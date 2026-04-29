Bến xe Mỹ Đình trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5: Lượng khách tăng nhưng không đột biến
GĐXH - Chiều 29/4, theo ghi nhận của phóng viên, không khí tại Bến xe Mỹ Đình bắt đầu “nóng” lên khi dòng người đổ về ngày một đông hơn để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tại khu vực nhà chờ và quầy vé, hành khách lích kích hành lý, tranh thủ lên xe sớm nhằm tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.
Anh Nguyễn Văn Hùng (Phú Thọ) cho biết đã chủ động thu xếp công việc từ sớm để kịp ra bến trong buổi chiều, với mong muốn trở về quê tận hưởng trọn vẹn 4 ngày nghỉ lễ. "Tôi đi sớm để tránh đông đúc, đồng thời có thêm thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Nhiều người bạn của tôi cũng kết hợp về quê và đi du lịch trong dịp này," anh Hùng chia sẻ.
Theo kế hoạch của Bến xe Mỹ Đình, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm 2026, sản lượng hành khách cao điểm dự kiến đạt từ 10.000 đến 11.500 lượt khách mỗi ngày. So với ngày thường, lượng xe xuất bến tăng thêm khoảng 180 đến 200 lượt, tương ứng tổng số từ 750 đến 800 lượt xe/ngày. Các tuyến có lượng khách tăng mạnh chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh và Cao Bằng. Một số tuyến được dự báo có thể tăng đột biến theo từng khung giờ xuất bến.
Thời điểm cao điểm được xác định rơi vào chiều các ngày trước kỳ nghỉ và ngày đầu kỳ nghỉ, đặc biệt là từ 29 đến 30/4. Trong khi đó, lượng khách quay trở lại Hà Nội dự kiến tập trung vào ngày 3/5, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ.
Đáng chú ý, do năm nay có hai kỳ nghỉ lễ gần nhau, luồng hành khách được dự báo sẽ phân tán thành ba nhóm chính. Một nhóm kết hợp cả hai kỳ nghỉ thành kỳ nghỉ dài ngày; nhóm khác chỉ lựa chọn một trong hai dịp; và phần lớn hành khách có xu hướng di chuyển rải rác trong toàn kỳ. Điều này giúp giảm áp lực đột biến lên hệ thống vận tải liên tỉnh so với các năm trước.
Đại diện lãnh đạo bến xe cho biết đơn vị đã lên phương án tăng cường khoảng 220 xe trong toàn bộ kỳ nghỉ. Việc điều phối phương tiện sẽ được thực hiện linh hoạt theo tình hình thực tế, ưu tiên tối đa các xe chạy tuyến cố định tăng vòng quay để phục vụ hành khách. Xe tăng cường chỉ được bố trí khi nhu cầu vượt quá khả năng đáp ứng của các tuyến chính, đồng thời phải tuân thủ đầy đủ quy định về phù hiệu, lệnh điều động và giá vé.
Trong bối cảnh năm 2026, thị trường vận tải hành khách cũng ghi nhận nhiều biến động. Giá nhiên liệu tăng cao khiến chi phí vận hành của doanh nghiệp vận tải đội lên, buộc nhiều đơn vị phải điều chỉnh giá vé hoặc giảm tần suất hoạt động. Song song với đó, giá vé máy bay tăng mạnh khiến một bộ phận hành khách chuyển sang đi ô tô. Tuy nhiên, do giá vé đường bộ cũng tăng, người dân có xu hướng cân nhắc chi tiêu kỹ hơn, dẫn đến lượng khách không tăng đột biến mà phân bổ đều trong suốt kỳ nghỉ.
Nhìn chung, dù lượng khách tại Bến xe Mỹ Đình có dấu hiệu gia tăng rõ rệt trước kỳ nghỉ lễ 30/4, nhưng nhờ sự chủ động điều tiết phương tiện và xu hướng di chuyển linh hoạt của người dân, tình trạng quá tải cục bộ được dự báo sẽ không quá nghiêm trọng.
