Tin sáng 19/11: Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị; sắp tới 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Chiếc quần và chìa khóa xe nghi của tài xế Nguyễn Văn Thành.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (Quảng Trị) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một chiếc quần và chìa khóa xe nghi thuộc về anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) - tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi cố vượt ngầm tràn A Rông Trên.

"Chúng tôi đang tiếp tục xác minh để làm rõ các dấu vết này", ông Hiền nói.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cùng công an, quân sự, dân quân địa phương và UBND xã La Lay vẫn duy trì lực lượng tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17/11, dù đã có barie và cảnh báo cấm qua lại, anh Thành vẫn điều khiển xe đầu kéo lách qua rào chắn để vượt ngầm A Rông Trên đang bị ngập lũ khoảng 50cm, dòng chảy mạnh.

Khi xe đến giữa ngầm, nước xiết khiến phương tiện nghiêng đầu, không thể tiến thêm.

Anh Thành phải trèo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, đến khoảng 12h25, trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, dòng lũ quật đổ chiếc xe và cuốn trôi, khiến tài xế mất tích.

Nhặt túi nilon giữa đường, người phụ nữ phát hiện 150 triệu đồng

Chị Lê Thị Tố Loan trao trả 150 triệu đồng cho người bị đánh rơi.

NLĐO đưa tin, Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức trao trả 150 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân cho ông Nguyễn Mạnh Hùng (người đánh rơi số tài sản) được một phụ nữ nhặt được và chủ động mang đến công an trình báo.

Trước đó, chiều 17/11, khi đi qua đường Tố Hữu (phường Đồng Hới), chị Lê Thị Tố Loan (37 tuổi, trú TDP 9 Nam Lý) phát hiện một túi nilon màu xanh nằm giữa đường. Kiểm tra bên trong, chị thấy có 150 triệu đồng tiền mặt cùng căn cước công dân mang tên ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Chị Loan đã mang toàn bộ số tài sản đến Công an phường Đồng Hới trình báo để nhờ tìm trả người đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Đồng Hới tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu là ông Nguyễn Mạnh Hùng (46 tuổi, trú TDP Đức Thủy). Ông Hùng sau đó được mời đến trụ sở công an để nhận lại tài sản.

Với sự chứng kiến của trực ban công an phường, chị Loan đã trao trả lại đầy đủ số tiền và giấy tờ cho ông Hùng. Ông Hùng bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn lực lượng công an và đặc biệt là nghĩa cử trung thực của chị Loan.

Đề xuất 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Bộ Tư pháp đề xuất 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Ảnh minh họa :TL

Theo Báo Thanh Niên, tại buổi làm việc với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về việc công chứng, chứng thực giao dịch vào sáng 18/11, đại diện Tổ công tác Bộ Tư pháp đề xuất 8 loại giao dịch được chuyển sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu...

Bao gồm: Văn bản ủy quyền đại diện kháng cáo bản án, quyết định của tòa án trong vụ việc dân sự; giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đối với trường hợp giao dịch trước ngày 01/07/2006; văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ; hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân;

Văn bản ủy quyền đại diện kháng cáo bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm trong vụ việc hành chính; văn bản ủy quyền của người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra nước ngoài cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở trong Hồ sơ đề nghị bán nhà ở cũ thuộc tài sản công; văn bản ủy quyền thực hiện quyền khiếu nại; hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

Theo Tổ công tác, trong quá trình thực hiện các giao dịch này đã có cơ chế để các bên tự chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng hoặc đã có cơ chế để cơ quan nhà nước xác nhận, kiểm soát giá trị pháp lý, tính hợp pháp của văn bản, giao dịch.

Quy định mới về lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Ban hành quy định mới về lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Ảnh minh họa: Vân Sơn/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo TTXVN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Theo Thông tư, người nộp lệ phí là cá nhân thực hiện thủ tục cấp mới hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại chứng chỉ là đơn vị thu lệ phí theo quy định. Mức thu lệ phí được quy định với việc cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 200.000 đồng/chứng chỉ. Ngoài ra, trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc do thay đổi địa giới hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người làm thủ tục không phải nộp lệ phí

Về hình thức nộp, người nộp lệ phí có thể nộp không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu của tổ chức thu lệ phí; nộp qua tài khoản của cơ quan thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa; hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, trường hợp đơn vị trung gian nhận tiền phải chuyển toàn bộ khoản thu vào tài khoản chuyên thu hoặc nộp ngân sách trong 24 giờ kể từ khi nhận được lệ phí.

Thông tư cũng quy định, tổ chức thu lệ phí có trách nhiệm nộp 100% số tiền thu được (bao gồm cả lãi phát sinh, nếu có) vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách hiện hành. Đồng thời, chi phí phục vụ thu lệ phí được bố trí trong dự toán ngân sách theo các quy định hiện hành, việc kê khai, thu và nộp lệ phí tuân thủ pháp luật về quản lý thuế.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/11/2025.

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 18/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi tại xã Hiệp Đức.

Khoảng 15h ngày 17/11, ông N.N.H (SN 1979, trú xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) đi khai thác keo tại thôn Bình Hòa (xã Hiệp Đức) trên đường về nhà bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu nạn.

Các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng với lực lượng dân quân, Công an hai xã Phước Trà và Hiệp Đức tổ chức tìm kiếm dọc các tuyến suối nơi ông H gặp nạn.

Tuy nhiên, do nước lũ chảy xiết, địa hình hiểm trở, thời tiết xấu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Kiên trì rà soát suốt đêm, đến 13h10 ngày 18/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông H tại khu vực cách nạn nhân gặp nạn khoảng 400m.

Hiện thi thể ông H đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.