Vân Dung nhận cú sốc, quỳ gối xin lỗi trong 'Mùa hè năm ấy' khiến khán giả bật khóc

Theo Thời báo VTV, trong tập 26 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Châu gặp Vương và tiết lộ lý do công ty Khánh Gỗ trúng gói thầu của khách sạn Candle. Châu cho biết Khánh và Phương là một đôi tình nhân, đồng thời dự án tái thiết kế, tái sử dụng của khách sạn là do Phương đề xuất trước khi Khánh Gỗ dự thầu.

Tại nhà Hoàng, Khánh (Tô Dũng) cùng Phương (Minh Thu) tụ họp ăn lẩu vui vẻ bên gia đình và nhóm bạn. Khánh phát biểu trân trọng cảm ơn bố mẹ cùng mọi người. Anh chính thức thông báo với cả nhà việc anh và Phương đang tìm hiểu lại nhau. Mọi người reo hò, trêu đùa và chúc mừng cho cả hai sau nhiều năm gắn bó. Bố mẹ Khánh vui mừng gắp thức ăn cho Phương và cảm ơn cô vì đã giúp Khánh nên người. Khánh cũng thừa nhận đang yêu Phương.

Bữa cơm ăn mừng thành công ban đầu của Khánh được tổ chức tại nhà Tùng. Ảnh VTV

Châu báo cáo với chị Hà việc Vương (bên Vượng Phát) dọa kiện Phương vì nghi ngờ có mối quan hệ tay trong với bên Khánh Gỗ. Chị Hà triệu tập Phương để làm rõ lá đơn tố cáo nặc danh gửi lên tổng công ty. Phương khẳng định các tiêu chí tái sử dụng được đề xuất từ trước, sẵn sàng cung cấp bằng chứng email và biên bản cuộc họp.

Khi Phương thừa nhận đang tìm hiểu Khánh, chị Hà tức giận cho rằng Phương lợi dụng sự nâng đỡ của chị và Tùng để dọn đường cho người khác. Chị ta đưa ra 2 lựa chọn ép Phương: Một là Khánh Gỗ tự rút khỏi hợp đồng, hai là Phương phải nghỉ việc.

Phương vướng vào rắc rối vì đã có đơn tố cáo nặc danh. Ảnh VTV

Trong khi đó, tình cờ chạm mặt ở đầu ngõ nhà Phương, Tùng (Trọng Lân) chỉ trích Khánh thiếu đàng hoàng, đồng thời khuyên Khánh nên rút lui. Khánh phản ứng, cho rằng chuyện của mình không liên quan đến Tùng. Tùng tiết lộ việc Khánh trúng gói thầu nội thất đã khiến Phương bị người khác tố cáo có tư lợi cá nhân trong việc đấu thầu.

Tùng tiếp tục trách Khánh thiếu tinh tế, để Phương gánh rắc rối. Khánh tức giận túm cổ áo Tùng, nhưng Tùng lật lại quá khứ: "Năm xưa vì lo cho tương lai của Phương nên ông mới nhận tội đánh thằng Long thay cho cô ấy. Bây giờ cô ấy có một tương lai tốt đẹp rồi, sao ông không buông tha cho cô ấy, mà còn kéo cô ấy xuống vũng bùn làm gì?".

Không ngờ, đúng lúc này lại có sự xuất hiện của Phương, mẹ Phương và cả mẹ Khánh.

Mẹ của Phương và mẹ của Khánh bàng hoàng trước bí mật năm xưa. Ảnh VTV

Phương bàng hoàng hỏi Tùng để xác nhận chuyện Khánh gánh tội đánh Long thay mình năm xưa. Bà Ngọc (Vân Dũng) "chết lặng" khi biết sự thật này. Cùng lúc đó, mẹ Khánh "sốc nặng", gào khóc, đồng thời xót xa mắng Khánh ngu dại khi giấu bố mẹ, chấp nhận gánh tội thay người ngoài và bị người đời coi thường suốt 10 năm qua. Bầu không khí lặng đi trong sự xót xa của tất cả mọi người.

Sau khi biết sự thật Khánh gánh tội thay mình, Phương bật khóc nức nở, chia sẻ với chị Kim Anh sự đau đớn khi biết 10 năm tự hào về bằng đại học và công việc tốt thực chất lại đổi bằng 2 năm đi tù của Khánh. Phương cảm thấy bản thân không đủ tư cách và không xứng đáng với tình cảm của Khánh. Chị gái an ủi, khuyên Phương đừng trốn tránh hay tiếp tục dằn vặt vì làm vậy sẽ khiến sự hy sinh của Khánh trở nên vô nghĩa.

