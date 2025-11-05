Vinmec điều trị thành công ung thư tiền liệt tuyến nhờ phác đồ xạ trị mới

Phương pháp giúp tiêu diệt trúng đích tế bào ung thư với độ chính xác cao, giảm đáng kể thời gian hồi phục mà không làm tăng chi phí điều trị, khẳng định bước tiến của y học chính xác tại Việt Nam.

Phát hiện sớm - Yếu tố then chốt trong điều trị ung thư

Ở tuổi ngoài 70, ông N.Đ.H. bắt đầu cảm thấy tiểu khó, buồn tiểu gấp và đôi khi bị són tiểu nhẹ. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ khuyến nghị ông làm xét nghiệm PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) – chỉ số quan trọng giúp phát hiện sớm ung thư.

Kết quả cho thấy chỉ số PSA lên tới 64 ng/mL, cao gấp 16 lần giới hạn bình thường. Sau khi sinh thiết, ông H. được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn nguy cơ cao. Tìm hiểu kỹ lưỡng tại nhiều cơ sở y tế, ông quyết định chọn Vinmec Times City để điều trị.

Tại đây, ông H. được thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như Cộng hưởng từ (MRI) tuyến tiền liệt đa thông số và PET/CT sử dụng chất đánh dấu PSMA - phương pháp tiên tiến nhất giúp phát hiện tế bào ung thư chính xác và sớm hơn.

Sau khi có đầy đủ kết quả, ca bệnh được hội chẩn tại Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa. Phác đồ điều trị được thống nhất là xạ trị triệt căn (sử dụng tia xạ để tiêu diệt tế bào ung thư tại chỗ) kết hợp liệu pháp nội tiết nhằm ức chế hormone testosterone - "nguồn nhiên liệu" giúp khối u phát triển.

Phác đồ xạ trị chính xác đến từng milimet

Trước đây, khi chưa có công nghệ định vị chính xác vị trí tổn thương, liều xạ sẽ tác động lên toàn bộ tuyến tiền liệt, có thể ảnh hưởng lên các cơ quan lành xung quanh. Tại khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Vinmec Times City, nhờ hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại, các bác sĩ có thể phát hiện và xác định chính xác vị trí tổn thương đến từng milimet.

Đây là điều kiện giúp các bác sĩ ứng dụng phác đồ xạ trị cập nhật mới nhất gồm kỹ thuật VMAT (điều biến thể tích cung tròn) và SIB (tăng liều đồng thời lên tổn thương), giúp tăng hiệu quả và giảm thời gian điều trị cho người bệnh. Đây là phác đồ đang được áp dụng tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, được xem là lựa chọn hàng đầu của 70-80% bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến nguy cơ cao tổn thương có thể xác định bằng khám lâm sang hoặc chẩn đoán hình ảnh.

"Tại Vinmec, điều trị ung thư không chỉ là tiêu diệt khối u mà còn có mục tiêu đảm bảo chất lượng sống cho người bệnh. Do đó, bất kỳ phác đồ, kỹ thuật mới nào có thể mang thêm giá trị cho người bệnh chúng tôi đều cố gắng chinh phục và đưa vào áp dụng sớm nhất", ThS.BS Đoàn Trung Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Ung bướu - Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết.

ThS. BS Đoàn Trung Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Ung bướu - Hệ thống Y tế Vinmec

Vinmec Times City hiện sở hữu trung tâm xạ trị độ chính xác cao với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, luôn chụp kiểm tra hình ảnh trước mỗi lần xạ, đảm bảo tư thế người bệnh (cả bên ngoài và vị trí các cơ quan bên trong) được giữ nguyên như lúc lập kế hoạch. Các kỹ thuật cố định, đánh dấu và điều chỉnh theo thời gian thực giúp duy trì độ chính xác trong suốt quá trình điều trị. Đặc biệt, việc áp dụng kỹ thuật VMAT giúp giảm đáng kể liều xạ lên cơ quan lành xung quanh, tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Sử dụng công nghệ hiện đại xạ trị cho bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến

Sau một tháng điều trị, chỉ số PSA của ông H. giảm rõ rệt về ngưỡng 0.02ng/mL, cho thấy hiệu quả điều trị rất khả quan, hầu như không ghi nhận tác dụng phụ trên hệ tiết niệu.

"Sự lạc quan và niềm tin vào các bác sĩ Vinmec đã giúp tôi hồi phục, khỏe mạnh và đặc biệt là sống vui trở lại", ông H. xúc động chia sẻ.

Thành công của ca điều trị đánh dấu một bước tiến quan trọng của Vinmec trong lĩnh vực ung bướu, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới. Với tầm nhìn phát triển y học chính xác, Vinmec không chỉ dừng lại ở việc điều trị khỏi bệnh mà hướng đến chăm sóc dựa trên giá trị (Value-Based Care), nghĩa là mọi tiến bộ công nghệ hay kỹ thuật mới sẽ được ứng dụng tối đa để mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người bệnh mà không làm tăng chi phí hay kéo dài thời gian điều trị.

