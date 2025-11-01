Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa

Thứ bảy, 16:45 01/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Hàng loạt các tiệm vàng lớn trên phố Lê Hoàn (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bất ngờ đóng cửa, treo biển “tạm nghỉ” sau khi lực lượng công an tiến hành phong tỏa tuyến phố.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành để khám xét một số cửa hàng kinh doanh vàng.

Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa - Ảnh 1.

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát đồng loạt phong tỏa các tiệm vàng trên đường Lê Hoàn vào sáng ngày 31/10.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, tiến hành phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành. Việc phong tỏa phục vụ cho quá trình khám xét một số tiệm vàng ở đây. Theo ghi nhận, nhiều lực lượng như cảnh sát cơ động, giao thông và hình sự căng dây, ngăn không cho người, phương tiện qua lại trên đoạn đường này.

Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa - Ảnh 2.

Ngày 1/11, hàng loạt các tiệm vàng lớn bất ngờ đóng cửa.

Đến gần trưa cùng ngày, việc thực thi nhiệm vụ kết thúc. Hiện lực lượng chức năng chưa có phát ngôn gì liên quan đến sự việc. Được biết, tuyến phố Lê Hoàn là con đường sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng lớn, đặc biệt là các tiệm vàng có tiếng.

Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa - Ảnh 3.

Những tên tuổi lớn bất ngờ đóng cửa.

Sau một ngày công an ngăn đường kiểm tra, nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa, dán thông báo xin nghỉ bán hàng.

Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa - Ảnh 4.

Một tiệm vàng dán thông báo "xin nghỉ bán hàng".

Sáng 1/11, ghi nhận thực tế tại tuyến đường Lê Hoàn, nơi tập trung nhiều tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa cho thấy nhiều cửa hàng vàng có tiếng như Kim Chung, Kim Liên, Lan Hương… bất ngờ đóng cửa, một số tiệm vàng còn dán thông báo xin nghỉ bán hàng.

Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa - Ảnh 5.

Rất nhiều tiệm vàng đóng cửa sau 1 ngày công an xuất hiện tại đây.

Đây là những tiệm vàng thường ngày vốn rất đông khách hàng tới mua bán, giao dịch, trong đó có những tiệm vàng lớn, có uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa - Ảnh 6.

Phố Lê Hoàn là nơi sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa về buôn bán vàng.

Sau 1 ngày lực lượng công an xuất hiện ngăn đường, kiểm tra, nhiều tiệm vàng bất ngờ đóng cửa, nghỉ bán hàng.

Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa - Ảnh 7.Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Cùng chuyên mục

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Pháp luật - 49 phút trước

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.

Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tô

Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tô

Thời sự - 2 giờ trước

Liên quan vụ phát hiện thi thể đang phân huỷ trong ô tô (tại xã Đông Thạnh, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân và mời những người liên quan đến làm việc.

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Pháp luật - 3 giờ trước

Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.

7 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 11/2025

7 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 11/2025

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo; mang đá quý từ 400 triệu đồng xuất nhập cảnh phải khai báo, xuất trình giấy tờ; quy định xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội… là các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Thời sự - 6 giờ trước

Khi đi xe đạp điện qua khu vực đường bị ngập, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn, trong đó 2 em may mắn được cứu sống, 1 em đang mất tích.

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc và vật tư y tế đến vùng lũ Miền Trung

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc và vật tư y tế đến vùng lũ Miền Trung

Xã hội - 6 giờ trước

Sáng 31/10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã khẩn cấp điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để ứng cứu người dân vùng lũ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi.

Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài phủ nhận sở hữu chiếc mô tô bị hiển thị trên ứng dụng VNeTraffic. Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.

Xem nhiều

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

Đời sống
Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Thời sự
Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top