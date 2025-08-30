Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, thường được gọi là Hoa, vô cùng phẫn nộ khi biết con gái 21 tuổi – Tiểu Mỹ – bí mật kết hôn với ông Vương, khi đó đã 70 tuổi.

Ảnh minh họa: Stheadline

Khoảng cách tuổi tác gần nửa thế kỷ giữa con gái và con rể khiến ông Hoa cảm thấy bị sỉ nhục, gia đình mất mặt trước làng xóm. Mâu thuẫn càng căng thẳng khi ông Vương kiên quyết không ly hôn, khẳng định muốn gắn bó với Tiểu Mỹ.

Trong cơn uất hận, ngày 7/4/1995, ông Hoa tìm gặp người cháu họ là Hạo, đề nghị trả 10.000 NDT (khoảng 36,8 triệu đồng theo thời giá hiện tại) để tìm người “xử lý” con rể. Sau đó, Hạo lôi kéo thêm 3 người, trong đó có Khải, cùng bàn bạc kế hoạch theo dõi và phục kích ông Vương.

Tối 9/4/1995, khi ông Vương vừa trở về nhà, 4 kẻ thủ ác lao tới khống chế rồi liên tiếp đâm nhiều nhát dao vào người nạn nhân. Ông Vương gục ngã ngay trước cửa, không kịp kêu cứu.

Cái chết của ông Vương gây chấn động cả vùng quê yên bình. Chỉ sau thời gian ngắn, cảnh sát đã bắt giữ ông Hoa, Hạo và 2 đồng phạm khác. Riêng Khải trốn thoát, đổi danh tính và sống ẩn dật suốt 28 năm tại Đông Quản, Quảng Đông.

Đến tháng 10/2023, sau nhiều năm lần theo dấu vết, cảnh sát đã bắt giữ thành công Khải. Tại phiên tòa, A Khải bị xác định là đồng phạm giết người có chủ ý.

Tòa sơ thẩm tuyên án tù chung thân, bị cáo kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm mới đây đã bác đơn kháng cáo của Khải, giữ nguyên bản án.