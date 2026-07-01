Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 3192/UBND-ĐT ngày 1/7/2026 về phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến xe buýt phục vụ lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến buýt, tổ chức chuyển đổi phương tiện theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng và tổ chức giao thông, không làm gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng.
Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, đặc biệt là cải thiện tỷ lệ xe chạy đúng giờ; triển khai chuyển đổi phương tiện sang xe buýt điện theo đúng lộ trình của Đề án Vùng phát thải thấp.
Việc áp dụng định mức, đơn giá đối với xe buýt điện sẽ thực hiện theo các quy định đã được UBND thành phố ban hành. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc ban hành mới định mức, đơn giá, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính rà soát, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
Đối với phương án mở mới các tuyến buýt, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đánh giá kỹ nhu cầu đi lại, phạm vi phục vụ, khả năng kết nối với mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị, bến xe và các điểm trung chuyển hiện có;
Đồng thời xem xét điều kiện hạ tầng, khả năng cân đối kinh phí trợ giá và hiệu quả kinh tế - xã hội của từng tuyến.
Việc nghiên cứu mở mới tuyến buýt phải bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp, tránh lãng phí và sử dụng ngân sách thành phố tiết kiệm, hiệu quả trước khi báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình rà soát phương án mở mới các tuyến buýt và cân đối nguồn lực ngân sách, bảo đảm việc triển khai đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn Thủ đô.
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