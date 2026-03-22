Suy thận ăn được hoa quả gì để tránh làm chức năng thận suy yếu hơn?
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết bệnh nhân suy thận ăn được hoa quả gì để cải thiện sức khỏe và hỗ trợ quá trình điều trị hiệu quả hơn thì nên ưu tiên các trái cây sau.
Loại hoa quả bệnh nhân bị suy thận nên ăn
Táo
Trong 100g táo chỉ chứa khoảng 107mg kali, giúp kiểm soát tốt hàm lượng khoáng chất trong máu.
Ngoài ra, táo còn giàu chất xơ hòa tan pectin có tác dụng điều hòa đường huyết, cholesterol và hỗ trợ tiêu hóa. Bệnh nhân suy thận có thể ăn táo tươi, cắt lát trộn salad hoặc ép nước nguyên chất để uống.
Nho
Nho, nhất là nho đỏ, rất giàu chất chống oxy hóa resveratrol, giúp ngăn ngừa tổn thương mạch máu và tốt cho tim mạch. Đây là yếu tố cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ biến chứng suy tim ở bệnh nhân suy thận.
Hàm lượng kali trong nho đỏ khoảng 229mg/100g nên vẫn nằm trong ngưỡng an toàn nếu ăn với lượng vừa phải. Bệnh nhân suy thận nên ăn nho tươi thay vì nho khô do hàm lượng đường và kali đậm đặc trong nho khô nhiều hơn.
Dâu tây
Dâu tây cũng là thực phẩm nên có trong danh sách tham khảo bị suy thận ăn được hoa quả gì vì hàm lượng vitamin C cao, giàu chất xơ và các chất chống viêm tự nhiên.
Những yếu tố này không chỉ cải thiện miễn dịch mà còn hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm mô thận.
Hàm lượng kali của dâu tây chỉ khoảng 170mg/200g, rất thích hợp với bệnh nhân suy thận giai đoạn nhẹ đến trung bình. Người bệnh có thể ăn dâu tây tươi hoặc kết hợp với sữa hạt không đường để làm sinh tố.
Việt quất
Việt quất có chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào thận, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do gây hại.
Không chỉ vậy, việt quất còn giàu chất xơ, ít đường và có hàm lượng kali thấp (khoảng 77mg kali/100g) nên rất lý tưởng để kiểm soát điện giải. Bệnh nhân suy thận có thể ăn việt quất tươi hoặc chế biến thành món sinh tố không đường.
Lê
Lê có vị ngọt thanh, nhiều nước và ít kali (121mg/100g), giúp thanh nhiệt, làm mát và hỗ trợ lợi tiểu. Nếu bạn chưa biết bị suy thận ăn được hoa quả gì thì đây là lựa chọn trái cây an toàn, nhất là trong thời tiết nóng nực.
Dứa
Dứa chứa enzyme bromelain có tác dụng chống viêm tự nhiên và giúp quá trình tiêu hóa đạm diễn ra thuận lợi.
Ngoài ra, hàm lượng kali trong dứa chỉ khoảng 109mg/100g nên đây vẫn là trái cây an toàn cho bệnh nhân suy thận nếu sử dụng với liều lượng hợp lý.
Một số loại hoa quả người suy thận nên hạn chế
Bên cạnh những loại hoa quả phù hợp, bệnh nhân suy thận cũng nên chú ý hạn chế ăn các hoa quả sau:
Chuối chứa hàm lượng kali cao (330mg kali/100g) nên nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng kali máu, nguy hiểm cho tim mạch của bệnh nhân suy thận. Cam, bưởi giàu vitamin C và hàm lượng kali khá cao dễ làm ảnh hưởng đến chức năng thận.
Xoài chứa lượng đường tự nhiên và kali cao, không phù hợp cho người bị suy thận kèm theo tiểu đường hoặc tăng kali máu. Đu đủ, dưa hấu giàu nước và kali không tốt cho người bệnh suy thận.
Khi sử dụng hoa quả cho bệnh nhân suy thận cần lưu ý
Để đảm bảo an toàn, khi bổ sung trái cây vào chế độ ăn, người bị suy thận cần lưu ý: Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 100 - 150g hoa quả tùy theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.
Rửa kỹ và gọt bỏ một lớp vỏ dày trước khi ăn để loại bỏ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, tránh nguy cơ nhiễm độc.
Ưu tiên trái cây tươi, hạn chế dùng trái cây sấy khô, đóng hộp, ngâm đường vì có thể chứa nhiều natri, đường và chất bảo quản không tốt cho thận.
