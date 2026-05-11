Người sống thọ thường làm 5 việc này vào buổi sáng, sau tuổi 50 nên biết

Vì sao buổi sáng khoa học có thể giúp kéo dài tuổi thọ?

Nhiều nghiên cứu cho thấy những thói quen được thực hiện ngay sau khi thức dậy không chỉ ảnh hưởng đến mức năng lượng và tâm trạng trong ngày mà còn tác động lâu dài đến sức khỏe và tuổi thọ.

Một buổi sáng khoa học giúp cơ thể khởi động nhẹ nhàng sau giấc ngủ, hỗ trợ tuần hoàn máu, ổn định đồng hồ sinh học và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp hay rối loạn chuyển hóa. Đây cũng được xem là một trong những thói quen đơn giản giúp sống thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống khi tuổi càng cao.

Theo Michael Breus - chuyên gia về giấc ngủ tại Trung tâm Y học Giấc ngủ California (Mỹ), cơ thể con người cần một khoảng thời gian ngắn sau khi thức dậy để chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang tỉnh táo hoàn toàn. Những thói quen tích cực như uống nước, tiếp xúc ánh sáng tự nhiên, hít thở sâu hay vận động nhẹ vào buổi sáng có thể giúp đồng hồ sinh học hoạt động ổn định hơn, từ đó cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Các chuyên gia cũng cho rằng duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh vào buổi sáng giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với quá trình lão hóa, đặc biệt ở người trung niên và lớn tuổi. Đây được xem là một trong những thói quen đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe lâu dài và góp phần nâng cao tuổi thọ.

Hít thở sâu, tránh bật dậy đột ngột

Sau 6–8 tiếng nằm ngủ, nếu ngồi hoặc đứng dậy quá nhanh, máu có thể chưa kịp lưu thông lên não, dễ gây chóng mặt, choáng váng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền tim mạch, huyết áp.

Các chuyên gia khuyến nghị sau khi thức dậy nên nằm thư giãn vài phút, kết hợp hít thở sâu và thực hiện một số động tác giãn cơ nhẹ để thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp cơ thể thích nghi dần với trạng thái tỉnh táo.

Uống nước ấm giúp cơ thể “khởi động”

Uống một cốc nước ấm vào buổi sáng được xem là thói quen tốt cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn. Nước ấm giúp làm dịu cổ họng, kích thích hoạt động của đường ruột và hỗ trợ lưu thông máu hiệu quả hơn.

Đối với người thường xuyên ở phòng máy lạnh, có bệnh hô hấp hoặc dễ cảm lạnh, nước ấm còn giúp làm ẩm niêm mạc và tạo cảm giác dễ chịu cho cơ thể.

Đi vệ sinh đúng giờ giúp giảm táo bón

Hình thành thói quen đi đại tiện vào buổi sáng giúp cơ thể đào thải chất cặn bã, giảm áp lực cho hệ tiêu hóa và hạn chế nguy cơ táo bón kéo dài.

Theo các chuyên gia, việc duy trì giờ đi vệ sinh đều đặn còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Vận động nhẹ giúp tăng năng lượng

Tập thể dục buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo, cải thiện tâm trạng và tăng hiệu quả làm việc trong ngày. Sau một đêm nghỉ ngơi, các nhóm cơ đã được phục hồi nên cơ thể có thể vận động tốt hơn.

Người trung niên có thể lựa chọn các bài tập nhẹ như đi bộ, đạp xe, yoga hoặc chạy bộ khoảng 15–20 phút để tăng cường tuần hoàn và duy trì sức khỏe tim mạch.

Tắm nắng sớm hỗ trợ giấc ngủ và miễn dịch

Ánh nắng buổi sáng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên, tốt cho xương và hệ miễn dịch. Thời điểm phù hợp để tắm nắng thường từ 6–8 giờ sáng.

Ngoài ra, ánh sáng mặt trời còn kích thích cơ thể sản sinh serotonin – hormone giúp cải thiện tâm trạng, tăng sự tỉnh táo và hỗ trợ điều hòa giấc ngủ.

Ăn sáng đầy đủ

Các chuyên gia cảnh báo bỏ bữa sáng dễ khiến cơ thể thiếu năng lượng, giảm tập trung và tăng nguy cơ ăn quá nhiều vào các bữa sau.

Một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho cả ngày làm việc. Người sau 50 tuổi nên ưu tiên các thực phẩm giàu đạm, chất xơ và hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc quá ngọt.

3 việc người sau tuổi 50 không nên làm để sống thọ

Đừng bỏ bữa sáng khi thức dậy

Bữa sáng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài. Thường xuyên bỏ bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiêu hóa, rối loạn chuyển hóa và béo phì. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn sáng đầy đủ với thực phẩm lành mạnh như trứng, sữa, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây.

Đừng hút thuốc vào buổi sáng

Hút thuốc ngay sau khi thức dậy có thể gây hại lớn cho phổi, tim mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Thói quen này cũng liên quan mật thiết đến nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm như ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Đừng nhịn tiểu vào buổi sáng

Sau một đêm dài, nước tiểu trở nên cô đặc hơn nên việc nhịn tiểu có thể gây áp lực lên bàng quang và thận. Các chuyên gia khuyến cáo nên đi vệ sinh ngay sau khi thức dậy để giúp cơ thể đào thải chất cặn bã tốt hơn.