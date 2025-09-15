Nghi vấn thanh niên bỏ lại tư trang trên cầu rồi nhảy xuống sông

Ngày 15/9, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy thi thể thanh niên đuối nước trên sông Hiếu (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Điện thoại cùng đôi dép của nạn nhân trên cầu Bạch Đằng (ảnh: CAQT).

Khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện trên cầu Bạch Đằng bắc qua sông Hiếu có một chiếc điện thoại cùng đôi dép, nghi có người nhảy cầu nên trình báo tới cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ huy động người và phương tiện phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân gần khu vực chân cầu Bạch Đằng.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách cầu không xa.

Được biết, nạn nhân là L.H.N. (SN 2002, trú tại phường Đông Hà).

Hiện, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ.