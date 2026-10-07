Ngọc Hân sau 16 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Ngọc Hân gây chú ý khi bế con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026. Bé Pi khá dạn dĩ khi lần đầu xuất hiện tại sự kiện đông người.

Mới đây, Ngọc Hân gây chú ý khi bế con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng. Trở lại Hoa hậu Việt Nam sau 16 năm từ khi đăng quang, Ngọc Hân có cảm giác như đang nhìn lại hành trình của chính mình: Từ một sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội bước vào Hoa hậu Việt Nam và đăng quang năm 2010. Sau cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi thiết kế áo dài, hoàn thành chương trình thạc sĩ và trở thành giảng viên đại học.

Lần này, cô trở về cuộc thi trong một vai trò khác, là nhà thiết kế đồng hành cùng các thí sinh. "Với tôi, Hoa hậu Việt Nam là một trong những bệ phóng quan trọng nhất để có Ngọc Hân của ngày hôm nay. Được trở về và góp một phần nhỏ để giúp các em đẹp hơn, tự tin hơn trong hành trình mà mình từng đi qua là cảm xúc rất đặc biệt", cô chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân bế con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam, chụp ảnh kỷ niệm với Hà Trúc Linh (Ảnh: Hà Phương).

Tại vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân trong vai trò nhà thiết kế sẽ mang đến cho các thí sinh bộ sưu tập áo dài "Miền di sản", khai thác hình ảnh văn hóa, cảnh sắc và di sản Việt Nam từ Bắc vào Nam, từ vùng cao đến những miền đất giàu truyền thống. Cô mong mỗi thiết kế không chỉ giúp các bạn thí sinh hoa hậu tỏa sáng mà còn khiến họ cảm nhận được niềm tự hào khi khoác lên mình những câu chuyện của văn hóa Việt.

Đến đêm Chung kết cuộc thi, Ngọc Hân tiếp tục đồng hành cùng NTK Hạnh Nguyễn, họa sĩ Bùi Trọng Dư và khoa Thời trang Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hoa sen.

“Hoa hậu Việt Nam là một trong những bệ phóng quan trọng nhất để có Ngọc Hân của ngày hôm nay. Vì thế, được trở về và góp một phần nhỏ để giúp các em đẹp hơn, tự tin hơn trong hành trình mà mình từng đi qua là cảm xúc rất đặc biệt”, Ngọc Hân chia sẻ.

Ngọc Hân chia sẻ về vai trò mới tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Video: Ngọc Mai

Theo Ngọc Hân, các thiết kế dành cho thí sinh vào Chung kết sẽ khai thác hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật truyền thống, từ những hình ảnh sen cổ đến hình tượng sen đương đại, qua đó kể câu chuyện về sự tiếp nối của văn hóa Việt bằng ngôn ngữ thời trang.

Với kinh nghiệm của một đàn chị, Ngọc Hân khuyên các thí sinh thi hoa hậu năm nay đừng chỉ nghĩ rằng chiến thắng là khi mình đội được chiếc vương miện. "Ngay từ khi đủ can đảm bước vào một sân chơi lớn như Hoa hậu Việt Nam, đứng trước hàng nghìn ánh mắt, đối diện với những áp lực, những giới hạn và cả những điều mình từng chưa tự tin ở bản thân, các bạn đã có một chiến thắng rồi. Đó là chiến thắng chính mình", nàng hậu nói.

Chung khảo diễn ra từ 20h ngày 10/10 tại Quảng trường biển thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Theo Ban tổ chức, khoảng 25 thí sinh sẽ được lựa chọn vào vòng Chung kết. Kết quả được đánh giá dựa trên phần thể hiện trong đêm thi và quá trình các thí sinh tham gia các hoạt động tại nhà chung.

Hoa hậu Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026. Video: Ngọc Mai



