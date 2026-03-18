Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa

Tự điều trị bệnh phụ khoa sai cách khiến vùng kín loét diện rộng

Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân T.M (46 tuổi) trong tình trạng vùng âm hộ loét rộng, da trợt nghiêm trọng kèm nhiễm trùng. Nguyên nhân được xác định do người bệnh tự ý đắp lá thuốc dân gian để điều trị ngứa vùng kín trong thời gian dài.

Theo chia sẻ, tình trạng ngứa kéo dài nhiều năm. Trước đó, bệnh nhân từng đi khám và được chẩn đoán viêm âm đạo do nấm, đã điều trị bằng thuốc nhưng bệnh hay tái phát. Nghe lời mách, chị tìm đến một thầy lang và sử dụng thuốc nam, kết hợp uống thuốc sắc và đắp lá tươi trực tiếp vào vùng kín mỗi ngày.

Ban đầu triệu chứng có vẻ thuyên giảm nên bệnh nhân tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, càng về sau, cơn ngứa tăng dần, đặc biệt vào ban đêm khiến mất ngủ kéo dài. Việc gãi nhiều gây trầy xước, kết hợp đắp lá liên tục làm vùng da bị kích ứng nặng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng.

Người bệnh nhập viên trong tình trạng vùng âm hộ loét gần như toàn bộ. Ảnh: BVCC

Đắp lá tươi vào vùng nhạy cảm có thể gây biến chứng nặng

Khi nhập viện, bệnh nhân có vùng âm hộ loét gần như toàn bộ. Kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài nhiễm nấm, người bệnh còn bị viêm loét nặng do kích ứng từ thuốc lá và vệ sinh không đúng cách.

BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, việc sử dụng lá tươi không đảm bảo vô khuẩn đắp trực tiếp lên vùng niêm mạc nhạy cảm có thể gây kích ứng mạnh, phá hủy hàng rào bảo vệ da, từ đó dẫn đến loét rộng và nhiễm trùng. Đây là sai lầm khiến một bệnh lý phụ khoa phổ biến trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau một tuần điều trị theo phác đồ kiểm soát nhiễm nấm, xử lý viêm loét và chăm sóc tại chỗ, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm rõ rệt, các tổn thương bắt đầu hồi phục, sức khỏe dần ổn định.

Không tự ý điều trị viêm phụ khoa tại nhà

Theo các chuyên gia, nấm âm đạo là bệnh lý phổ biến và dễ tái phát nếu không điều trị đúng cách hoặc không tuân thủ phác đồ. Môi trường vùng kín vốn ẩm, dễ bị ảnh hưởng bởi nội tiết và thói quen sinh hoạt nên bệnh có thể kéo dài nếu xử lý không triệt để.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa vùng kín, ra nhiều khí hư, khí hư có mùi hôi hoặc thay đổi màu sắc, phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Việc tự ý đắp lá, xông thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây bỏng niêm mạc, kích ứng và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Giữ vệ sinh đúng cách để phòng bệnh phụ khoa

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh thụt rửa sâu vì có thể làm mất cân bằng môi trường pH tự nhiên. Nên chọn đồ lót chất liệu thoáng mát, hạn chế mặc quần chật và giữ vùng kín luôn khô ráo.

Ngoài ra, nên khám phụ khoa định kỳ khoảng 6 tháng một lần để phát hiện sớm bất thường. Trong trường hợp viêm nhiễm tái phát nhiều lần, có thể cần điều trị đồng thời cho bạn tình để tránh lây nhiễm chéo. Người bệnh cũng cần tuân thủ đầy đủ phác đồ, không tự ý ngưng thuốc khi triệu chứng vừa thuyên giảm nhằm hạn chế nguy cơ tái phát và biến chứng.