Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Ngày 01/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội thông tin, từ hôm nay, Khu vực 1 và Khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm là phạm vi triển khai thí điểm Đề án Vùng phát thải thấp giai đoạn đầu, từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026.
Phạm vi Vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Giờ cao điểm được xác định từ 6h - 9h và 16h - 19h30 hằng ngày.
Ngoài quy định trên, người dân cần đặc biệt lưu ý 9 quy định sau:
1. Xe ưu tiên vẫn được hoạt động 24/24 giờ.
2. Từ ngày 1/1/2027, ô tô thuộc nhóm xe ưu tiên và các phương tiện được phép hoạt động trong khu vực hạn chế phải đạt chuẩn khí thải mức 4 trở lên; từ 1/1/2028, xe máy thuộc nhóm này phải đạt chuẩn khí thải mức 3 trở lên, trừ phương tiện của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
3. Xe máy công nghệ chạy xăng được khuyến khích hạn chế hoạt động; các nền tảng gọi xe được khuyến khích điều hướng phương tiện sang tuyến khác.
4. Xe máy cá nhân sản xuất trước năm 2008 và xe gắn máy trước năm 2016 được khuyến khích hạn chế lưu thông; người dân được khuyến khích chuyển sang phương tiện xanh hoặc giao thông công cộng.
5. Xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.
6. Xe buýt, xe đưa đón học sinh, ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe bán tải (pick-up) được khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch hoặc đạt chuẩn khí thải mức 4 trở lên.
7. Xe tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận.
8. Xe tải từ 2 đến 3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau; ngoài khung giờ này phải được Công an thành phố cho phép.
9. Xe tải trên 3,5 tấn cũng chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h; ngoài thời gian này phải được Công an thành phố hoặc Sở Xây dựng chấp thuận theo thẩm quyền.
Như vậy, từ hôm nay (ngày 1/7), TP Hà Nội chưa cấm đồng loạt xe máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1.
Thành phố mới triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý theo khu vực, khung giờ và từng nhóm phương tiện, kết hợp lộ trình siết chặt tiêu chuẩn khí thải từ năm 2027 và 2028.
Hà Nội khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng; theo dõi bản đồ phạm vi vùng phát thải thấp; chấp hành biển báo, phương án phân luồng;
Ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp, đi bộ khi vào khu vực trung tâm; đồng thời chủ động bảo dưỡng, kiểm tra phương tiện và nắm rõ lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải để có kế hoạch chuyển đổi phù hợp.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam ÁThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.
Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phốThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tíchThời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).
Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báoThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết một số cá nhân đã lợi dụng những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Từ 15/8, xe gia đình không lắp ghế trẻ em không còn bị phạt tiềnThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô và thời điểm bắt đầu xử phạt đối với hành vi vi phạm.
Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính sau phản ánh về chi trả chế độ cho người cao tuổiThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Sau khi báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người cao tuổi và người có công, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không để tái diễn những vụ việc tương tự.
Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.
Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thốngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.
Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 nămThời sự
GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.