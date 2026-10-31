Ngọc nữ showbiz 4 năm mới tái xuất màn ảnh, chuẩn thần thái rạng rỡ U40, sở hữu tài sản khủng

Thông tin trên Ngôi sao cho hay, Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, cô được khán giả biết tới lần đầu khi đóng phim “Cánh đồng bất tận” năm 2010. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn ở nhiều dự án như: Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám: Chuyện chưa kể… Nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng được công chúng ưu ái đặt cho danh xưng “ngọc nữ màn ảnh”, đắt show ở cả lĩnh vực thời trang và game show. Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.