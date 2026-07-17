Người kinh doanh, hộ kinh doanh đặc biệt lưu ý những trường hợp bị ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

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11 trường hợp người nộp thuế bị ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

1. Người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

2. Người nộp thuế được cơ quan thuế xác minh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

3. Người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh.

4. Người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quyết định của cơ quan thuế.

5. Sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả hoặc hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.

6. Lập hóa đơn điện tử để bán khống hàng hóa, dịch vụ nhằm chiếm đoạt tiền, hoặc có văn bản của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án đề nghị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

7. Doanh nghiệp bị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do không còn đáp ứng điều kiện kinh doanh hoặc vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

8. Người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhưng thay đổi ngành nghề kinh doanh, không còn đáp ứng điều kiện sử dụng loại hóa đơn này.

9. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế trước ngày 01/7/2025 nhưng thông tin đăng ký thuế không khớp hoặc không đầy đủ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không bổ sung trong thời hạn 10 ngày làm việc theo yêu cầu của cơ quan thuế.

10. Cơ quan thuế xác định người nộp thuế có hành vi trốn thuế, hoặc được thành lập để mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc sử dụng hóa đơn điện tử trái pháp luật để trốn thuế.

11. Người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao về thuế và hóa đơn theo Thông tư 94/2026/TT-BTC và bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Cũng theo Thông tư này, trong một số trường hợp, Hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động ngừng tiếp nhận hóa đơn và gửi thông báo đến người nộp thuế. Với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc rủi ro cao, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Nếu giải trình đầy đủ và chứng minh việc sử dụng hóa đơn đúng quy định thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử; ngược lại, nếu không giải trình hoặc giải trình không thuyết phục sau hai lần yêu cầu thì cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Thông báo mới của Cục Thuế về mức phạt đối với hành vi kê khai không đúng nghĩa vụ thuế, trốn thuế GĐXH - Theo Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán được Ban Pháp chế (Cục Thuế), đối với cá nhân, trường hợp trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.