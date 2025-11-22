Người ăn tỏi thường xuyên vào các bữa ăn, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi
Thường xuyên ăn tỏi có tốt cho sức khỏe hay không?
Tỏi từ lâu đã là gia vị quen thuộc trong bếp Việt, nhưng nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy nó không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu.
Một nhóm khoa học của Đại học Đông Nam (Trung Quốc) vừa công bố nghiên cứu trên tạp chí Nutrients (Thụy Sĩ), phân tích 22 bài báo và 29 thử nghiệm lâm sàng liên quan đến việc ăn tỏi. Kết quả cho thấy nhóm người sử dụng tỏi có đường huyết lúc đói và chỉ số HbA1c giảm đáng kể, đồng thời mức cholesterol toàn phần và LDL - loại “cholesterol xấu” cũng giảm theo.
Theo nhóm nghiên cứu, tỏi chứa nhiều hoạt chất như allicin (tỏi tố), hợp chất lưu huỳnh hữu cơ và selen, có khả năng chống oxy hóa, kháng viêm, tăng miễn dịch và hỗ trợ ổn định đường - mỡ máu.
Vì sao người thường xuyên cho tỏi vào món ăn lại có nhiều lợi thế sức khỏe?
Ông Hà Hồng Cự, chuyên gia thuộc Trung tâm Kỹ thuật Nghiên cứu Rau củ Quốc gia (Trung Quốc), cho biết tỏi là loại rau có hàm lượng cao đồng thời ba nhóm hoạt chất quan trọng: selen, flavonoid và các hợp chất lưu huỳnh. Đây là những yếu tố tạo nên khác biệt của tỏi so với nhiều loại rau gia vị khác.
- Giảm viêm, hỗ trợ miễn dịch: Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi cùng với selen giúp kháng khuẩn, kháng viêm và hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm trùng, cải thiện tình trạng viêm mạn tính, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh chuyển hóa.
- Hệ vi sinh đường ruột khỏe hơn: BS Tả Tiểu Hà, Bệnh viện 8 Quân đội Trung Quốc, cho biết tỏi có tác dụng điều hòa hai chiều: allicin giúp ức chế vi khuẩn có hại, còn đa đường của tỏi lại nuôi lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
- Não bộ hoạt động linh hoạt: Theo BS Tôn Đức Cẩm (Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến), tỏi khi vào cơ thể kết hợp với vitamin B1 tạo thành “tỏi amin”, chất giúp tế bào não sản xuất năng lượng tốt hơn, từ đó cải thiện sự tập trung và độ sắc bén của tư duy.
- Có thể giảm nguy cơ ung thư vú: Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrition and Cancer cho thấy phụ nữ ăn hành tỏi mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn đáng kể. Những người dùng tỏi hơn một lần mỗi ngày giảm 67% nguy cơ so với nhóm không ăn.
Ăn bao nhiêu tỏi thì tốt nhất?
Các chuyên gia cho rằng 2-3 tép tỏi sống mỗi ngày là mức mang lại lợi ích rõ nhất. Khi giã hoặc băm nhỏ và để tỏi tiếp xúc với không khí 10-15 phút, allicin được hoạt hóa tối đa.
Tuy nhiên, tỏi sống có thể gây kích ứng dạ dày. Người đau loét dạ dày tá tràng hoặc đang tiêu chảy nên tránh ăn sống. Với người sợ nóng rát bụng, có thể hấp, xào hoặc nấu chín nhẹ, bởi cách này giảm độ nồng nhưng vẫn giữ được mùi thơm và một phần dưỡng chất.
Trong nấu ăn, không nên để tỏi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao trong thời gian dài vì dễ làm mất hoạt chất.
Ăn tỏi có thể gây mùi miệng. Táo, rau bina, cần tây, trà xanh hoặc sữa có chứa polyphenol giúp khử bớt mùi lưu huỳnh.
Nguồn và ảnh: Aboluowang
