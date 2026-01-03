Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?
GĐXH - Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc nước ta, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống mức 10°C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhận định thời tiết từ đêm 5/1 đến ngày 13/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có mưa vài nơi. Trong đó, khoảng đêm 5-6/1, vùng núi Bắc Bộ khả năng mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá.
Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong khoảng thời gian từ đêm 5-7/1.
Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, ngày 6/1, Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới khu vực Hà Nội
Ngày mai 4/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 18-20°C.
Ngày 5/1, khu vực này trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng, phổ biến 17-21°C.
Ngày 6/1, tác động của không khí lạnh tăng cường, khu vực trung tâm Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ giảm, cao nhất 18°C, thấp nhất 15°C. Trời tiếp tục rét.
Sang ngày 7/1, thời tiết khu vực này khô ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 20°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ xuống 14°C.
Trong hai ngày 8-9/1, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày ở trung tâm TP Hà Nội tăng nhẹ lên mức 21°C thì ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất xu hướng giảm còn 11-12°C, trời không mưa, ít mây.
Ngày 10/1, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 22°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 10°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 12°C, trời rét sâu về đêm và sáng sớm.
Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (11-13/1), nhiệt độ trong ngày ở khu vực này nhích nhẹ lên mức cao nhất 23°C, thấp nhất 11°C, trời có mây, không mưa.
Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết "tình địch".
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.
GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.
GĐXH - Hôm nay, những cơ hội bất ngờ sẽ gõ cửa 4 cung hoàng đạo này: có người nhận được lời mời hợp tác quan trọng, có người đàm phán thành công thương vụ then chốt, và đặc biệt có người chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu. Cùng xem đó là ai nhé!
Một xe khách giường nằm chở hơn 10 hành khách bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An), khiến một hành khách tử vong.
Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), là một trong những gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2025, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng học thuật và công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
GĐXH - Tỉnh Nghệ An tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, siết giao dịch khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính.
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
GĐXH - Dự báo Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét, rét đậm – rét hại và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Tại Trung Bộ ngày có mưa lớn, cục bộ có nơi mưa to.
GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số này được xem là tượng trưng cho phúc khí lớn, thậm chí "giàu nứt vách" nếu biết nắm bắt cơ hội và không ngừng nỗ lực.
