trong nước. Tuy nhiên năm nay 2 bố con phải ở nhà vì đợi lịch trình của bác sĩ người Anh.

- Có vẻ anh không câu nệ Tết truyền thống là phải ở nhà đón Tết?

Hai bố con đi du lịch cùng nhóm bạn tôi nên đôi khi đợi đám bạn đón Giao thừa xong mới xuất phát chứ cứ như tôi và Bôm thì lên đường lúc nào cũng được. Tôi không quan trọng chuyện Tết phải ở nhà vì giờ chúc tết nhau qua điện thoại được mà. Ăn uống thì quanh năm, tôi cũng sợ rượu bia nên chỉ đợi lễ qua giao thừa là xách balo lên và đi thôi.

- Nghe nói Bôm thân với các bạn của anh hơn cả bố?

(Cười) Bôm bây giờ là thành viên chính của tất cả các nhóm bạn tôi. Thậm chí khi tôi bận, đám bạn còn bảo: "Thế thôi bố ở nhà, Bôm đi". Bạn bè tôi ai cũng nhận Bôm là con. Bố con tôi có biệt danh chung là "hai anh em nhà Bôm", nhà Bôm chứ không phải nhà Tuấn đâu.

Cảm ơn chia sẻ của anh! Chúc Bôm và bố Tuấn năm mới an khang!

Tết 2024 của anh em nhà Bôm

