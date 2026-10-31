Ngọc nữ showbiz 4 năm mới tái xuất màn ảnh, chuẩn thần thái rạng rỡ U40, sở hữu tài sản khủng
GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM
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