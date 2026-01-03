Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Thứ bảy, 22:50 03/01/2026 | Xã hội
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc nước ta, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống mức 10°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhận định thời tiết từ đêm 5/1 đến ngày 13/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có mưa vài nơi. Trong đó, khoảng đêm 5-6/1, vùng núi Bắc Bộ khả năng mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong khoảng thời gian từ đêm 5-7/1.

Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, ngày 6/1, Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới khu vực Hà Nội

Ngày mai 4/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 18-20°C.

Ngày 5/1, khu vực này trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng, phổ biến 17-21°C.

Ngày 6/1, tác động của không khí lạnh tăng cường, khu vực trung tâm Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ giảm, cao nhất 18°C, thấp nhất 15°C. Trời tiếp tục rét.

Sang ngày 7/1, thời tiết khu vực này khô ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 20°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ xuống 14°C.

Trong hai ngày 8-9/1, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày ở trung tâm TP Hà Nội tăng nhẹ lên mức 21°C thì ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất xu hướng giảm còn 11-12°C, trời không mưa, ít mây.

Ngày 10/1, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 22°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 10°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 12°C, trời rét sâu về đêm và sáng sớm.

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (11-13/1), nhiệt độ trong ngày ở khu vực này nhích nhẹ lên mức cao nhất 23°C, thấp nhất 11°C, trời có mây, không mưa.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ? - Ảnh 2.Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

GĐXH - Ngày 2 và 3/1 là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khu vực trung du và vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết “tình địch”.

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, những cơ hội bất ngờ sẽ gõ cửa 4 cung hoàng đạo này: có người nhận được lời mời hợp tác quan trọng, có người đàm phán thành công thương vụ then chốt, và đặc biệt có người chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu. Cùng xem đó là ai nhé!

Xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, một hành khách tử vong

Xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, một hành khách tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

Một xe khách giường nằm chở hơn 10 hành khách bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An), khiến một hành khách tử vong.

Võ Ngọc Minh Anh ghi dấu ấn trong số các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2025

Võ Ngọc Minh Anh ghi dấu ấn trong số các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2025

Giáo dục - 14 giờ trước

Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), là một trong những gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2025, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng học thuật và công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

Sốt đất sau tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An ra chỉ đạo khẩn

Sốt đất sau tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An ra chỉ đạo khẩn

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Nghệ An tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, siết giao dịch khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính.

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc rét đậm, đề phòng xuất hiện băng giá

Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc rét đậm, đề phòng xuất hiện băng giá

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Dự báo Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét, rét đậm – rét hại và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Tại Trung Bộ ngày có mưa lớn, cục bộ có nơi mưa to.

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số này được xem là tượng trưng cho phúc khí lớn, thậm chí "giàu nứt vách" nếu biết nắm bắt cơ hội và không ngừng nỗ lực.

Xem nhiều

Sốt đất sau tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An ra chỉ đạo khẩn

Sốt đất sau tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An ra chỉ đạo khẩn

Xã hội

GĐXH - Tỉnh Nghệ An tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, siết giao dịch khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Đời sống
4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

Đời sống
Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Đời sống
Quy định mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2026

Quy định mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top