Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kết quả nội soi của ông Luận (85 tuổi) được ghi nhận tổn thương tại vùng góc bờ cong nhỏ dạ dày. Hình ảnh chụp CT có tiêm thuốc cản quang cho thấy thành dạ dày dày không đều, ngấm thuốc không đồng nhất, gợi ý tổn thương ác tính dạng loét.

Sinh thiết mô bệnh học xác định người bệnh mắc ung thư dạ dày loại carcinôm tuyến – dạng ung thư phổ biến nhất xuất phát từ các tế bào tuyến niêm mạc dạ dày.

Các cánh tay robot linh hoạt bóc tách khối u, nạo vét hạch triệt để cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Ung thư dạ dày diễn tiến âm thầm

TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi cho biết carcinôm tuyến dạ dày ở giai đoạn đầu thường phát triển âm thầm, ít gây triệu chứng rõ rệt.

Nếu không được phát hiện sớm, khối u có thể xâm lấn sâu qua thành dạ dày và lan sang các cơ quan lân cận như gan, tụy, đại tràng hoặc di căn xa đến phổi, xương, não thông qua hệ bạch huyết và mạch máu.

Do người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh mạch vành và phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa trước khi quyết định phẫu thuật.

Phẫu thuật robot cắt ung thư dạ dày cho bệnh nhân lớn tuổi

Sau đánh giá kỹ lưỡng, ê kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt bán phần dạ dày kết hợp nạo vét hạch D2 bằng robot Da Vinci Xi.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận khối u kích thước khoảng 6 cm, chưa xâm lấn thanh mạc và chưa có dấu hiệu di căn gan hay phúc mạc.

Nhờ hệ thống camera 3D độ phân giải cao cùng các cánh tay robot linh hoạt, việc bóc tách, nạo hạch và cắt dạ dày được thực hiện chính xác, hạn chế tổn thương mô lành và giảm nguy cơ biến chứng.

Sau khi cắt bỏ phần dạ dày chứa khối u, ê kíp tiến hành nối dạ dày với ruột non để tái lập lưu thông tiêu hóa.

Hậu phẫu, ông Luận phục hồi tốt, ít đau, có thể vận động sớm ngay ngày đầu sau mổ, giúp giảm nguy cơ biến chứng thường gặp ở người cao tuổi như viêm phổi hay huyết khối tĩnh mạch sâu.

Nội soi dạ dày giúp phát hiện sớm ung thư

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém, có thành phần tế bào nhẫn – dạng ung thư có xu hướng tiến triển nhanh hơn. Bệnh ở giai đoạn IIA với 3/17 hạch có di căn, tuy nhiên diện cắt còn an toàn và chưa ghi nhận xâm lấn thần kinh.

Theo GLOBOCAN, ung thư dạ dày nằm trong nhóm ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam. Một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng là nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori).

Ngoài ra, thói quen ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm muối chua, đồ nướng hoặc thực phẩm chế biến sẵn cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên nội soi dạ dày định kỳ từ 40 tuổi hoặc sớm hơn nếu có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày. Những người nhiễm HP, viêm dạ dày mạn tính hoặc có tổn thương tiền ung thư cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.



