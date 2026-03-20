Người đàn ông phát hiện hội chứng vô sinh khi đi khám rối loạn cương: Những đặc điểm điển hình cần biết

Thứ sáu, 12:30 20/03/2026 | Dân số và phát triển
GĐXH - Người mắc hội chứng Klinefelter thường có vóc dáng cao, tay chân dài, tinh hoàn teo nhỏ và suy giảm khả năng sinh tinh.

Tinh hoàn teo nhỏ, phát hiện hội chứng Klinefelter khi đi khám vô sinh

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy cho biết tinh hoàn của người bệnh rất nhỏ, thể tích chỉ khoảng 1 ml (trong khi bình thường 12–30 ml), tương đương kích thước hạt đậu. Kết quả tinh dịch đồ không ghi nhận tinh trùng, xét nghiệm di truyền xác định bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter.

Theo bác sĩ Huy, người mắc hội chứng này thường có vóc dáng cao, tay chân dài, tinh hoàn teo nhỏ và suy giảm khả năng sinh tinh. Phần lớn trường hợp không phát hiện bất thường từ sớm mà chỉ đi khám khi gặp vấn đề vô sinh.

“Ở bệnh nhân Klinefelter, tinh hoàn thoái hóa dần theo thời gian. Nếu còn cơ hội tìm thấy tinh trùng, cần can thiệp sớm để trữ trước khi chức năng sinh tinh mất hoàn toàn”, bác sĩ Huy cho biết.

Can thiệp tìm tinh trùng trực tiếp trong tinh hoàn 

Sau khi được tư vấn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật micro-TESE – kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng trực tiếp trong tinh hoàn. Ở lần mổ đầu tiên, bác sĩ đã tìm thấy tinh trùng ở cả hai bên tinh hoàn, đủ để thụ tinh khoảng 10 noãn và tiến hành trữ đông.

Tuy nhiên, với bệnh nhân hội chứng Klinefelter, nguy cơ tạo giao tử bất thường cao hơn người bình thường, do đó số phôi đạt chuẩn sau sàng lọc có thể giảm đáng kể. Bên cạnh đó, trong tinh hoàn vẫn có thể tồn tại các ổ sinh tinh nhỏ rải rác, nên việc phẫu thuật lần hai có thể giúp tăng thêm nguồn tinh trùng dự trữ.

Người bệnh được chỉ định chờ 6–12 tháng để mô tinh hoàn hồi phục trước khi thực hiện can thiệp tiếp theo, đồng thời sử dụng thuốc điều chỉnh nội tiết và thay đổi lối sống nhằm tối ưu khả năng sinh tinh.

Tăng cơ hội làm cha nhờ can thiệp sớm và điều chỉnh lối sống

Trong thời gian chuẩn bị cho lần phẫu thuật tiếp theo, người bệnh được khuyến cáo ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và thuốc lá, đồng thời tránh để vùng bìu tiếp xúc nhiệt độ cao kéo dài như tắm nước quá nóng hoặc xông hơi thường xuyên.

Đến tháng 3/2026, bệnh nhân được phẫu thuật micro-TESE lần hai. Dưới kính vi phẫu phóng đại tới 30 lần, bác sĩ tìm kiếm các ống sinh tinh còn hoạt động để lấy mẫu mô. Sau khoảng 90 phút, thu được lượng tinh trùng đủ để thụ tinh với 5–8 noãn và tiếp tục trữ đông.

Với số lượng tinh trùng này, trong tương lai người bệnh có thể thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) khi lập gia đình.

Hội chứng Klinefelter – nguyên nhân vô sinh nam thường bị bỏ sót

Hội chứng Klinefelter là một trong những nguyên nhân di truyền gây vô sinh nam, với tỷ lệ khoảng 1/500–1.000 nam giới. Bệnh xảy ra khi nam giới có thêm một nhiễm sắc thể X, phổ biến nhất là bộ nhiễm sắc thể 47,XXY.

Phần lớn người mắc không có tinh trùng trong tinh dịch do các ống sinh tinh bị thoái hóa. Tuy nhiên, ở một số trường hợp vẫn còn những ổ sinh tinh nhỏ, cho phép tìm thấy tinh trùng bằng kỹ thuật vi phẫu micro-TESE.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới có tinh hoàn nhỏ bất thường, dậy thì muộn hoặc gặp khó khăn về sinh sản nên đi khám sớm. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ giúp tăng cơ hội có con, đặc biệt trong bối cảnh các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ngày càng phát triển.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc này

Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa

Rong kinh cảnh báo bệnh gì?

Viêm đường tiết niệu kiêng gì để nhanh khỏi bệnh?

Người đàn ông 65 tuổi phát hiện ung thư dương vật từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc này

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ đóng vai trò quan trọng trong các trường hợp mang bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen.

Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tự ý dùng thuốc lá dân gian để chữa viêm phụ khoa, người phụ nữ 46 tuổi phải nhập viện trong tình trạng loét rộng vùng kín, nhiễm trùng nặng.

Rong kinh cảnh báo bệnh gì?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Rong kinh không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn là 'tiếng chuông' cảnh báo từ cơ thể về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Do đó chị em không nên chủ quan khi có dấu hiệu rong kinh kéo dài.

Viêm đường tiết niệu kiêng gì để nhanh khỏi bệnh?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Viêm đường tiết niệu là bệnh lý khá phổ biến, nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách, viêm đường tiết niệu có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng bụng dưới, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi.

Người đàn ông 65 tuổi phát hiện ung thư dương vật từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Những tổn thương nhỏ như nốt sùi, mảng đỏ hay vết loét lâu lành ở quy đầu có thể là dấu hiệu sớm của ung thư dương vật, tuyệt đối không bỏ qua.

2 cách đơn giản giúp phụ nữ mãn kinh bảo vệ xương khớp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Giai đoạn mãn kinh là thời điểm nội tiết tố estrogen sụt giảm mạnh dẫn đến mất xương nhanh chóng và tăng nguy cơ loãng xương. Để bảo vệ xương khớp, phụ nữ không được bỏ qua nền tảng quan trọng này.

3 lợi ích bất ngờ của hôn nhân đối với sức khỏe

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Trong hôn nhân, người bạn đời không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của bạn.

Thai phụ 37 tuổi gặp tai biến nguy hiểm từ vết mổ cũ, bác sĩ khuyến cáo chị em hạn chế làm điều này

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Nhau cài răng lược là tai biến sản khoa nguy hiểm hàng đầu, có thể đe dọa tính mạng sản phụ, thường gặp ở các thai phụ có tiền sử sinh mổ nhiều lần.

Mô hình cảnh báo sớm tiền sản giật ở giai đoạn cuối thai kỳ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Tiền sản giật luôn là mối nguy hiểm với sức khỏe người mẹ và em bé. Một mô hình được các nhà nghiên cứu mới phát hiện có thể cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng cảnh báo sớm về biến chứng này ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Nhận diện 5 bệnh phụ khoa thường gặp và bí quyết phòng ngừa chủ động

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Hiện nay, nhiều phụ nữ bận rộn với công việc và gia đình nên thường chủ quan, ít để ý đến sức khỏe phụ khoa.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long "chưa giàu đã già"

Đường lối - Chính sách
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Chai nhựa dài 20cm mắc kẹt trong trực tràng người đàn ông, bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển
Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
