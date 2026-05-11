Đàn ông sống thọ thường có 2 'sở thích' này, cả hai đều liên quan đến phụ nữ

Thứ hai, 07:00 11/05/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Quan sát những người đàn ông sống lâu quanh mình, nhiều người nhận ra họ thường có 2 “sở thích” rất giống nhau và điều thú vị là cả hai đều liên quan đến phụ nữ.

Đàn ông sống thọ không chỉ nhờ vào chế độ ăn uống và tập luyện mà còn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần. Sự vui vẻ và nhẹ nhõm trong tâm hồn là yếu tố quyết định cho một cuộc sống lâu dài và ý nghĩa.

Quan sát những người đàn ông sống thọ quanh mình, nhiều người nhận ra họ thường có 2 "sở thích" rất đặc biệt – và điều thú vị là cả hai đều liên quan đến phụ nữ.

2 "sở thích" của những người đàn ông sống thọ

Thích trò chuyện cùng phụ nữ và cũng không ngại bị "cằn nhằn"

Nhiều người đàn ông từ nhỏ đã được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải "đầu đội trời chân đạp đất", nên dần hình thành thói quen giấu kín cảm xúc.

Buồn không nói. Mệt không than. Có chuyện cũng tự mình chịu đựng.

Nhưng những người đàn ông sống thọ, sống vui lại khác. Họ rất thích trò chuyện với vợ, con gái hay những người phụ nữ thân thiết trong gia đình. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể đem ra nói vài câu.

Điều đặc biệt là họ không xem sự "lải nhải" của phụ nữ là phiền phức.

Ngược lại, họ hiểu rằng một người còn quan tâm mới còn nhắc nhở, còn muốn trò chuyện. Những câu hỏi han vụn vặt hay vài lời càm ràm đôi khi lại là thứ giữ cho ngôi nhà luôn có hơi ấm.

Nhiều đàn ông ngoài miệng nói sợ phụ nữ nói nhiều, nhưng khi căn nhà thật sự im ắng, không còn ai hỏi han hay trách móc, họ mới cảm nhận rõ thế nào là cô đơn.

Thực ra, con người càng lớn tuổi càng cần được trò chuyện. Có người để tâm sự vài điều vụn vặt trong ngày, để kể nỗi mệt mỏi hay than một chút chuyện đời, đó cũng là cách giải tỏa áp lực và chữa lành tinh thần.

Một người chịu mở lòng thường sống nhẹ nhõm hơn người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Luôn biết trân trọng và ngợi khen phụ nữ

Điểm chung thứ hai ở nhiều người đàn ông sống lâu là họ luôn giữ được sự dịu dàng và khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong cuộc sống.

Dù đã bước vào tuổi xế chiều, họ vẫn thích khen vợ nấu ăn ngon, nhớ mua bó hoa nhỏ cho bạn đời hay vui vẻ nhận xét một người phụ nữ ăn mặc đẹp ngoài phố.

Đó không phải sự phù phiếm, mà là tâm thế biết thưởng thức cuộc sống.

Những người đàn ông ấy không ngại thể hiện sự yêu mến và trân trọng dành cho phụ nữ. Họ xem đó là niềm vui tinh thần rất tự nhiên.

Ngược lại, có những người cả đời sống quá khô khan, lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm nghị, dè dặt. Họ ngại nói lời khen, ngại bày tỏ cảm xúc, thậm chí lâu dần tự đánh mất khả năng rung động trước những điều đẹp đẽ.

Nhưng cuộc sống vốn cần những cảm xúc mềm mại như thế.

Một lời khen chân thành, một ánh nhìn thiện cảm hay sự biết ơn dành cho người phụ nữ bên cạnh đôi khi lại chính là thứ giúp tinh thần con người trở nên tươi trẻ hơn.

Những người đàn ông vui tính, rộng mở và biết trân trọng phụ nữ thường mang đến cảm giác gần gũi, tích cực. Họ ít u uất, ít khép kín và cũng ít bị cô đơn "ăn mòn" tâm trạng.

Người sống thọ không chỉ nhờ sức khỏe mà còn nhờ tâm hồn ấm áp

Suy cho cùng, tuổi thọ không chỉ được quyết định bởi tiền bạc hay thành tựu, mà còn nằm ở trạng thái tinh thần mỗi ngày.

Một người nếu vẫn còn thích trò chuyện, còn biết lắng nghe, còn giữ được sự rung động trước cái đẹp và còn muốn dành lời yêu thương cho người khác, thì cuộc sống của họ thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Con người già đi nhanh nhất không phải vì tuổi tác, mà vì đánh mất niềm vui và khả năng kết nối.

Có người sống đến 80 tuổi nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, bởi họ chưa bao giờ để trái tim mình trở nên cằn cỗi.

Nhiều người đàn ông sống thọ thường có hai "sở thích" rất giản dị: thích trò chuyện cùng phụ nữ và luôn biết trân trọng vẻ đẹp, sự dịu dàng của phụ nữ. Đằng sau những điều tưởng nhỏ bé ấy lại là một tâm thế sống cởi mở, tích cực và giàu cảm xúc. 

Khi con người còn biết sẻ chia, biết rung động và giữ cho lòng mình ấm áp, cuộc sống tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhõm, bình yên hơn theo năm tháng.

Muốn sống thọ sau tuổi 60, nhiều người đã sớm bỏ 4 thói quen này

GĐXH - Nhiều người nghĩ sống thọ phụ thuộc vào thuốc bổ hay chế độ ăn đắt đỏ, nhưng theo các chuyên gia, bí quyết của không ít người sống khỏe tới tuổi 90 lại bắt đầu từ việc “biết dừng đúng lúc”.

