Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt

Thứ ba, 18:11 28/10/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.

Ngày 28/10, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp trợt biểu mô giác mạc do người bệnh tự pha nước muối để nhỏ mắt tại nhà.

Theo đó, bệnh nhân nam 69 tuổi (ở Yên Tử - Quảng Ninh) đến viện khám trong tình trạng đau mắt dữ dội, không thể mở mắt. Khai thác tiền sử được biết, thời gian gần đây, bệnh nhân thấy khó chịu, cộm mắt nên đã ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt về tự nhỏ tại nhà. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm. 

Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau khi dùng hết thuốc, người bệnh đã tự lấy muối pha loãng với nước và nhỏ mắt. Hậu quả khiến mắt càng ngày càng đau, không thể mở mắt. Lúc này, bệnh nhân mới tá hỏa đi khám. 

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị trợt và phù biểu mô giác mạc. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành xử trí, làm sạch mắt, dùng kháng sinh, tăng cường dinh dưỡng giác mạc và theo dõi sát tình trạng tổn thương giác mạc cho người bệnh. Hiện sau điều trị, tình trạng mắt được cải thiện, mắt hết sưng, đau, nhìn rõ hơn.

Từ trường hợp này, các bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự pha nước muối và nhỏ mắt bằng dung dịch tự pha vì không đảm bảo về mặt nồng độ và không vô khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương giác mạc, viêm nhiễm, thậm chí là mù lòa. 

Khi có các biểu hiện bất thường như cộm rát, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ… cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị đúng cách, tránh biến chứng xấu có thể xảy ra. 

Vào viện vì mắt mờ dần với lọ thuốc nhỏ mắt, bác sĩ chỉ ra sai lầm vẫn dùng hàng ngàyVào viện vì mắt mờ dần với lọ thuốc nhỏ mắt, bác sĩ chỉ ra sai lầm vẫn dùng hàng ngày

GiadinhNet – Khi thấy ngứa đỏ mắt, bà N.T đã dùng thuốc để tra mỗi ngày nhưng mắt bà ngày càng mờ dần. Vào viện khám, bà N.T mới giật mình khi bác sĩ chỉ ra sai lầm vẫn làm mỗi ngày đã khiến bà mắc bệnh đục thủy tinh thể.


N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm có tiền sử u não 23 năm

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm có tiền sử u não 23 năm

Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển

Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Cảnh báo từ phòng cấp cứu: Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy

Cảnh báo từ phòng cấp cứu: Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy

Cùng chuyên mục

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 27/10, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỉ niệm 5 năm thành lập, 15 năm truyền thống.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm có tiền sử u não 23 năm

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm có tiền sử u não 23 năm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đa chuyên khoa vô cùng phức tạp, kết hợp điều trị u não và chấn thương hàm mặt nặng nề cho một bệnh nhân nữ 77 tuổi.

Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển

Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025 không chỉ là diễn đàn khoa học, mà là lời khẳng định về khát vọng của Việt Nam trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành trụ cột của hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và hội nhập toàn cầu.

Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ An

Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ An

Y tế - 3 ngày trước

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ngày 24/10 đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện sáng 23/10.

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Đây là ca điều trị phức tạp, do tổn thương kéo dài khiến cấu trúc giải phẫu mắt bị biến dạng, đồng thời gây rối loạn thị giác chức năng – đặc biệt là tình trạng chói lóa nghiêm trọng do mống mắt mất khả năng điều tiết ánh sáng.

Cảnh báo từ phòng cấp cứu: Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy

Cảnh báo từ phòng cấp cứu: Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy

Sống khỏe - 5 ngày trước

Chiều 23/10, thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp thiếu niên 15 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy.

2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất

2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất

Sống khỏe - 5 ngày trước

Trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 6 tháng và thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi là 2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất. Dự phòng chủ động bệnh bằng vắc xin cho mọi độ tuổi là rất cần thiết.

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy, gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bảo tồn tử cung, cứu sống mẹ con sản phụ trong ca bệnh hiếm gặp có tỉ lệ dưới 1% trên thế giới..

Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện

Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân không trực tiếp chạm vào dây điện mà chỉ giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà. Khi đó, nguồn điện tổng chưa được ngắt, bệnh nhân cũng không mặc đồ bảo hộ.

Xem nhiều

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Y tế

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy, gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Y tế
Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top