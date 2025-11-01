Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Thứ bảy, 17:04 01/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 27/8/2025, Công an xã Phúc Thọ nhận được tin trình báo của anh N.Q.P (SN 2001, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) về việc bị một người nữ giới quen trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Thọ đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Vũ Thị Phương Thảo.

Nữ quái lừa đảo qua app hẹn hò: Chiêu trò ' mỹ nhân kế ' gây chấn động - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Thị Phương Thảo. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do nợ tiền của nhiều người không có tiền trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định lập các tài khoản Facebook ảo tên “Kim Ly”, “Trần Trang Hà”… rồi vào ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội để đăng bài dụ dỗ những nam giới muốn tìm kiếm người yêu.

Khi đã làm quen được mọi người, Thảo giới thiệu mình làm nhân viên các ngân hàng HDbank, MBbank đang cần chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng. Lợi dụng sự tin tưởng của bạn trai, Thảo tự ý tải các app VIKKI hoặc ViettelMoney, đăng ký mở tài khoản rồi vay tiền tín dụng.

Sau đó, đối tượng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của mình để chiếm đoạt. Ngoài vụ việc trên, Công an xã Phúc Thọ đã đấu tranh làm rõ Thảo đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội cũng thông báo ai là bị hại của đối tượng Vũ Thị Phương Thảo với thủ đoạn tương tự hãy liên hệ ngay với Công an xã Phúc Thọ (đồng chí Kiều Xuân Huy, SĐT: 0983.045.883) để được xác minh, giải quyết theo quy định.

Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMSVietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMS

GĐXH - Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi tin nhắn SMS mạo danh thông báo điểm thưởng hết hạn, hướng dẫn đổi quà để đánh cắp thông tin thẻ

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Cùng chuyên mục

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Pháp luật - 1 giờ trước

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Pháp luật - 4 giờ trước

Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.

Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài phủ nhận sở hữu chiếc mô tô bị hiển thị trên ứng dụng VNeTraffic. Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội

Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật - 22 giờ trước

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 13/10/2025, chiếm đoạt tổng cộng 15,210 kg thép các loại, với tổng trị giá lên hơn 232 triệu đồng...

Xem nhiều

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật
Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Pháp luật
Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật
Ninh Bình: Ngoài buôn bán hàng giả, chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh 'trốn thuế'

Ninh Bình: Ngoài buôn bán hàng giả, chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh 'trốn thuế'

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top