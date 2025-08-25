Mới nhất
Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35

Thứ hai, 14:00 25/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Người mẫu Tuyết Lan mới đây đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc đón con gái đầu lòng.

Lễ cưới người mẫu Tuyết Lan: Không gian đặc biệt, cô dâu chia sẻ xúc động

Tối 2/3, đám cưới của người mẫu Tuyết Lan và chồng là bác sĩ Thiện Khanh được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở TPHCM.

Sáng 25/8, Tuyết Lan thông báo cô đã hạ sinh con gái đầu lòng tại bệnh viện ở TP.HCM. Bé gái tên khai sinh là Nguyễn Khánh Anh. 

Theo người mẫu, cô đã lâm bồn từ 2 ngày trước và ông xã Thiện Khanh đồng hành bên cô trong suốt thời gian sinh em bé tại bệnh viện. "23/8 là ngày bố mẹ biết thế nào là trọn vẹn. Cảm ơn chồng đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em từng giây từng phút. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi", Tuyết Lan chia sẻ.

Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35- Ảnh 2.

Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Khánh Anh.

Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35- Ảnh 3.
Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35- Ảnh 4.

"Cảm ơn chồng đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em từng giây từng phút. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi", Tuyết Lan chia sẻ.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, Tuyết Lan khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải ảnh bụng bầu, tiết lộ mang thai con đầu lòng. Cô viết: "Thời gian này năm ngoái, Lan và anh Khanh chụp ảnh cưới ở Rome. Tròn một năm gọi nhau là vợ chồng, chúng mình muốn quay lại thành phố nhiều kỷ niệm này để lưu lại những cảm xúc đặc biệt, chuẩn bị chào đón hạnh phúc mới của 2 đứa mình".

Người mẫu Tuyết Lan công khai mối quan hệ với chồng từ năm 2020. Hai người quen nhau qua bạn chung và khi cô đối mặt với tổn thương sau ly hôn, anh luôn ở bên động viên, hỗ trợ giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35- Ảnh 5.
Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35- Ảnh 6.

Tổ ấm của Tuyết Lan và ông xã Thiện Khanh viên mãn khi có thêm thiên thần nhỏ. 

"Trong thời gian tôi gặp biến cố, anh xuất hiện và luôn động viên, giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ cũng nhờ anh, tôi sớm cân bằng được cuộc sống. Anh là người vui vẻ, mang tới cho tôi nhiều năng lượng tích cực, khiến tôi tin rằng ngày mai sẽ luôn tốt hơn hôm nay," cô tâm sự.

Cặp đôi sau đó thường xuyên đồng hành trong công việc và cuộc sống, cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí. Tuyết Lan được cầu hôn vào đầu tháng 5/2023, khi cả hai đang du lịch tại Pháp. Tới tháng 3/2024, hai người tổ chức hôn lễ.

An Khánh
Phản ứng của con trai Thu Trang khi mẹ 'đi sớm về khuya' tham gia hợp luyện diễu hành A80

Phản ứng của con trai Thu Trang khi mẹ 'đi sớm về khuya' tham gia hợp luyện diễu hành A80

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thu Trang tâm sự, con trai thường xuyên hỏi mẹ về lý do đi sớm về muộn suốt 14 ngày qua...

Mỹ Anh 'đắc tội' với bà Lý, bị đuổi khỏi nhà

Mỹ Anh 'đắc tội' với bà Lý, bị đuổi khỏi nhà

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh gặp khó khăn trong xin học cho con khi cãi tay đôi với bà Lý.

Hồng Diễm gây chú ý trong ngày hợp luyện diễu hành A80

Hồng Diễm gây chú ý trong ngày hợp luyện diễu hành A80

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hồng Diễm cùng nhiều nghệ sĩ với tinh thần tích cực "vượt nắng thắng mưa" trong ngày hợp luyện A80.

Uyên Đỗ và Hằng Ngô ngậm ngùi chia tay Vietnam's Next Top Model

Uyên Đỗ và Hằng Ngô ngậm ngùi chia tay Vietnam's Next Top Model

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách với nắng gắt, gió mạnh ở đồi cát trắng.

Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng được 'giải cứu' khi mắc kẹt ở tầng cao nhất tòa nhà 30 mét

Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng được 'giải cứu' khi mắc kẹt ở tầng cao nhất tòa nhà 30 mét

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 5 "Chiến sĩ quả cảm", các chiến sĩ nhập vai tỏ ra bất ngờ khi giải cứu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 mét.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi 59 vẫn tự tin khoe mặt mộc, cùng vóc dáng khỏe khoắn, căng tràn sức sống của mình.

Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúc

Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúc

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên' diễn ra trong khí hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác

Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Trúc Mai nói chính chồng là người gợi ý cho cô về Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Anh hơn cô 1 tuổi, từng là bạn học và hiện là công an chính quy.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai Kim Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù vai diễn xuất hiện không nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ xinh đẹp, đầy kiêu hãnh.

VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tin

VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tin

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật tình hình diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ một lần.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Giải trí

GĐXH - Khác với những vai diễn trước, diễn viên Đinh Thúy Hà mới đây vào một nhân vật rất đặc biệt trong phim "Mưa đỏ". Đây là vai diễn đòi hỏi chị phải thay đổi và quan sát rất kỹ nhân vật nguyên mẫu mới hóa thân được chính xác.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz
Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Giải trí
Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Thế giới showbiz

