Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không đau bụng hay sụt cân, nhưng ông Luận bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày trong lần nội soi định kỳ.
Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kết quả nội soi của ông Luận (85 tuổi) được ghi nhận tổn thương tại vùng góc bờ cong nhỏ dạ dày. Hình ảnh chụp CT có tiêm thuốc cản quang cho thấy thành dạ dày dày không đều, ngấm thuốc không đồng nhất, gợi ý tổn thương ác tính dạng loét.
Sinh thiết mô bệnh học xác định người bệnh mắc ung thư dạ dày loại carcinôm tuyến – dạng ung thư phổ biến nhất xuất phát từ các tế bào tuyến niêm mạc dạ dày.
Ung thư dạ dày diễn tiến âm thầm
TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi cho biết carcinôm tuyến dạ dày ở giai đoạn đầu thường phát triển âm thầm, ít gây triệu chứng rõ rệt.
Nếu không được phát hiện sớm, khối u có thể xâm lấn sâu qua thành dạ dày và lan sang các cơ quan lân cận như gan, tụy, đại tràng hoặc di căn xa đến phổi, xương, não thông qua hệ bạch huyết và mạch máu.
Do người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh mạch vành và phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa trước khi quyết định phẫu thuật.
Phẫu thuật robot cắt ung thư dạ dày cho bệnh nhân lớn tuổi
Sau đánh giá kỹ lưỡng, ê kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt bán phần dạ dày kết hợp nạo vét hạch D2 bằng robot Da Vinci Xi.
Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận khối u kích thước khoảng 6 cm, chưa xâm lấn thanh mạc và chưa có dấu hiệu di căn gan hay phúc mạc.
Nhờ hệ thống camera 3D độ phân giải cao cùng các cánh tay robot linh hoạt, việc bóc tách, nạo hạch và cắt dạ dày được thực hiện chính xác, hạn chế tổn thương mô lành và giảm nguy cơ biến chứng.
Sau khi cắt bỏ phần dạ dày chứa khối u, ê kíp tiến hành nối dạ dày với ruột non để tái lập lưu thông tiêu hóa.
Hậu phẫu, ông Luận phục hồi tốt, ít đau, có thể vận động sớm ngay ngày đầu sau mổ, giúp giảm nguy cơ biến chứng thường gặp ở người cao tuổi như viêm phổi hay huyết khối tĩnh mạch sâu.
Nội soi dạ dày giúp phát hiện sớm ung thư
Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém, có thành phần tế bào nhẫn – dạng ung thư có xu hướng tiến triển nhanh hơn. Bệnh ở giai đoạn IIA với 3/17 hạch có di căn, tuy nhiên diện cắt còn an toàn và chưa ghi nhận xâm lấn thần kinh.
Theo GLOBOCAN, ung thư dạ dày nằm trong nhóm ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam. Một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng là nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori).
Ngoài ra, thói quen ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm muối chua, đồ nướng hoặc thực phẩm chế biến sẵn cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên nội soi dạ dày định kỳ từ 40 tuổi hoặc sớm hơn nếu có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày. Những người nhiễm HP, viêm dạ dày mạn tính hoặc có tổn thương tiền ung thư cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.
Đàn ông sống thọ thường có 2 'sở thích' này, cả hai đều liên quan đến phụ nữSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Quan sát những người đàn ông sống lâu quanh mình, nhiều người nhận ra họ thường có 2 “sở thích” rất giống nhau và điều thú vị là cả hai đều liên quan đến phụ nữ.
Người đàn ông 49 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối: Bác sĩ cảnh báo 3 thói quen ăn uống này, thận tốt đến đâu cũng không thể chịu nổiSống khỏe - 15 giờ trước
Không rượu bia quá đà, không bệnh nền rõ ràng, người đàn ông 49 tuổi vẫn suy thận nặng, nguyên nhân nằm ở 3 thói quen ăn uống rất quen thuộc này.
Kiểm soát đồ ăn vặt và nước giải khát có đường khi trẻ nghỉ hèSống khỏe - 21 giờ trước
Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều em hình thành thói quen ăn uống thiếu kiểm soát.
Người phụ nữ viêm gan cấp, men gan tăng gấp 10 lần thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Một cụ bà viêm gan cấp, men gan tăng gấp 10 lần nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, nôn nhiều, táo bón... sau thời gian tự ý dùng thuốc.
"Thủ phạm" gây ung thư gan đã được xác định! Bác sĩ cảnh báo: Độc tính gấp 68 lần so với thạch tín, nhiều gia đình vẫn đang tiêu thụSống khỏe - 23 giờ trước
Cách bảo vệ gan tốt nhất chính là kiểm soát chặt chẽ những gì chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày từ chính căn bếp của mình!
6 thực phẩm nhiều chất xơ hơn gạo lứtSống khỏe - 1 ngày trước
Chất xơ đóng vai trò thiết yếu trong việc hấp thụ dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe đường ruột. Dù gạo lứt thường được nghĩ đến là thực phẩm giàu chất xơ nhưng thực tế có nhiều thực phẩm khác sở hữu hàm lượng này ấn tượng không kém.
Người đàn ông 70 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đi khám vì đau bụng, đầy hơi, khó tiêu kéo dài, người bệnh bất ngờ được phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm.
Ở ngưỡng tuổi 50, xuất hiện 10 dấu hiệu này cảnh báo tuổi thọ đang bị đe dọaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người ngưỡng tuổi 50 khi gặp vấn đề về sức khỏe thường có tâm lý "ngại đi khám" hoặc "đau tí chắc không sao". Tuy nhiên, ở ngưỡng tuổi này, việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ.
6 nhóm thực phẩm giúp gan 'dễ thở', cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Gan quá tải có thể khiến cơ thể nhanh mệt mỏi, da xỉn màu và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, 6 nhóm thực phẩm quen thuộc dưới đây có thể giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và tăng cường sức khỏe nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.
Ăn nhiều protein vì sợ mất cơ có gây hại cho thận không?Sống khỏe - 1 ngày trước
Xu hướng gần đây, mọi người chú trọng đến protein trong chế độ ăn nhiều hơn. Thậm chí có người ăn nhiều quá mức vì sợ mất cơ. Vậy, điều này có gây áp lực cho thận không?
Ở ngưỡng tuổi 50, xuất hiện 10 dấu hiệu này cảnh báo tuổi thọ đang bị đe dọaSống khỏe
GĐXH - Nhiều người ngưỡng tuổi 50 khi gặp vấn đề về sức khỏe thường có tâm lý "ngại đi khám" hoặc "đau tí chắc không sao". Tuy nhiên, ở ngưỡng tuổi này, việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ.