Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2026), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, đợt truyền thông cao điểm diễn ra từ ngày 30/6 đến ngày 5/7/2026, tập trung trước, trong và sau Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; ưu tiên truyền thông số, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở và truyền thông theo từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Ảnh: Bảo Loan

Nội dung tuyên truyền tập trung khẳng định vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; vận động người dân chủ động tham gia, duy trì BHYT liên tục, bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh, đội ngũ cán bộ y tế và các cơ quan thực hiện chính sách BHYT trong việc bảo đảm quyền lợi người tham gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT và phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ.

Một trong những nội dung trọng tâm của đợt tuyên truyền là phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về BHYT; những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và các quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 như mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT, điều chỉnh mức đóng, mức hưởng theo quy định mới và chính sách hỗ trợ đóng BHYT của TP Hà Nội đối với các nhóm đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định khi khám, chữa bệnh BHYT; sử dụng đầy đủ quyền lợi; không cho mượn, mượn thẻ BHYT hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền cũng hướng đến người sử dụng lao động, doanh nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm tham gia BHYT đầy đủ cho người lao động; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ, trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội cũng đẩy mạnh truyền thông về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHYT; hướng dẫn người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID, VssID và các phương thức điện tử khi làm thủ tục khám, chữa bệnh.

Để đưa chính sách đến gần người dân, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị, tọa đàm, tư vấn, giải đáp chính sách; tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở khám, chữa bệnh; đăng tải tin, bài, infographic, video trên báo chí, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, UBND các xã, phường và các nền tảng số, mạng xã hội chính thức.

Cùng với đó, thông tin về BHYT sẽ được lan tỏa trên hệ thống phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở và thông qua các băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, các tuyến đường chính và khu vực đông dân cư.

Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị sẽ linh hoạt lựa chọn thông điệp truyền thông phù hợp, trong đó nhấn mạnh các thông điệp như "Bảo hiểm y tế toàn dân - Điểm tựa an sinh, sẻ chia cộng đồng", "Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững", qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT và từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

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