Phương cảm thấy có lỗi vì đã khiến Khánh phải ngồi tù suốt 2 năm. Ảnh VTV

Bà Ngọc đến nhà Hoàng để gặp Khánh. Bà Ngọc xót xa bày tỏ sự bàng hoàng khi biết thành công của Phương lại đánh đổi bằng những năm tháng trong tù của Khánh. Mẹ Khánh từ trên lầu đi xuống, không kìm được tức giận, xót con vì tuổi trẻ đi ở tù thay người khác. Bà cho rằng có bán cả gia tài cũng không mua lại được tuổi trẻ cho con trai mình.

Bà Ngọc quỳ xuống xin lỗi gia đình Khánh trong nước mắt. Khánh lập tức đỡ bà đứng dậy, nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, khẳng định bà Ngọc và Phương không hề hay biết và xin hai gia đình hãy để Khánh và Phương tự giải quyết.

Bà Ngọc bật khóc, quỳ gối xin lỗi bố mẹ Khánh. Ảnh VTV

Khi bố mẹ lên lầu trên, Khánh dịu dàng đỡ bà Ngọc đứng lên và trấn an bà, hứa sẽ từ từ khuyên giải bố mẹ. Khánh bộc bạch rằng chính những lời bà Ngọc từng nói vô tình trở thành động lực để anh nỗ lực vươn lên. Khánh hào hứng khoe bản hồ sơ dự thầu dự án tái chế đồ gỗ (Khánh Gỗ) mà anh đang âm thầm chuẩn bị làm quà bất ngờ cho Phương. Bà Ngọc xúc động mỉm cười và gật đầu trước sự trưởng thành của Khánh.

Khánh trình bày dự án đang làm để bà Ngọc thấy rằng mình có thể lo được cho Phương. Ảnh VTV

Tập phim kết thúc để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả, đặc biệt là nhân vật bà Ngọc của Vân Dung. Tập phim khắc họa đầy đủ những nội tâm của nhân vật và vén bức màn bí mật trong quá khứ. Khánh âm thầm nhận trách nhiệm gây ra vụ ẩu đả với nhóm của Long để rồi phải nhận án tù. Trong khi Phương đi du học và thành công ở thời điểm hiện tại. Phương đã hiểu hơn về người mình yêu, suốt 10 năm qua vẫn luôn hi sinh bản thân để cô có được như ngày hôm nay.

Trên các diễn đàn phim Việt, tập phim và nhân vật bà Ngọc được bàn luận sôi nổi. Nhiều bình luận của khán giả đáng chú ý như: "Tập phim xúc động quá, xem mà khóc suốt", "Bà Ngọc cũng là người đáng thương, nếu như biết trước mọi chuyện bà đã không làm như vậy", "Diễn xuất của Vân Dung đúng là siêu đỉnh, vai diễn đầy cảm xúc làm mình phải bật khóc", "Hóng tập tiếp theo quá"...

Nếu như các tập trước, bà Ngọc luôn cố tình cấm cản chuyện tình cảm của Phương và Khánh, là người mẹ lạnh lùng bắt ép con gái từ bỏ tình yêu để đến với Tùng, người mà bà cho là có thể lo được cuộc sống đầy đủ cho Phương.

Bà Ngọc đã nhận ra lỗi lầm khi suốt 10 năm qua luôn ngăn cản Khánh yêu Phương.

Hành động quỳ gối, cầu xin bố mẹ của Khánh tha thứ cho thấy nỗi khổ tâm mà bà Ngọc không biết phải giải thích ra sao bởi chỉ có thể nói ra hai từ xin lỗi rồi ôm mặt khóc. Bà Ngọc hối hận vì suốt 10 năm qua đã chia rẽ, xem thường Khánh là kẻ tù tội, nay nhận ra đó là ân nhân của con gái. Trước sự cảm thông của Khánh khi cho rằng nếu đặt vào hoàn cảnh của mẹ Phương cũng sẽ làm như vậy. Bà Ngọc mới có dịp thổ lộ, kể từ khi chồng mất, bà một tay lo liệu cho hai chị em Phương có ngày hôm nay, nên không muốn con gái chịu khổ.

Bà Ngọc đã "quay xe" chấp nhận Khánh và Phương, điều này khiến khán giả thích thú, háo hức chờ đợi tập phim tiếp theo. Liệu rằng cả hai có vượt qua mặc cảm để đến với nhau và đương đầu với thử thách trong công việc của Phương và dự án đầy tâm huyết của Khánh?.

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