Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025

Chủ nhật, 13:09 10/08/2025 | Xã hội
GĐXH - Sáng 10/8, 'trái tim' Hà Nội rộn ràng sắc màu và âm thanh của "Ngày hội vì Thủ đô bình yên", diễn ra tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Sáng 10/8, 'trái tim' Hà Nội rộn ràng sắc màu và âm thanh của 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên', diễn ra tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Sự kiện do Công an TP Hà Nội tổ chức, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, dọc theo các tuyến thuộc cung đường diễu binh diễu hành, đông đảo người dân đứng theo dõi.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 2.

Chị Thúy (Hà Nội) chia sẻ, gia đình chị đã lên bờ từ 4h sáng để "chiếm chỗ đẹp". Ngày tổng duyệt gia đình chị cũng có đi, và cũng được chỉ chỗ đẹp để tận hưởng lễ diễu binh một cách trọn vẹn nhất.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 3.

Ghi nhận của PV, vào 6:30 sáng, rất đông người dân đã tụ họp tại hai bên tuyến đường diễn ra ngày hội, hoà mình vào bầu không khí đầy nhiệt huyết.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 4.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 5.

Đúng 7:30 sáng, Ngày hội vì Thủ đô bình yên chính thức bắt đầu.

Bắt đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đầy hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều ca sỹ như Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh. Chương trình nghệ thuật này do NSƯT Trường Bắc làm Tổng đạo diễn và NSƯT Quỳnh Dương làm Tổng biên đạo.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 6.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 7.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 8.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 9.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành có hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị chủ lực của Công an thành phố Hà Nội, gồm 46 khối như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự và các đơn vị đặc nhiệm... Cùng với đó là khối phương tiện, xe cơ giới hiện đại đồng loạt triển khai đội hình theo đúng kịch bản đề ra.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 10.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 11.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 12.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 13.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 14.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 15.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 16.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 17.

Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: khối rước ảnh Bác, khối Hồng kỳ, xe chỉ huy mui trần, 15 khối diễu binh, 5 khối diễu hành và 10 khối phương tiện cơ giới chuyên dụng.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 18.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 19.

Cảnh sát giao thông thực hiện công tác dẫn đoàn, bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 20.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 21.

Đặc biệt, giữa không gian phố đi bộ Hồ Gươm, lực lượng Công an TP Hà Nội đã biểu diễn tình huống giả định khi tuần tra phát hiện một nhóm "quái xế" tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí nguy hiểm như tuýp sắt, dao các loại. Lực lượng Cảnh sát cơ động được triển khai, chia thành nhiều mũi áp sát. Các chiến sĩ truy đuổi, chặn đầu khóa đuôi, phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 22.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 23.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 24.

Kết thúc chương trinh, nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh lưu trữ kỉ niệm cùng các chiến sĩ.

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Thời sự

GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Pháp luật
Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Pháp luật
Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Pháp luật
Hà Nội: Công an xác minh vụ người đàn ông hành hung dã man 1 phụ nữ ở chung cư 176 Định Công

Hà Nội: Công an xác minh vụ người đàn ông hành hung dã man 1 phụ nữ ở chung cư 176 Định Công

Xã hội