3 món ăn quen thuộc giúp kéo dài tuổi thọ: Ăn sữa chua, phô mai và socola đúng cách có thể sống lâu hơn

GĐXH - Một nghiên cứu quy mô lớn mới đây đã đưa ra kết quả đầy bất ngờ: những món ăn quen thuộc như sữa chua, phô mai và thậm chí là cả socola đều có khả năng kéo dài tuổi thọ con người.

Cách ăn này sau tuổi 40 giúp bạn kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng “ăn được là còn khỏe”, nhưng khoa học hiện đại lại cho thấy điều ngược lại: ăn vừa đủ, thậm chí ít hơn một chút sau tuổi trung niên, có thể giúp làm chậm lão hóa và giảm nguy cơ tử vong.

Kéo dài tuổi thọ không khó: Làm được 3 việc này, bạn sẽ sống thọ thêm 10 năm

GĐXH - Một nghiên cứu mới công bố năm 2026 đã đưa ra “công thức sống thọ” đơn giản nhưng hiệu quả: Chỉ cần cân bằng hợp lý giữa ăn uống, vận động và giấc ngủ, tuổi thọ có thể tăng thêm gần 10 năm.

Theo Sohu

5 thói quen ăn uống của người sống thọ: Thói quen thứ 3 nhiều người Việt không làm được

Thường xuyên có 6 dấu hiệu này, não đang phát tín hiệu 'cầu cứu': Dấu hiệu thứ 3 nhiều người bỏ qua

Muốn kéo dài tuổi thọ sau tuổi 50, nhất định phải nhớ 4 nguyên tắc này

Người tuổi thọ cao thường có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt: Có 1 thôi cũng đã là may mắn

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất?

Chuyên gia cảnh báo: Gan rất 'sợ' món này nhưng nhiều người lại lầm tưởng là 'có nguồn gốc'

Bệnh thường gặp - 44 phút trước

GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là có thể yên tâm sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, một số loại thực phẩm chế biến sẵn dù đảm bảo vệ sinh và xuất xứ vẫn có thể gây áp lực cho gan nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.

Chỉ số Axit uric tăng cao: Chuyên gia khuyên nên làm ngay những điều này để tránh gout

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Nồng độ Axit uric trong máu tăng cao kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ gout, tổn thương khớp và ảnh hưởng chức năng thận. Theo bác sĩ, bên cạnh thuốc điều trị, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng và duy trì lối sống khoa học là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ kiểm soát Axit uric hiệu quả hơn.

Người đàn ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Không có triệu chứng bất thường, người đàn ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm khi đi tầm soát.

Người sống thọ thường có 5 đặc điểm này ở vùng đùi: Sau tuổi 50 càng nên kiểm tra sớm

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe cơ bắp và đôi chân có liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Trong đó, vùng đùi – nơi tập trung nhóm cơ lớn nhất cơ thể – được xem như “tấm gương phản chiếu” tình trạng chuyển hóa, tuần hoàn và vận động. Theo các bác sĩ, người sống thọ thường có 5 đặc điểm khá rõ ở đôi đùi mà không phải ai cũng để ý.

Người đàn ông 57 tuổi phát hiện u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Tiểu rắt kéo dài, tiểu khó, cảm giác tiểu không hết – những dấu hiệu tưởng chừng phổ biến lại có thể là cảnh báo u bàng quang, bệnh lý nguy hiểm thường gặp ở nam giới trung niên.

Mạch máu âm thầm 'rỉ sét': 5 dấu hiệu cảnh báo xơ vữa động mạch nhiều người bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Xơ vữa động mạch là căn bệnh nguy hiểm có thể âm thầm tiến triển suốt nhiều năm trước khi gây đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ cảnh báo nhiều dấu hiệu như đau chân khi đi bộ, tức ngực hay chóng mặt kéo dài thường bị bỏ qua vì dễ nhầm với tuổi tác hoặc mệt mỏi thông thường.

Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa ra sao? Áp dụng '5 đủ' để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa rõ rệt. Hiểu đúng những biến đổi này và điều chỉnh lối sống hợp lý là chìa khóa giúp bạn sống thọ, sống khỏe mỗi ngày.

Giảm đau do ung thư di căn xương bằng Sm-153 nâng cao chất lượng sống cho người bệnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

Liệu pháp phóng xạ điều trị bằng Samarium-153 EDTMP (Sm-153) đang được xem là giải pháp hữu hiệu giúp kiểm soát đau hiệu quả, an toàn và ít xâm lấn cho người bệnh ung thư di căn xương.

Thiếu nữ 19 tuổi mang khối u buồng trứng khoảng 30cm vì tâm lý chủ quan phụ nữ Việt hay mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từ một dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như “tăng cân”, nữ bệnh nhân 19 tuổi được phát hiện mang khối u buồng trứng khổng lồ.

Muốn sống thọ hơn sau tuổi 70, nhiều người nhất định phải thực hiện điều này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn sống thọ phải nhờ thuốc tốt, bác sĩ giỏi hay thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền. Thế nhưng, điều giúp không ít người ngoài 90 tuổi vẫn khỏe mạnh, tự đi chợ, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống lại nằm ở cách sống mỗi ngày.

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

Người sống thọ thường có 5 đặc điểm này ở vùng đùi: Sau tuổi 50 càng nên kiểm tra sớm

Sống khỏe
Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

Bệnh thường gặp
Sau tuổi 60, dấu hiệu ở bàn tay có thể phản ánh tuổi thọ và nguy cơ bệnh tật

Sống khỏe

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
