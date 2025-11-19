Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trời còn mưa rét trong ngày hôm nay sau đó chuyển sang rét khô. Nhiệt độ hôm nay phần lớn các phường từ 17-18 độ.

Bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới cho thấy: Thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét. Mức nhiệt thấp nhất: 13-15 độ, mức nhiệt cao nhất: 16-18 độ.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội trong những ngày tới trời hửng nắng, không mưa. Nguồn: NCHMF

Từ ngày 20/11, thời tiết Hà Nội có sự chuyển biến rõ rệt khi trời không mưa, trưa chiều trời có nắng mức nhiệt tăng dần lên 20 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài đến tuần sau.

Trong khi đó, tại miền Trung mưa lũ kéo dài đến hết tuần tập trung chủ yếu ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nhiều nơi cũng có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Thời tiết Hà Nội sắp có nắng sau ngày mưa rét.

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu - Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ, có nơi trên 17 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 17-20, phía Nam 21-23 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”? GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.