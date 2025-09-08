Lao ra giữa sông cứu người phụ nữ nhảy cầu trong đêm

Ngày 8/9, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho đoàn viên Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công (trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Đoàn viên Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công vinh dự được tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/8, một người phụ nữ trong tình trạng không tự kiểm soát được hành vi, bất ngờ nhảy xuống sông Kiến Giang từ cầu Phong Xuân, xã Lệ Thủy. Phát hiện sự việc, Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công nhanh chóng nhảy xuống sông, tìm kiếm và đưa người phụ nữ lên bờ an toàn.

Ghi nhận tấm gương dũng cảm của hai đoàn viên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Quyết định tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Hành động dũng cảm cứu người của hai đoàn viên này là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên, thanh niên.