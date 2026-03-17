Rong kinh cảnh báo bệnh gì?
Rong kinh không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn là 'tiếng chuông' cảnh báo từ cơ thể về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Do đó chị em không nên chủ quan khi có dấu hiệu rong kinh kéo dài.
1. Cách nhận biết dấu hiệu rong kinh
Đối với phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt cũng phản ánh tình trạng sức khỏe. Nó không chỉ đơn thuần là sức khỏe sinh sản mà còn phản ánh tình trạng nội tiết và mức độ căng thẳng của cơ thể. Khi chu kỳ kinh nguyệt không diễn ra bình thường như rong kinh kéo dài thì đó không chỉ là một sự bất tiện trong sinh hoạt mà là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn không thể chủ quan.
Để xác định bản thân có bị rong kinh hay không, chị em cần chú ý các dấu hiệu về thời gian và tính chất máu kinh.
Theo BSCKI Hoàng Hường, chuyên Sản phụ khoa, mỗi kỳ kinh ra máu thường kéo dài từ 3 - 4 ngày, nếu kéo dài trên 7 ngày thì gọi là rong kinh. Cách đơn giản nhất để nhận biết bản thân có bị rong kinh hay không chị em nên lưu ý tần suất thay băng vệ sinh. Nếu máu kinh ra quá nhiều phải thay băng vệ sinh liên tục, đau bụng dưới, bị chảy máu kinh kéo dài hơn một tuần là bị rong kinh.
Rong kinh nếu để kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đặc biệt là tình trạng thiếu máu gây mệt mỏi, choáng váng, da xanh xao, chóng mặt… Tình trạng ẩm ướt nhiều cũng tạo điều kiện phát sinh viêm nhiễm vùng kín.
2. Các nguyên nhân chủ yếu gây rong kinh
Theo BSCKI Hoàng Hường, có một số nguyên nhân khác nhau gây ra hiện tượng rong kinh bao gồm cả khối u lành tính (không phải ung thư) như u xơ hoặc khối u ác tính như ung thư tử cung hoặc cổ tử cung. Ngoài ra sự thay đổi hormone hoặc rối loạn đông máu cũng có thể gây rong kinh.
Bệnh lý tử cung
Đây là nhóm nguyên nhân phổ biến nhất, nơi có sự xuất hiện của các khối u hoặc biến đổi cấu trúc tử cung
U xơ tử cung: Những khối u lành tính này phát triển trong thành tử cung làm biến dạng lòng tử cung và ngăn cản cơ chế cầm máu tự nhiên của cơ thể.
Polyp tử cung: Những khối u nhỏ mọc ra từ niêm mạc tử cung rất dễ bị tổn thương và chảy máu gây hành kinh kéo dài hoặc xuất huyết giữa chu kỳ.
Lạc nội mạc tử cung : Đây là tình trạng mô niêm mạc tử cung xâm lấn sâu vào lớp cơ gây ra những cơn đau bụng kinh dữ dội và rong kinh nghiêm trọng.
Ung thư phụ khoa: Dù ít phổ biến hơn nhưng rong kinh là dấu hiệu cảnh báo sớm không thể bỏ qua của ung thư cổ tử cung hoặc ung thư nội mạc tử cung, đặc biệt là ở phụ nữ sau tuổi mãn kinh.
Rối loạn nội tiết tố
Hội chứng buồng trứng đa nang: Gây rối loạn phóng noãn khiến kinh nguyệt có thể bị thưa nhưng khi xuất hiện lại ra rất nhiều và kéo dài.
Giai đoạn tiền mãn kinh: Sự sụt giảm nội tiết tố thất thường trước khi dứt kinh hoàn toàn thường khiến chu kỳ kinh bị xáo trộn.
Rối loạn đông máu
Các vấn đề liên quan đến yếu tố đông máu khiến cơ thể không thể tự cầm máu hiệu quả tại niêm mạc tử cung.
Tóm lại, rong kinh có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh, trong đó có bệnh lý nguy hiểm cần được điều trị. Nếu rong kinh xuất phát từ các khối u hoặc ung thư, sự chậm trễ trong việc thăm khám sẽ làm mất đi thời điểm vàng để điều trị hiệu quả. Ngoài ra, tình trạng thiếu máu do rong kinh kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe gây suy nhược cơ thể.
Vì vậy, khi có dấu hiệu rong kinh chị em cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Khi xác định được nguyên nhân bác sĩ sẽ có biện pháp điều trị phù hợp, giải quyết các nguyên nhân do bệnh lý, khôi phục kỳ kinh bình thường, điều trị biến chứng thiếu máu và cải thiện sức khỏe cho người bệnh.
