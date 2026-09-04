Người đàn ông 50 tuổi từ Mỹ về Việt Nam khám, bất ngờ phát hiện ung thư thanh quản từ khàn tiếng kéo dài

Khàn tiếng 4 tháng, đi khám phát hiện ung thư thanh quản

Ông Thân có tiền sử viêm họng, thanh quản. Khi tình trạng khàn tiếng kéo dài, ông sử dụng thuốc điều trị nhưng không cải thiện. Do phải chờ lịch tái khám tại Mỹ khá lâu, lo lắng trước bất thường của cơ thể, ông quyết định về Việt Nam kiểm tra.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, thực hiện nội soi hoạt nghiệm thanh quản cho người bệnh. Kết quả ghi nhận tổn thương dạng u sùi ở dây thanh phải, lan sang mép trước dây thanh trái, sóng niêm mạc giảm, hình thể dây thanh sùi loét, rung động dây thanh giảm và đóng thanh môn hở ở mép trước. Sinh thiết bước đầu ghi nhận ung thư biểu mô tại chỗ.

Hình ảnh MRI cho thấy tổn thương ung thư thanh quản ngang mức dây thanh phải, lan qua mép trước sang dây thanh trái và vào khoang cạnh thanh môn phải. Vùng cổ nhóm II, III xuất hiện một số hạch nhỏ không đặc hiệu, trong khi siêu âm vùng cổ chưa phát hiện bất thường.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi laser cắt u thanh quản cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Bảo tồn chức năng thanh quản nhờ phát hiện ung thư giai đoạn sớm

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, GS Chung Thủy chỉ định phẫu thuật nội soi laser cắt u thanh quản.

Kết quả giải phẫu bệnh khối u sau mổ xác định ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2, giai đoạn T1. Khối u chưa xâm nhập mạch máu hoặc quanh thần kinh, chưa ghi nhận di căn hạch và di căn xa.

"Đây là ung thư thanh quản giai đoạn sớm, điều trị kịp thời nên bảo tồn được chức năng thanh quản nói, nuốt cho người bệnh", GS Chung Thủy nói.

Ca mổ kéo dài gần 2 giờ. Sau phẫu thuật, bác sĩ đặt ống thông dạ dày qua mũi để đưa thức ăn lỏng trực tiếp xuống dạ dày, hạn chế việc nuốt qua đường miệng trong giai đoạn đầu, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến vùng phẫu thuật. Ông Thân được thiết kế chế độ dinh dưỡng riêng, đảm bảo đủ dưỡng chất và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Hậu phẫu, sức khỏe ông Thân ổn định, được xuất viện sau 4 ngày và rút ống thông dạ dày nuôi ăn. Tái khám sau 7 ngày, vết mổ và vị trí mở khí quản lành thương tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi định kỳ và dự kiến rút canule mở khí quản theo tiến triển hồi phục.

Sau đó, ông được thực hiện xạ trị bổ trợ. Khi hoàn tất phác đồ điều trị và sức khỏe ổn định, ông sẽ trở lại Mỹ, đồng thời duy trì lịch tái khám tại Việt Nam theo hướng dẫn của bác sĩ.

Dấu hiệu ung thư thanh quản cần được khám sớm

Ung thư thanh quản là một trong những loại ung thư thường gặp ở vùng đầu cổ, chủ yếu xuất hiện ở người trung niên và cao tuổi, phổ biến hơn ở nam giới. Tuổi trung bình khi được chẩn đoán bệnh khoảng 65.

Nếu phát hiện muộn, khả năng điều trị bảo tồn thanh quản để duy trì chức năng nói và nuốt tự nhiên có thể giảm đáng kể. Một số trường hợp phải cắt một phần hoặc toàn bộ thanh quản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giọng nói và có thể phải thở qua lỗ mở khí quản lâu dài.

Khàn tiếng là một trong những dấu hiệu thường gặp của ung thư thanh quản. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện khó nuốt, nuốt đau, đau lan lên tai, ho kéo dài, khó thở, thở rít hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Nếu khàn tiếng kéo dài trên 2 tuần, đặc biệt khi không cải thiện với điều trị thông thường, hoặc kèm ho dai dẳng, nuốt đau, khó nuốt…, người bệnh nên đi khám tại cơ sở y tế chuyên sâu Tai Mũi Họng. Nội soi thanh quản và các xét nghiệm cần thiết có thể giúp phát hiện sớm tổn thương, từ đó lựa chọn phương án điều trị phù hợp và tăng cơ hội bảo tồn chức năng thanh quản.