Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Lần đầu tiên Hà Nội ban hành bộ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng cùng cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa chất lượng cấp cứu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện ngày càng tốt hơn.

Quyết định áp dụng đối với các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội, các cơ sở y tế công lập khác, cơ sở y tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ cấp cứu ngoại viện, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định mới, các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp cứu ngoại viện phải đáp ứng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng về phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình thực hiện, hồ sơ bệnh án và các yêu cầu chuyên môn theo quy định của thành phố và Bộ Y tế. Đây sẽ là căn cứ thống nhất để đánh giá chất lượng dịch vụ, thay vì thực hiện theo các tiêu chí riêng lẻ như trước.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa chất lượng cấp cứu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện ngày càng tốt hơn.

Điểm đáng chú ý là Hà Nội thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Theo đó, các cơ sở y tế phải chủ động tự kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí đã ban hành.

Đồng thời, cơ quan đặt hàng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu của đơn vị cung cấp dịch vụ. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị cung cấp dịch vụ phải kịp thời khắc phục, sửa chữa nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định.

Đáng chú ý, kết quả đánh giá chất lượng sẽ là một trong những căn cứ để cơ quan đặt hàng nghiệm thu và quyết toán kinh phí cung cấp dịch vụ từ ngân sách nhà nước. Chỉ những dịch vụ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, được đánh giá ở mức "Đạt" mới đủ điều kiện nghiệm thu.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thuê tổ chức có chức năng thực hiện kiểm định chất lượng độc lập để bảo đảm tính khách quan trong quá trình đánh giá.

Theo UBND thành phố, việc ban hành bộ tiêu chí và cơ chế giám sát mới nhằm chuẩn hóa chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với người dân, quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hay thay đổi quyền lợi khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Tuy nhiên, việc áp dụng bộ tiêu chí thống nhất cùng cơ chế kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chặt chẽ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn khi cần hỗ trợ khẩn cấp.