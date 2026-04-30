Nghỉ lễ 30/4, xách balo đi đâu cho 'đã', không lo đau ví?
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày (từ 30/4 đến 3/5) khơi dậy nhu cầu du lịch mạnh mẽ của người dân, đặc biệt là các chuyến đi ngắn ngày, chi phí hợp lý. Thay vì tour trọn gói, nhiều người ưu tiên tự túc, lựa chọn các điểm đến gần như Sa Pa, Ninh Bình, Mộc Châu hay Hạ Long để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ theo cách riêng.
Những điểm đến hấp dẫn dịp nghỉ lễ 30/4
Ngay từ đầu tháng 4, nhu cầu du lịch đã bắt đầu "nóng" lên rõ rệt. Các gia đình trẻ, nhóm bạn hay dân văn phòng đều tranh thủ lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày, không quá xa nhưng đủ để "đổi gió". Và trong bức tranh ấy, khu vực phía Bắc nổi lên như một lựa chọn lý tưởng, vừa thuận tiện di chuyển, vừa hội tụ đủ cảnh sắc thiên nhiên để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.
Những điểm đến quen thuộc như Sa Pa, Hạ Long hay Ninh Bình vẫn giữ sức hút bền bỉ. Sa Pa những ngày này dịu mát, mây bảng lảng trên những triền núi, rất thích hợp cho những ai muốn "trốn nóng" và tận hưởng không khí trong lành.
Hạ Long lại quyến rũ theo cách riêng với làn nước xanh ngọc và những chuyến du ngoạn giữa kỳ quan thiên nhiên. Còn Ninh Bình mang đến cảm giác bình yên với non nước hữu tình, những cánh đồng lúa trải dài và nhịp sống chậm rãi.
Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều du khách đang tìm đến những điểm đến giàu trải nghiệm hơn như Mộc Châu hay Yên Bái, nơi thiên nhiên vẫn còn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc. Đặc biệt, các khu suối khoáng nóng ở Trạm Tấu, Văn Chấn trở thành "điểm hẹn" lý tưởng cho những ai muốn thư giãn đúng nghĩa, thả mình giữa núi rừng và làn nước ấm.
Một điểm nhấn thú vị của mùa này là Vườn quốc gia Cúc Phương, nơi đang bước vào mùa bướm. Hàng ngàn cánh bướm bay rợp lối tạo nên khung cảnh vừa kỳ ảo, vừa thơ mộng đủ khiến bất kỳ ai cũng muốn một lần trải nghiệm.
Theo ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt, xu hướng lựa chọn điểm đến năm nay khá rõ nét: "Các điểm đến gần, thuận tiện di chuyển vẫn là ưu tiên. Khách thích những nơi gần gũi thiên nhiên, phù hợp đi cùng gia đình hoặc nhóm nhỏ." Không cần những hành trình dài ngày hay quá xa xôi, chỉ cần một nơi đủ yên bình để nghỉ ngơi cũng đã trở thành lựa chọn của nhiều người.
Các điểm đến gần, thuận tiện di chuyển được khách ưu tiên lựa chọn dịp lễ 30/4-1/5.
Du khách đang đi theo cách riêng
Một trong những thay đổi rõ rệt nhất của mùa du lịch năm nay chính là cách du khách tiếp cận chuyến đi. Nếu như trước đây, tour trọn gói từng là lựa chọn phổ biến, thì hiện tại, xu hướng tự túc đang dần chiếm ưu thế.
Ông Nguyễn Việt Hưng chia sẻ: "Lượng khách có tăng nhưng không tập trung vào tour trọn gói. Khách chủ yếu là gia đình hoặc nhóm nhỏ đi tự túc, nên nhu cầu đặt các dịch vụ riêng lẻ như vé máy bay, khách sạn, vé tàu… tăng khá rõ." Điều này cho thấy du khách không còn muốn bị bó buộc trong những lịch trình cố định, mà mong muốn tự mình quyết định điểm đến, thời gian và trải nghiệm.
Cùng quan điểm, bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S – nhận định: "Thị trường tour truyền thống đang có dấu hiệu chững lại. Du khách hiện nay đề cao sự linh hoạt, đặc biệt là các chuyến đi ngắn ngày hoặc tự lái xe. Họ muốn chủ động hơn trong hành trình của mình."
Sự thay đổi này kéo theo những dịch chuyển trong thị trường du lịch. Thay vì tập trung bán tour trọn gói, các công ty lữ hành bắt đầu đẩy mạnh cung cấp dịch vụ lẻ: từ vé máy bay, phòng khách sạn đến tư vấn lịch trình cá nhân hóa. Du khách vừa có thể tự do khám phá, vừa nhận được sự hỗ trợ cần thiết để chuyến đi trọn vẹn hơn.
Dịp lễ năm nay lượng khách có tăng nhưng không tập trung vào tour trọn gói.
Về giá cả, các tour ngắn ngày 2–3 ngày vẫn được duy trì ở mức hợp lý, dao động từ 2–4 triệu đồng đối với điểm gần và từ 4–8 triệu đồng nếu di chuyển bằng máy bay. Tuy nhiên, mức giá không còn là yếu tố quyết định. Điều khiến du khách quan tâm nhiều hơn là trải nghiệm thực tế: một buổi sáng săn mây ở Sa Pa, một chiều chèo thuyền ở Ninh Bình hay một tối ngâm mình trong suối khoáng giữa núi rừng Yên Bái.
Ở chiều ngược lại, các điểm đến miền Trung và miền Nam vẫn giữ được sức hút riêng. Đà Nẵng, Hội An, Huế là những lựa chọn phù hợp cho chuyến đi kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa. Trong khi đó, Phú Quốc, Vũng Tàu, Đà Lạt hay Nha Trang vẫn luôn là những "điểm hẹn" quen thuộc cho kỳ nghỉ bên biển hoặc giữa cao nguyên mát lành.
Có thể nói, du lịch dịp 30/4 năm nay không chỉ là câu chuyện của những điểm đến đông khách, mà còn là hành trình của cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Khi mỗi người tự vẽ nên chuyến đi của riêng mình, kỳ nghỉ không còn đơn thuần là di chuyển, mà trở thành khoảng thời gian để tận hưởng, kết nối và làm mới chính mình.
