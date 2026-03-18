Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa
GĐXH - Tự ý dùng thuốc lá dân gian để chữa viêm phụ khoa, người phụ nữ 46 tuổi phải nhập viện trong tình trạng loét rộng vùng kín, nhiễm trùng nặng.
Tự điều trị bệnh phụ khoa sai cách khiến vùng kín loét diện rộng
Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân T.M (46 tuổi) trong tình trạng vùng âm hộ loét rộng, da trợt nghiêm trọng kèm nhiễm trùng. Nguyên nhân được xác định do người bệnh tự ý đắp lá thuốc dân gian để điều trị ngứa vùng kín trong thời gian dài.
Theo chia sẻ, tình trạng ngứa kéo dài nhiều năm. Trước đó, bệnh nhân từng đi khám và được chẩn đoán viêm âm đạo do nấm, đã điều trị bằng thuốc nhưng bệnh hay tái phát. Nghe lời mách, chị tìm đến một thầy lang và sử dụng thuốc nam, kết hợp uống thuốc sắc và đắp lá tươi trực tiếp vào vùng kín mỗi ngày.
Ban đầu triệu chứng có vẻ thuyên giảm nên bệnh nhân tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, càng về sau, cơn ngứa tăng dần, đặc biệt vào ban đêm khiến mất ngủ kéo dài. Việc gãi nhiều gây trầy xước, kết hợp đắp lá liên tục làm vùng da bị kích ứng nặng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng.
Đắp lá tươi vào vùng nhạy cảm có thể gây biến chứng nặng
Khi nhập viện, bệnh nhân có vùng âm hộ loét gần như toàn bộ. Kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài nhiễm nấm, người bệnh còn bị viêm loét nặng do kích ứng từ thuốc lá và vệ sinh không đúng cách.
BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, việc sử dụng lá tươi không đảm bảo vô khuẩn đắp trực tiếp lên vùng niêm mạc nhạy cảm có thể gây kích ứng mạnh, phá hủy hàng rào bảo vệ da, từ đó dẫn đến loét rộng và nhiễm trùng. Đây là sai lầm khiến một bệnh lý phụ khoa phổ biến trở nên nghiêm trọng hơn.
Sau một tuần điều trị theo phác đồ kiểm soát nhiễm nấm, xử lý viêm loét và chăm sóc tại chỗ, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm rõ rệt, các tổn thương bắt đầu hồi phục, sức khỏe dần ổn định.
Không tự ý điều trị viêm phụ khoa tại nhà
Theo các chuyên gia, nấm âm đạo là bệnh lý phổ biến và dễ tái phát nếu không điều trị đúng cách hoặc không tuân thủ phác đồ. Môi trường vùng kín vốn ẩm, dễ bị ảnh hưởng bởi nội tiết và thói quen sinh hoạt nên bệnh có thể kéo dài nếu xử lý không triệt để.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa vùng kín, ra nhiều khí hư, khí hư có mùi hôi hoặc thay đổi màu sắc, phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Việc tự ý đắp lá, xông thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây bỏng niêm mạc, kích ứng và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Giữ vệ sinh đúng cách để phòng bệnh phụ khoa
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh thụt rửa sâu vì có thể làm mất cân bằng môi trường pH tự nhiên. Nên chọn đồ lót chất liệu thoáng mát, hạn chế mặc quần chật và giữ vùng kín luôn khô ráo.
Ngoài ra, nên khám phụ khoa định kỳ khoảng 6 tháng một lần để phát hiện sớm bất thường. Trong trường hợp viêm nhiễm tái phát nhiều lần, có thể cần điều trị đồng thời cho bạn tình để tránh lây nhiễm chéo. Người bệnh cũng cần tuân thủ đầy đủ phác đồ, không tự ý ngưng thuốc khi triệu chứng vừa thuyên giảm nhằm hạn chế nguy cơ tái phát và biến chứng.
Rong kinh cảnh báo bệnh gì?Dân số và phát triển - 1 ngày trước
Rong kinh không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn là 'tiếng chuông' cảnh báo từ cơ thể về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Do đó chị em không nên chủ quan khi có dấu hiệu rong kinh kéo dài.
Viêm đường tiết niệu kiêng gì để nhanh khỏi bệnh?Dân số và phát triển - 2 ngày trước
Viêm đường tiết niệu là bệnh lý khá phổ biến, nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách, viêm đường tiết niệu có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng bụng dưới, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi.
Người đàn ông 65 tuổi phát hiện ung thư dương vật từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ quaDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Những tổn thương nhỏ như nốt sùi, mảng đỏ hay vết loét lâu lành ở quy đầu có thể là dấu hiệu sớm của ung thư dương vật, tuyệt đối không bỏ qua.
2 cách đơn giản giúp phụ nữ mãn kinh bảo vệ xương khớpDân số và phát triển - 4 ngày trước
Giai đoạn mãn kinh là thời điểm nội tiết tố estrogen sụt giảm mạnh dẫn đến mất xương nhanh chóng và tăng nguy cơ loãng xương. Để bảo vệ xương khớp, phụ nữ không được bỏ qua nền tảng quan trọng này.
3 lợi ích bất ngờ của hôn nhân đối với sức khỏeDân số và phát triển - 5 ngày trước
Trong hôn nhân, người bạn đời không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của bạn.
Thai phụ 37 tuổi gặp tai biến nguy hiểm từ vết mổ cũ, bác sĩ khuyến cáo chị em hạn chế làm điều nàyDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Nhau cài răng lược là tai biến sản khoa nguy hiểm hàng đầu, có thể đe dọa tính mạng sản phụ, thường gặp ở các thai phụ có tiền sử sinh mổ nhiều lần.
Mô hình cảnh báo sớm tiền sản giật ở giai đoạn cuối thai kỳDân số và phát triển - 6 ngày trước
Tiền sản giật luôn là mối nguy hiểm với sức khỏe người mẹ và em bé. Một mô hình được các nhà nghiên cứu mới phát hiện có thể cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng cảnh báo sớm về biến chứng này ở giai đoạn cuối thai kỳ.
Nhận diện 5 bệnh phụ khoa thường gặp và bí quyết phòng ngừa chủ độngDân số và phát triển - 1 tuần trước
Hiện nay, nhiều phụ nữ bận rộn với công việc và gia đình nên thường chủ quan, ít để ý đến sức khỏe phụ khoa.
Chai nhựa dài 20cm mắc kẹt trong trực tràng người đàn ông, bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểmDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Một người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau rát dữ dội vùng hậu môn. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một chai nhựa dài khoảng 20cm mắc kẹt sâu trong trực tràng.
Dấu hiệu cảnh báo polyp nội mạc tử cung cần đi khámDân số và phát triển - 1 tuần trước
Mặc dù đa số polyp nội mạc tử cung là lành tính nhưng nếu không được theo dõi can thiệp phù hợp có thể gây thiếu máu nặng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vậy dấu hiệu nào nhận biết polyp nội mạc tử cung?
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.