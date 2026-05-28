Người đàn ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Phát hiện ung thư hạ họng khi đang điều trị ung thư phổi di căn não

Ông Hải (56 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám vì đau đầu, chóng mặt, nôn, yếu liệt nửa người kèm tức ngực và khó thở.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) phát hiện khối u kích thước 20x30 mm ở thùy dưới phổi trái và một khối u kích thước 30x25x20 mm ở thùy trán não trái, kèm phù não rộng xung quanh.

ThS.BS Vương Ngọc Dương - Phó Trưởng khoa Xạ trị cho biết người bệnh mắc ung thư phổi giai đoạn di căn xa, đã di căn não. Các bác sĩ quyết định xạ trị khối u di căn não trước nhằm giảm triệu chứng thần kinh, cải thiện tình trạng yếu liệt và đau đầu để người bệnh đủ điều kiện tiếp tục điều trị ung thư phổi.

Khối ung thư di căn não của ông Hải trước và sau điều trị.

Tuy nhiên, sau khoảng một năm điều trị ung thư phổi di căn não, ông Hải xuất hiện triệu chứng mới như vướng họng, khó nuốt.

Qua nội soi tai mũi họng, bác sĩ phát hiện khối u hạ họng đường kính khoảng 2,5 cm, bề mặt sần sùi và dễ chảy máu. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tế bào vảy, khác với mô bệnh học của ung thư phổi trước đó vốn là ung thư biểu mô tuyến.

Các bác sĩ nhận định đây là ung thư nguyên phát thứ hai, không phải ung thư phổi tái phát di căn.

Xạ trị lần hai để kiểm soát đồng thời 2 bệnh ung thư

Theo ThS.BS Vương Ngọc Dương, người bệnh phải tạm dừng phác đồ miễn dịch đang điều trị ung thư phổi để chuyển sang hóa trị kết hợp xạ trị đồng thời cho ung thư hạ họng.

Bác sĩ cho biết xạ trị lần hai là kỹ thuật phức tạp, đặc biệt trong trường hợp hai bệnh ung thư cùng nằm ở vùng đầu - cổ. Việc tính toán liều xạ phải rất tỉ mỉ nhằm đảm bảo các cơ quan lành xung quanh vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

Khối u hạ họng nằm gần nhiều cấu trúc quan trọng như thân não, tủy sống cổ ngực, thanh quản, tuyến nước bọt, khoang miệng và thực quản nên ê kíp lựa chọn kỹ thuật xạ trị điều biến liều thể tích vòng cung (VMAT).

Các tia xạ được tập trung từ nhiều hướng khác nhau, giúp tiêu diệt chính xác khối u và dự phòng hạch cổ, đồng thời giảm tối đa ảnh hưởng lên mô lành xung quanh.

Nhờ đó, người bệnh hạn chế được các tác dụng phụ như khô miệng, khó nuốt, đồng thời bảo tồn chức năng thần kinh, thị giác và thính giác tốt hơn so với kỹ thuật xạ trị thông thường.

Sau 7 tuần điều trị với hơn 30 buổi xạ trị, ông Hải không còn cảm giác vướng họng. Kết quả nội soi không còn thấy khối u, chụp cộng hưởng từ vùng đầu - cổ cũng không ghi nhận tổn thương còn tồn tại.

Người bệnh sau đó được chỉ định quay lại phác đồ duy trì điều trị ung thư phổi.

Thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư

Theo ThS.BS Vương Ngọc Dương, ung thư phổi và ung thư hạ họng đều thường gặp ở người hút thuốc lá lâu năm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê Việt Nam hiện có khoảng 15,8 triệu người hút thuốc lá, trong đó khoảng 13,5 triệu người hút thuốc hàng ngày. Thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm.

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại và làm tăng nguy cơ mắc hơn 20 loại ung thư khác nhau. Trong đó, nhóm ung thư đường hô hấp và vùng đầu cổ là phổ biến nhất do khói thuốc đi trực tiếp qua khoang miệng, họng, thanh quản rồi xuống phổi.

Bác sĩ Dương cho biết, người đã mắc ung thư vẫn có nguy cơ xuất hiện thêm bệnh ung thư thứ hai, đặc biệt nếu tiếp tục hút thuốc lá. Nguy cơ đa ung thư nguyên phát ở miệng, họng, thực quản, dạ dày, phổi và hệ bạch huyết sẽ tăng cao hơn.

Phòng ngừa ung thư: Bỏ thuốc lá không bao giờ là muộn

Các bác sĩ khuyến cáo người hút thuốc nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt bởi tác hại của thuốc lá có thể tích lũy trong cơ thể suốt nhiều năm.

Theo bác sĩ Dương, sau khoảng 5 năm bỏ thuốc, nguy cơ ung thư miệng, họng và thanh quản có thể giảm khoảng một nửa. Sau khoảng 20 năm cai thuốc, nguy cơ ung thư mới gần như trở về mức bình thường.

Ngay cả với người đã mắc ung thư, việc bỏ thuốc lá vẫn mang lại nhiều lợi ích như tăng khả năng đáp ứng điều trị, cải thiện quá trình hồi phục và giảm nguy cơ mắc thêm các bệnh lý nguy hiểm khác như đột quỵ, tim mạch hay COPD.

Bác sĩ nhấn mạnh, bỏ thuốc lá không bao giờ là quá muộn, bởi đây là một trong những biện pháp quan trọng giúp cải thiện tiên lượng sống và chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư.