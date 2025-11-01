Hàng loạt các tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa
GĐXH – Hàng loạt các tiệm vàng lớn trên phố Lê Hoàn (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bất ngờ đóng cửa, treo biển “tạm nghỉ” sau khi lực lượng công an tiến hành phong tỏa tuyến phố.
Ngày 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành để khám xét một số cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, tiến hành phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành. Việc phong tỏa phục vụ cho quá trình khám xét một số tiệm vàng ở đây. Theo ghi nhận, nhiều lực lượng như cảnh sát cơ động, giao thông và hình sự căng dây, ngăn không cho người, phương tiện qua lại trên đoạn đường này.
Đến gần trưa cùng ngày, việc thực thi nhiệm vụ kết thúc. Hiện lực lượng chức năng chưa có phát ngôn gì liên quan đến sự việc. Được biết, tuyến phố Lê Hoàn là con đường sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng lớn, đặc biệt là các tiệm vàng có tiếng.
Sau một ngày công an ngăn đường kiểm tra, nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa, dán thông báo xin nghỉ bán hàng.
Sáng 1/11, ghi nhận thực tế tại tuyến đường Lê Hoàn, nơi tập trung nhiều tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa cho thấy nhiều cửa hàng vàng có tiếng như Kim Chung, Kim Liên, Lan Hương… bất ngờ đóng cửa, một số tiệm vàng còn dán thông báo xin nghỉ bán hàng.
Đây là những tiệm vàng thường ngày vốn rất đông khách hàng tới mua bán, giao dịch, trong đó có những tiệm vàng lớn, có uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Sau 1 ngày lực lượng công an xuất hiện ngăn đường, kiểm tra, nhiều tiệm vàng bất ngờ đóng cửa, nghỉ bán hàng.
