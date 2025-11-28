Mới nhất
Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Thứ sáu, 16:16 28/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 26 phim "Cách em 1 milimet", Nga luôn cho rằng Tú là nguyên nhân khiến Đức muốn bỏ mình.

Trong trích đoạn tập 26 phim "Cách em 1 milimet", Đức nói muốn dừng mối quan hệ và sự thất vọng của anh về Nga khi cô sẵn sàng bán đứng anh vì lo lắng cho lợi ích của bản thân. 

Tú và Đức cùng nhau đi dự hội thảo sản xuất phim được tổ chức trong hội trường của một khách sạn. Cũng chính ở đây, Tú đã bắt gặp cảnh tượng không mấy hay ho của ai đó nên đã nhanh chóng rút điện thoại ra ghi hình lại.

Gặp Tú và Đức tại sảnh khách sạn, Nga đã không thể giữ bình tĩnh mà tức giận nói: "Em phải ở đây để chứng kiến bộ mặt thật của anh chứ. Hai người quấn quýt với nhau 3 tiếng mà giờ vẫn cười cười nói nói với nhau à?".

Nga không thừa nhận bán đứng Đức trong Cách em 1 milimet , Tú bị chỉ trích - Ảnh 1.

Nga không ngừng đổi lỗi cho Tú đã xen vào tình cảm giữa cô và Đức. Ảnh minh họa

Trong cuộc nói chuyện giữa hai người, Nga không thừa nhận sai lầm của mình là đã làm tổn thương Đức, ngược lại, cô quay qua chỉ trích Đức: "Anh tưởng em không biết à? Em biết hết đấy. Từ khi mà chị Tú kia xuất hiện, anh ngay lập tức muốn chia tay với em. Anh chỉ tìm một lý do là thất vọng về em để anh vứt bỏ em thôi".

Bất chấp việc Đức phủ nhận mọi chuyện này là do bản thân Nga, không liên quan gì đến Tú và lời buộc tội của Nga là vớ vẩn thì Nga vẫn nhất nhất cho rằng vì có tình cảm với Tú nên Đức mới bỏ cô ta. Đức cảm thấy nực cười khi Nga lôi kéo Tú vào câu chuyện này.

Nga không thừa nhận bán đứng Đức trong Cách em 1 milimet , Tú bị chỉ trích - Ảnh 2.

Nga đổi lỗi cho Tú vì khi chị xuất hiện Đức đã hoàn toàn thay đổi. Ảnh VTV

Đức nói với Nga: "Nếu anh chia tay em thì là vì em. Vì em đã đặt anh lên bàn cân của lợi ích. Vì anh là thứ em có thể vứt bỏ đi bất cứ lúc nào và câu chuyện này không liên quan gì đến chị Tú nên em đừng lôi chị Tú vào đây rồi xem mình như là kẻ bị hại như vậy". Nga đã bỏ đi sau cuộc nói chuyện vẫn với suy nghĩ mọi chuyện là do Tú chứ không phải mình.

Sau đó, Nga đã chặn đường Tú và Đức khi cả 2 ở công ty và nổi cơn tam bành khi thấy Tú và Đức cười nói vui vẻ. Có vẻ như Nga giờ đây đã mất hết lý trí, cùng đường và bất lực.

Nga không thừa nhận bán đứng Đức trong Cách em 1 milimet , Tú bị chỉ trích - Ảnh 3.

Viễn vẫn thể hiện tình cảm dù rằng Ngân vân xem đó chỉ là bạn bè. Ảnh VTV

Trong khi đó, Ngân (Huyền Lizzie) không vui khi thấy Nghiêm (Chí Nhân) và con gái mang chiếc máy nghe nhạc kỷ niệm của mình và Viễn (Hà Việt Dũng) ra nghe mà không hề hỏi ý kiến mình. Nghiêm mượn lời nói với con gái để trách vợ: "Mẹ con có kỷ vật độc đáo thế này mà giữ kỹ quá. Bố không hề biết là trong nhà mình tồn tại máy nghe nhạc này".

Ngân nhẹ nhàng giải thích với chồng rằng đây là đồ cũ từ thời sinh viên cô đã cất đi nhưng vì con gái tò mò nên lôi ra. "Đồ cũ chẳng mấy khi lôi ra mà vẫn dùng tốt nhỉ. Chắc đây phải là kỷ vật quan trọng với em lắm nên mới giữ gìn cẩn thận thế. Anh không biết là vợ anh có nhiều bí mật thế". Ngân hỏi lại chồng: "Bí mật à? Ý anh là sao?".

Tập 26 phim "Cách em 1 milimet "sẽ được phát sóng vào 20h ngày 28/11 trên kênh VTV3. 

Nga không thừa nhận bán đứng Đức trong Cách em 1 milimet , Tú bị chỉ trích - Ảnh 4.Hoa hậu Xuân Hạnh chạm ngõ phim ảnh với vai diễn nặng đô trong 'Người thừa kế không danh phận'

GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ nghệ sĩ kỳ cựu đến những gương mặt trẻ, trong đó đánh dấu lần đầu đóng phim của Hoa hậu Xuân Hạnh.

Tiêu Trang Ngọc Bảo
