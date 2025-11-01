Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò
GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 27/8/2025, Công an xã Phúc Thọ nhận được tin trình báo của anh N.Q.P (SN 2001, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) về việc bị một người nữ giới quen trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Thọ đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Vũ Thị Phương Thảo.
Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do nợ tiền của nhiều người không có tiền trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định lập các tài khoản Facebook ảo tên “Kim Ly”, “Trần Trang Hà”… rồi vào ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội để đăng bài dụ dỗ những nam giới muốn tìm kiếm người yêu.
Khi đã làm quen được mọi người, Thảo giới thiệu mình làm nhân viên các ngân hàng HDbank, MBbank đang cần chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng. Lợi dụng sự tin tưởng của bạn trai, Thảo tự ý tải các app VIKKI hoặc ViettelMoney, đăng ký mở tài khoản rồi vay tiền tín dụng.
Sau đó, đối tượng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của mình để chiếm đoạt. Ngoài vụ việc trên, Công an xã Phúc Thọ đã đấu tranh làm rõ Thảo đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với số tiền khoảng 100 triệu đồng.
Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hà Nội cũng thông báo ai là bị hại của đối tượng Vũ Thị Phương Thảo với thủ đoạn tương tự hãy liên hệ ngay với Công an xã Phúc Thọ (đồng chí Kiều Xuân Huy, SĐT: 0983.045.883) để được xác minh, giải quyết theo quy định.
