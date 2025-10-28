Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt
GĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.
Ngày 28/10, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp trợt biểu mô giác mạc do người bệnh tự pha nước muối để nhỏ mắt tại nhà.
Theo đó, bệnh nhân nam 69 tuổi (ở Yên Tử - Quảng Ninh) đến viện khám trong tình trạng đau mắt dữ dội, không thể mở mắt. Khai thác tiền sử được biết, thời gian gần đây, bệnh nhân thấy khó chịu, cộm mắt nên đã ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt về tự nhỏ tại nhà. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm.
Sau khi dùng hết thuốc, người bệnh đã tự lấy muối pha loãng với nước và nhỏ mắt. Hậu quả khiến mắt càng ngày càng đau, không thể mở mắt. Lúc này, bệnh nhân mới tá hỏa đi khám.
Tại bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị trợt và phù biểu mô giác mạc. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành xử trí, làm sạch mắt, dùng kháng sinh, tăng cường dinh dưỡng giác mạc và theo dõi sát tình trạng tổn thương giác mạc cho người bệnh. Hiện sau điều trị, tình trạng mắt được cải thiện, mắt hết sưng, đau, nhìn rõ hơn.
Từ trường hợp này, các bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự pha nước muối và nhỏ mắt bằng dung dịch tự pha vì không đảm bảo về mặt nồng độ và không vô khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương giác mạc, viêm nhiễm, thậm chí là mù lòa.
Khi có các biểu hiện bất thường như cộm rát, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ… cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị đúng cách, tránh biến chứng xấu có thể xảy ra.
