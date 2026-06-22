Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Bí tiểu mới phát hiện ung thư tuyến tiền liệt

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tuyến tiền liệt của người bệnh có thể tích hơn 170 gram, trong khi kích thước bình thường chỉ khoảng 30 gram. Điều này đồng nghĩa tuyến tiền liệt đã phình to gần gấp 5 lần bình thường và là nguyên nhân trực tiếp gây tắc nghẽn đường tiểu.

Kết quả xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) cho thấy chỉ số lên tới 170 ng/mL, cao gấp khoảng 40 lần mức bình thường ở người cùng độ tuổi (khoảng 4,5 ng/mL).

Các kết quả

cận lâm sàng tiếp theo cho thấy tình trạng bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện khối u đã phát triển xuyên qua lớp vỏ bao quanh tuyến tiền liệt, tương ứng giai đoạn T3. Sinh thiết xác định điểm Gleason 9, thuộc nhóm nguy cơ rất cao, cho thấy tế bào ung thư có độ ác tính lớn, phát triển nhanh và khả năng xâm lấn mạnh vào các mô lân cận.

Ảnh minh họa.

Khối u quá lớn khiến việc điều trị gặp nhiều thách thức

Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, với những trường hợp ung thư tuyến tiền liệt đã xâm lấn ra ngoài bao tuyến và có chỉ số PSA rất cao, xạ trị kết hợp điều trị nội tiết thường là một trong những lựa chọn điều trị được cân nhắc.

Tuy nhiên, ở trường hợp này, tuyến tiền liệt quá lớn. Nếu xạ trị ngay từ đầu, phản ứng viêm sau điều trị có thể làm tuyến tiền liệt phù nề nghiêm trọng hơn, gây tắc nghẽn đường tiểu kéo dài, thậm chí dẫn đến bí tiểu vĩnh viễn và phải mang túi nước tiểu suốt đời.

Trong khi đó, phẫu thuật mở cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do khối u kích thước lớn, dính vào nhiều cấu trúc giải phẫu xung quanh. Người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ mất máu nhiều, rò nước tiểu hoặc tổn thương trực tràng sau mổ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật bằng hệ thống robot Da Vinci Xi nhằm tăng độ chính xác và giảm nguy cơ biến chứng.

Dưới hình ảnh 3D được phóng đại từ 10-15 lần, ê-kíp phẫu thuật có thể quan sát rõ các mạch máu cũng như các mặt phẳng bóc tách quanh khối u. Các cánh tay robot linh hoạt giúp bác sĩ thao tác chính xác trong không gian hẹp, hỗ trợ bóc tách khối u sát trực tràng và bó mạch chậu, hạn chế tối đa tổn thương các mô lành.

Sau khi cắt bỏ khối u, bác sĩ tiếp tục tái tạo đường lưu thông nước tiểu giữa bàng quang và niệu đạo. Do tuyến tiền liệt quá lớn nên khoảng cách khâu nối rộng hơn nhiều so với thông thường. Robot hỗ trợ thực hiện các mũi khâu chính xác trong vùng phẫu trường sâu và hẹp, giúp giảm nguy cơ rò nước tiểu sau phẫu thuật.

Cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt thường diễn tiến âm thầm

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã lấy trọn khối u và tái tạo đường tiểu thành công. Một ngày sau mổ, bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng. Đến ngày thứ 5, ông được xuất viện và không còn tình trạng bí tiểu.

Theo kế hoạch điều trị, sau phẫu thuật từ 4-6 tuần, người bệnh sẽ tiếp tục được xạ trị bổ túc kết hợp điều trị nội tiết nhằm ức chế hormone testosterone, giảm nguy cơ tái phát bệnh.

Các chuyên gia cho biết ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở nam giới. Bệnh thường tiến triển âm thầm và ít biểu hiện ở giai đoạn sớm. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu ngắt quãng, tiểu ra máu hoặc đau vùng chậu.

Tùy từng giai đoạn bệnh, bác sĩ có thể lựa chọn các phương pháp điều trị khác nhau như theo dõi tích cực đối với trường hợp nguy cơ thấp, phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt, xạ trị, điều trị nội tiết hoặc hóa trị khi ung thư đã di căn.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức khuyến cáo nam giới từ 50 tuổi trở lên nên khám tiết niệu định kỳ và xét nghiệm PSA để tầm soát ung thư tuyến tiền liệt. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.