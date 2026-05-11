Đàn ông sống thọ thường có 2 'sở thích' này, cả hai đều liên quan đến phụ nữ

Đàn ông sống thọ không chỉ nhờ vào chế độ ăn uống và tập luyện mà còn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần. Sự vui vẻ và nhẹ nhõm trong tâm hồn là yếu tố quyết định cho một cuộc sống lâu dài và ý nghĩa.

Quan sát những người đàn ông sống thọ quanh mình, nhiều người nhận ra họ thường có 2 "sở thích" rất đặc biệt – và điều thú vị là cả hai đều liên quan đến phụ nữ.

Ảnh minh họa

2 "sở thích" của những người đàn ông sống thọ

Thích trò chuyện cùng phụ nữ và cũng không ngại bị "cằn nhằn"

Nhiều người đàn ông từ nhỏ đã được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải "đầu đội trời chân đạp đất", nên dần hình thành thói quen giấu kín cảm xúc.

Buồn không nói. Mệt không than. Có chuyện cũng tự mình chịu đựng.

Nhưng những người đàn ông sống thọ, sống vui lại khác. Họ rất thích trò chuyện với vợ, con gái hay những người phụ nữ thân thiết trong gia đình. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể đem ra nói vài câu.

Điều đặc biệt là họ không xem sự "lải nhải" của phụ nữ là phiền phức.

Ngược lại, họ hiểu rằng một người còn quan tâm mới còn nhắc nhở, còn muốn trò chuyện. Những câu hỏi han vụn vặt hay vài lời càm ràm đôi khi lại là thứ giữ cho ngôi nhà luôn có hơi ấm.

Nhiều đàn ông ngoài miệng nói sợ phụ nữ nói nhiều, nhưng khi căn nhà thật sự im ắng, không còn ai hỏi han hay trách móc, họ mới cảm nhận rõ thế nào là cô đơn.

Thực ra, con người càng lớn tuổi càng cần được trò chuyện. Có người để tâm sự vài điều vụn vặt trong ngày, để kể nỗi mệt mỏi hay than một chút chuyện đời, đó cũng là cách giải tỏa áp lực và chữa lành tinh thần.

Một người chịu mở lòng thường sống nhẹ nhõm hơn người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Luôn biết trân trọng và ngợi khen phụ nữ

Điểm chung thứ hai ở nhiều người đàn ông sống lâu là họ luôn giữ được sự dịu dàng và khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong cuộc sống.

Dù đã bước vào tuổi xế chiều, họ vẫn thích khen vợ nấu ăn ngon, nhớ mua bó hoa nhỏ cho bạn đời hay vui vẻ nhận xét một người phụ nữ ăn mặc đẹp ngoài phố.

Đó không phải sự phù phiếm, mà là tâm thế biết thưởng thức cuộc sống.

Những người đàn ông ấy không ngại thể hiện sự yêu mến và trân trọng dành cho phụ nữ. Họ xem đó là niềm vui tinh thần rất tự nhiên.

Ngược lại, có những người cả đời sống quá khô khan, lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm nghị, dè dặt. Họ ngại nói lời khen, ngại bày tỏ cảm xúc, thậm chí lâu dần tự đánh mất khả năng rung động trước những điều đẹp đẽ.

Nhưng cuộc sống vốn cần những cảm xúc mềm mại như thế.

Một lời khen chân thành, một ánh nhìn thiện cảm hay sự biết ơn dành cho người phụ nữ bên cạnh đôi khi lại chính là thứ giúp tinh thần con người trở nên tươi trẻ hơn.

Những người đàn ông vui tính, rộng mở và biết trân trọng phụ nữ thường mang đến cảm giác gần gũi, tích cực. Họ ít u uất, ít khép kín và cũng ít bị cô đơn "ăn mòn" tâm trạng.

Người sống thọ không chỉ nhờ sức khỏe mà còn nhờ tâm hồn ấm áp

Suy cho cùng, tuổi thọ không chỉ được quyết định bởi tiền bạc hay thành tựu, mà còn nằm ở trạng thái tinh thần mỗi ngày.

Một người nếu vẫn còn thích trò chuyện, còn biết lắng nghe, còn giữ được sự rung động trước cái đẹp và còn muốn dành lời yêu thương cho người khác, thì cuộc sống của họ thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Con người già đi nhanh nhất không phải vì tuổi tác, mà vì đánh mất niềm vui và khả năng kết nối.

Có người sống đến 80 tuổi nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, bởi họ chưa bao giờ để trái tim mình trở nên cằn cỗi.

Nhiều người đàn ông sống thọ thường có hai "sở thích" rất giản dị: thích trò chuyện cùng phụ nữ và luôn biết trân trọng vẻ đẹp, sự dịu dàng của phụ nữ. Đằng sau những điều tưởng nhỏ bé ấy lại là một tâm thế sống cởi mở, tích cực và giàu cảm xúc.

Khi con người còn biết sẻ chia, biết rung động và giữ cho lòng mình ấm áp, cuộc sống tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhõm, bình yên hơn theo năm tháng.

Theo Sohu