Nam giới qua tuổi 50 vẫn làm trơn tru 4 việc này: Xin chúc mừng, thể chất còn sung sức

Tới phòng khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, hai thái cực thường thấy rõ nhất ở nam giới trung niên: Một bên vừa qua tuổi 50 đã vội dán mác "mình già rồi" nên e ngại vận động; bên còn lại chỉ số mỡ máu, huyết áp cao ngất ngưởng nhưng vẫn phẩy tay bảo "tôi khỏe như vâm, chẳng đau đớn gì".

Thực ra, để biết thể chất của một người đàn ông có còn dẻo dai hay không, bạn có thể xem bản thân có hoàn thành trơn tru 4 tiêu chí dưới đây.

4 "thước đo" đàn ông tuổi 50 vẫn còn sung sức

1. Đi bộ nhanh liên tục 30 phút không bị tức ngực, thở dốc

Nhiều người bước sang tuổi 50 bắt đầu chọn trường phái "dưỡng sinh tĩnh" – hạn chế vận động vì sợ mệt hay hỏng khớp. Họ mặc định rằng tuổi này cứ đi nhanh một chút mà thở hồng hộc là chuyện bình thường.

Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Chức năng tim phổi không thể tự dưng khỏe lên nhờ ngồi yên tĩnh dưỡng mà phải qua rèn luyện thích hợp. Từ tuổi 50, độ đàn hồi của mạch máu và sức bền tim phổi ở nam giới suy giảm dần. Nếu ngồi lỳ một chỗ, tốc độ lão hóa sẽ nhanh gấp nhiều lần so với người năng vận động.

Tiêu chuẩn dẻo dai: Đi bộ nhanh liên tục trong 30 phút (tốc độ vừa phải, vẫn nói chuyện được nhưng không đủ hơi để hát) mà không thấy tức ngực, nghẹt thở.

Chỉ số hồi phục: Nhịp tim trở về trạng thái bình thường trong vòng 10 phút sau khi dừng tập.

Nếu đạt được điều này, chứng tỏ chức năng hệ tuần hoàn và hô hấp của bạn đang vận hành rất tốt, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch thấp hơn hẳn so với người cùng lứa.

2. Thực hiện liền 10 lần đứng lên ngồi xuống (squat)

Thấy chân tay yếu đi, ngồi xuống đứng lên khó khăn, nhiều người vội vàng tìm mua các loại canxi hay sữa bột đắt tiền về uống. Tuy nhiên, sự suy giảm sức mạnh cơ bắp chân mới là lời cảnh báo nguy hiểm hơn cả việc thiếu canxi.

Cơ bắp vùng thân dưới sụt giảm nhanh sau tuổi 50, trung bình từ 1% đến 2% mỗi năm. Cơ bắp không chỉ hỗ trợ đi lại mà còn là "nhà máy" tiêu thụ đường và mỡ. Người giữ được khối lượng cơ dẻo dai sẽ có chỉ số đường huyết, mỡ máu ổn định và ít khi bị vấp ngã.

Bài kiểm tra đơn giản: Tự đứng lên ngồi xuống (squat không tạ) liên tục 10 lần.

Yêu cầu: Khi đứng dậy không cần chống tay vào gối hay bám vào bàn, đầu óc không bị choáng váng.

Hoàn thành bài tập trơn tru chứng tỏ sức cơ chân, độ linh hoạt của khớp và khả năng giữ thăng bằng của bạn vẫn ở phong độ tốt.

3. Giấc ngủ kéo dài 6–7 tiếng, đêm không thức dậy quá 1 lần

Rất nhiều nam giới qua tuổi 50 coi việc đêm ngủ chập chờn, mò dậy đi vệ sinh 2–3 lần là chuyện "quy luật tuổi tác".

Thực tế lâm sàng cho thấy, việc tiểu đêm quá 1 lần/đêm thường là tín hiệu cảnh báo tuyến tiền liệt bắt đầu phì đại hoặc có sự rối loạn chuyển hóa đường giai đoạn đầu. Việc chủ quan bỏ qua hoặc tự ý mua các loại thuốc bổ không rõ nguồn gốc chỉ khiến thận và tuyến tiền liệt tổn thương nặng hơn.

Một người đàn ông duy trì được giấc ngủ liền mạch từ 6 đến 7 tiếng, đêm chỉ thức dậy tối đa 1 lần (hoặc ngủ một mạch tới sáng) và thức dậy với tinh thần tỉnh táo chứng tỏ chức năng thận, tuyến tiền liệt và hệ nội tiết đang hoạt động trơn tru.

4. Vòng bụng dưới 90cm, cân nặng ổn định

Đến tuổi trung niên, hiện tượng "phát tướng" rất phổ biến. Nhiều người bụng phệ ra trông thấy nhưng vẫn tặc lưỡi cho rằng "bụng bự là có tướng, cân nặng có tăng mấy đâu".

Thực chất, sau tuổi 50, tốc độ trao đổi chất cơ bản giảm xuống, thói quen ngồi nhiều và nhậu nhẹt làm mỡ thừa tích tụ mạnh ở khoang bụng (mỡ nội tạng). Kiểu béo bụng này tàn phá hệ tim mạch, gây gan nhiễm mỡ và tiểu đường nguy hiểm hơn nhiều so với việc béo đều toàn thân.

Cách kiểm tra: Dùng thước dây đo ở vị trí trên rốn 2cm.

Tiêu chuẩn: Vòng bụng duy trì ở mức dưới 90cm và cân nặng không bị biến động quá 2–3kg trong vòng nửa năm.

Đừng lo lắng nếu chưa đạt đủ cả 4 tiêu chuẩn

Sức khỏe sau tuổi 50 không nằm ở việc bạn có mắc bệnh hiểm nghèo hay không, mà thể hiện ở khả năng duy trì sự ổn định của các chức năng sinh lý cơ bản.

Nếu đã hoàn thành tốt cả 4 điều trên, bạn có thể tự tin vào thể chất của mình. Nếu chưa đạt, hãy bắt đầu điều chỉnh ngay từ hôm nay: Dành 20–30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày, tập đứng lên ngồi xuống nhẹ nhàng tại nhà và kiểm soát chế độ ăn uống. Sự dẻo dai sẽ dần quay trở lại!

* Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.

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