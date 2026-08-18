Người mẫu An Tây sống thế nào trước khi bị bắt vì ma túy?
GĐXH - Trước khi bị Công an TPHCM bắt giữ để điều tra vì liên quan đến sử dụng ma túy, người mẫu An Tây có nhiều năm hoạt động trong showbiz.
Tiền Phong online dẫn nguồn từ video mới nhất mà Rufino Aybar - em trai của người mẫu Nguyễn Thị An (Andrea Aybar) - đăng tải trên trang cá nhân, cập nhật thông tin về phiên tòa xét xử chị gái. Trong video mới nhất, Rufino Aybar và bố cho biết tình trạng hiện tại của người mẫu An Tây. "Chị An hiện tại rất vui. Sau khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày xét xử là 17/8", Rufino Aybar nói. Nam TikToker cũng cảm ơn cộng đồng mạng dành lời động viên, không hắt hủi, xa lánh gia đình.
Nguyễn Thị An, tức người mẫu Andrea Aybar Carmona, bị cơ quan công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ngày 14/11/2024.
Theo cơ quan chức năng, An Tây cùng một số người nổi tiếng là ca sĩ Chi Dân, TikToker Nguyễn Đỗ Trúc Phương có liên quan đến chuyên án VN10 - chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam.
Thời điểm bị bắt, Andrea Aybar bật khóc nức nở nói, đã mất hết sự nghiệp, ma túy đã hủy hoại tất cả, từ cuộc sống, sự nghiệp đến tương lai của cô. Ngày 17/8, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây. Ngôi sao đưa tin.
Theo Phụ nữ Mới, trước khi vướng vào vụ án liên quan đến ma túy, An Tây (Andrea Aybar Carmona) từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. Người đẹp gốc Tây Ban Nha từng gây chú ý với phong cách thời trang sành điệu, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân.
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