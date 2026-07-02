Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực

Tại buổi Tọa đàm "Bảo hiểm y tế toàn dân – Điểm tựa an sinh" ngày 1/7, ThS.BS Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND) chính thức có hiệu lực, tiếp tục cụ thể hóa Khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô về mở rộng đối tượng và nâng mức thụ hưởng nhằm bảo đảm an sinh xã hội toàn diện.

Theo ước tính của BHXH Hà Nội, sẽ có thêm 341.622 người trên địa bàn Thủ đô được hỗ trợ mức đóng BHYT từ nguồn ngân sách Thành phố.

Điểm mới mang tính nhân văn sâu sắc là Thành phố quyết định hạ độ tuổi hỗ trợ từ đủ 70 tuổi xuống đủ 60 tuổi, qua đó mở rộng diện bao phủ đối với nhóm người cao tuổi chưa có thẻ BHYT.

Ngân sách Thành phố sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng mới, gồm: người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi chưa có thẻ BHYT; nhân viên chăn nuôi thú y; cộng tác viên dân số; hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân; người dân sinh sống tại xã đảo Minh Châu; người sinh sống, làm việc hoặc được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; người được công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội.

Tại buổi Tọa đàm "Bảo hiểm y tế toàn dân – Điểm tựa an sinh" ngày 1/7, ThS.BS Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết, điểm mới mang tính nhân văn sâu sắc là Thành phố quyết định hạ độ tuổi hỗ trợ từ đủ 70 tuổi xuống đủ 60 tuổi, qua đó mở rộng diện bao phủ đối với nhóm người cao tuổi chưa có thẻ BHYT.

Thành phố cũng nâng mức hỗ trợ 70% cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ 50% cho 04 nhóm đối tượng gồm: Nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Nạn nhân theo quy định của Luật phòng chống mua bán người. Cùng với mức hỗ trợ của Trung ương, đảm bảo các đối tượng trên được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Dự kiến khi thực hiện Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND có 341.622 người được hỗ trợ mức đóng BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó được tiếp cận các dịch vụ y tế do BHYT chi trả, giảm gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình khi không may mắc bệnh.

Đồng thời góp phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững và thực hiện BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU của Thành ủy.

Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội đạt bao phủ BHYT toàn dân

Bà Tám cho biết, tính đến hết tháng 6/2026, toàn Thành phố có gần 8,6 triệu người tham gia BHYT, tăng khoảng 400.000 người so với cùng kỳ năm 2025 và gần 200.000 người so với thời điểm 31/12/2025, đạt tỷ lệ bao phủ 96,25% dân số Thủ đô.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, ngân sách Hà Nội đã hỗ trợ đóng BHYT cho hơn 138.000 người thuộc các đối tượng chính sách xã hội với tổng kinh phí gần 67 tỷ đồng; trong đó, hơn 78.000 người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng, với số tiền trên 41 tỷ đồng.

Tuy nhiên thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều nhóm người yếu thế chưa được bao phủ đầy đủ chính sách BHYT, BHXH.

Đồng thời, Chỉ thị số 06 của Thành ủy đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ BHYT toàn dân và đạt 10% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Do vậy, trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả tích cực của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, căn cứ thực tiễn và thực hiện Khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô về mở rộng đối tượng, nâng mức thụ hưởng bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bền vững, BHXH Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, theo đó nâng mức hỗ trợ và bổ sung các nhóm đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.