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Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thứ tư, 20:28 01/07/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm - Ảnh 1.Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 3192/UBND-ĐT ngày 1/7/2026 về phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến xe buýt phục vụ lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến buýt, tổ chức chuyển đổi phương tiện theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng và tổ chức giao thông, không làm gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, đặc biệt là cải thiện tỷ lệ xe chạy đúng giờ; triển khai chuyển đổi phương tiện sang xe buýt điện theo đúng lộ trình của Đề án Vùng phát thải thấp.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng triển khai chuyển đổi phương tiện sang xe buýt điện theo đúng lộ trình của Đề án Vùng phát thải thấp. 

Việc áp dụng định mức, đơn giá đối với xe buýt điện sẽ thực hiện theo các quy định đã được UBND thành phố ban hành. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc ban hành mới định mức, đơn giá, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính rà soát, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đối với phương án mở mới các tuyến buýt, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đánh giá kỹ nhu cầu đi lại, phạm vi phục vụ, khả năng kết nối với mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị, bến xe và các điểm trung chuyển hiện có; 

Đồng thời xem xét điều kiện hạ tầng, khả năng cân đối kinh phí trợ giá và hiệu quả kinh tế - xã hội của từng tuyến.

Việc nghiên cứu mở mới tuyến buýt phải bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp, tránh lãng phí và sử dụng ngân sách thành phố tiết kiệm, hiệu quả trước khi báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình rà soát phương án mở mới các tuyến buýt và cân đối nguồn lực ngân sách, bảo đảm việc triển khai đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm - Ảnh 4.Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định Thành phố "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận khi lộ trình triển khai Đề án vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm - Ảnh 5.Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội đề xuất nhiều biện pháp mạnh, người dân bắt buộc phải đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện

GĐXH - Theo tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới đây.

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