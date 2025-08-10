Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025

Sáng 10/8, 'trái tim' Hà Nội rộn ràng sắc màu và âm thanh của 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên', diễn ra tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Sự kiện do Công an TP Hà Nội tổ chức, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm, dọc theo các tuyến thuộc cung đường diễu binh diễu hành, đông đảo người dân đứng theo dõi.

Chị Thúy (Hà Nội) chia sẻ, gia đình chị đã lên bờ từ 4h sáng để "chiếm chỗ đẹp". Ngày tổng duyệt gia đình chị cũng có đi, và cũng được chỉ chỗ đẹp để tận hưởng lễ diễu binh một cách trọn vẹn nhất.

Ghi nhận của PV, vào 6:30 sáng, rất đông người dân đã tụ họp tại hai bên tuyến đường diễn ra ngày hội, hoà mình vào bầu không khí đầy nhiệt huyết.

Đúng 7:30 sáng, Ngày hội vì Thủ đô bình yên chính thức bắt đầu.

Bắt đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đầy hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều ca sỹ như Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh. Chương trình nghệ thuật này do NSƯT Trường Bắc làm Tổng đạo diễn và NSƯT Quỳnh Dương làm Tổng biên đạo.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành có hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị chủ lực của Công an thành phố Hà Nội, gồm 46 khối như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự và các đơn vị đặc nhiệm... Cùng với đó là khối phương tiện, xe cơ giới hiện đại đồng loạt triển khai đội hình theo đúng kịch bản đề ra.

Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: khối rước ảnh Bác, khối Hồng kỳ, xe chỉ huy mui trần, 15 khối diễu binh, 5 khối diễu hành và 10 khối phương tiện cơ giới chuyên dụng.

Cảnh sát giao thông thực hiện công tác dẫn đoàn, bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Đặc biệt, giữa không gian phố đi bộ Hồ Gươm, lực lượng Công an TP Hà Nội đã biểu diễn tình huống giả định khi tuần tra phát hiện một nhóm "quái xế" tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí nguy hiểm như tuýp sắt, dao các loại. Lực lượng Cảnh sát cơ động được triển khai, chia thành nhiều mũi áp sát. Các chiến sĩ truy đuổi, chặn đầu khóa đuôi, phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Kết thúc chương trinh, nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh lưu trữ kỉ niệm cùng các chiến sĩ.

