Nghi vấn thanh niên bỏ lại tư trang trên cầu rồi nhảy xuống sông

Thứ hai, 18:52 15/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Người dân phát hiện điện thoại cùng đôi dép trên cầu, nghi có người nhảy xuống sông nên trình báo cơ quan chức năng. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, phát hiện thi thể nạn nhân cách chân cầu không xa.

Ngày 15/9, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy thi thể thanh niên đuối nước trên sông Hiếu (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Nghi vấn thanh niên bỏ lại tư trang trên cầu rồi nhảy xuống sông - Ảnh 1.

Điện thoại cùng đôi dép của nạn nhân trên cầu Bạch Đằng (ảnh: CAQT).

Khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện trên cầu Bạch Đằng bắc qua sông Hiếu có một chiếc điện thoại cùng đôi dép, nghi có người nhảy cầu nên trình báo tới cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ huy động người và phương tiện phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân gần khu vực chân cầu Bạch Đằng.

Nghi vấn thanh niên bỏ lại tư trang trên cầu rồi nhảy xuống sông - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách cầu không xa.

Được biết, nạn nhân là L.H.N. (SN 2002, trú tại phường Đông Hà).

Hiện, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ.

Nghi vấn thanh niên bỏ lại tư trang trên cầu rồi nhảy xuống sông - Ảnh 3.Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống

GĐXH - Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, cô gái nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng, được các bác sĩ điều trị tích cực, giúp người bệnh dần hồi phục về sức khỏe và tinh thần.

Viễn Phương
