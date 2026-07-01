Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

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Ngày 01/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội thông tin, từ hôm nay, Khu vực 1 và Khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm là phạm vi triển khai thí điểm Đề án Vùng phát thải thấp giai đoạn đầu, từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026.

Phạm vi Vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Giờ cao điểm được xác định từ 6h - 9h và 16h - 19h30 hằng ngày.

Ngoài quy định trên, người dân cần đặc biệt lưu ý 9 quy định sau:

1. Xe ưu tiên vẫn được hoạt động 24/24 giờ.

2. Từ ngày 1/1/2027, ô tô thuộc nhóm xe ưu tiên và các phương tiện được phép hoạt động trong khu vực hạn chế phải đạt chuẩn khí thải mức 4 trở lên; từ 1/1/2028, xe máy thuộc nhóm này phải đạt chuẩn khí thải mức 3 trở lên, trừ phương tiện của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

3. Xe máy công nghệ chạy xăng được khuyến khích hạn chế hoạt động; các nền tảng gọi xe được khuyến khích điều hướng phương tiện sang tuyến khác.

4. Xe máy cá nhân sản xuất trước năm 2008 và xe gắn máy trước năm 2016 được khuyến khích hạn chế lưu thông; người dân được khuyến khích chuyển sang phương tiện xanh hoặc giao thông công cộng.

5. Xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

6. Xe buýt, xe đưa đón học sinh, ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe bán tải (pick-up) được khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch hoặc đạt chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

7. Xe tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận.

8. Xe tải từ 2 đến 3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau; ngoài khung giờ này phải được Công an thành phố cho phép.

9. Xe tải trên 3,5 tấn cũng chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h; ngoài thời gian này phải được Công an thành phố hoặc Sở Xây dựng chấp thuận theo thẩm quyền.

Bản đồ lộ trình triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội.

Như vậy, từ hôm nay (ngày 1/7), TP Hà Nội chưa cấm đồng loạt xe máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1.

Thành phố mới triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý theo khu vực, khung giờ và từng nhóm phương tiện, kết hợp lộ trình siết chặt tiêu chuẩn khí thải từ năm 2027 và 2028.

Hà Nội khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng; theo dõi bản đồ phạm vi vùng phát thải thấp; chấp hành biển báo, phương án phân luồng;

Ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp, đi bộ khi vào khu vực trung tâm; đồng thời chủ động bảo dưỡng, kiểm tra phương tiện và nắm rõ lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải để có kế hoạch chuyển đổi phù hợp.

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