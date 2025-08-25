Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35
GĐXH - Người mẫu Tuyết Lan mới đây đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc đón con gái đầu lòng.
Sáng 25/8, Tuyết Lan thông báo cô đã hạ sinh con gái đầu lòng tại bệnh viện ở TP.HCM. Bé gái tên khai sinh là Nguyễn Khánh Anh.
Theo người mẫu, cô đã lâm bồn từ 2 ngày trước và ông xã Thiện Khanh đồng hành bên cô trong suốt thời gian sinh em bé tại bệnh viện. "23/8 là ngày bố mẹ biết thế nào là trọn vẹn. Cảm ơn chồng đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em từng giây từng phút. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi", Tuyết Lan chia sẻ.
"Cảm ơn chồng đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em từng giây từng phút. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi", Tuyết Lan chia sẻ.
Trước đó, hồi cuối tháng 4, Tuyết Lan khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải ảnh bụng bầu, tiết lộ mang thai con đầu lòng. Cô viết: "Thời gian này năm ngoái, Lan và anh Khanh chụp ảnh cưới ở Rome. Tròn một năm gọi nhau là vợ chồng, chúng mình muốn quay lại thành phố nhiều kỷ niệm này để lưu lại những cảm xúc đặc biệt, chuẩn bị chào đón hạnh phúc mới của 2 đứa mình".
Người mẫu Tuyết Lan công khai mối quan hệ với chồng từ năm 2020. Hai người quen nhau qua bạn chung và khi cô đối mặt với tổn thương sau ly hôn, anh luôn ở bên động viên, hỗ trợ giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tổ ấm của Tuyết Lan và ông xã Thiện Khanh viên mãn khi có thêm thiên thần nhỏ.
"Trong thời gian tôi gặp biến cố, anh xuất hiện và luôn động viên, giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ cũng nhờ anh, tôi sớm cân bằng được cuộc sống. Anh là người vui vẻ, mang tới cho tôi nhiều năng lượng tích cực, khiến tôi tin rằng ngày mai sẽ luôn tốt hơn hôm nay," cô tâm sự.
Cặp đôi sau đó thường xuyên đồng hành trong công việc và cuộc sống, cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí. Tuyết Lan được cầu hôn vào đầu tháng 5/2023, khi cả hai đang du lịch tại Pháp. Tới tháng 3/2024, hai người tổ chức hôn lễ.
