Người phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị vỡ ruột thừa, nguy hiểm tính mạng từ 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Chủ quan với cơn đau bụng, nhập viên trong tình trạng viêm phúc mạc ruột thừa nguy hiểm

Mới đây, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện E đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một trường hợp người bệnh bị viêm phúc mạc ruột thừa – một biến chứng nặng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Điều đáng lưu ý, người bệnh đã tự ý dùng thuốc giảm đau dẫn đến việc chậm trễ trong thăm khám, điều trị khiến tình trạng bệnh ngày càng tiến triển nặng, gây viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải, đau tăng dần và liên tục, lan xuống vùng hạ vị, kèm theo sốt. Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp - khoa Phẫu thuật tiêu hóa cho biết, đây là trường hợp người bệnh nữ (26 tuổi, ở Hà Nội), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải, đau tăng dần và liên tục, lan xuống vùng hạ vị, kèm theo sốt. Với những dấu hiệu điển hình nghi ngờ viêm ruột thừa, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thăm khám lâm sàng kết hợp thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị viêm phúc mạc ruột thừa – một biến chứng nặng do ruột thừa vỡ, đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu ngay để tránh nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng lan rộng, đe dọa tính mạng.

Theo lời kể của người bệnh, khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện triệu chứng đau âm ỉ vùng quanh rốn, sau đó đi khám nhưng được chẩn đoán đau dạ dày, kê đơn thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, với biểu hiện đau bụng tăng dần, kèm sốt và mệt mỏi. Lúc này, thay vì quay lại cơ sở y tế để tái khám, người bệnh lại tự ý sử dụng thuốc hạ sốt và giảm đau tại nhà với hy vọng kiểm soát triệu chứng. Việc lạm dụng thuốc đã khiến các biểu hiện lâm sàng bị che lấp, làm chậm trễ quá trình chẩn đoán chính xác. Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện E.

BS Điệp giải thích, viêm phúc mạc ruột thừa thuộc nhóm viêm phúc mạc thứ phát. Nguyên nhân chủ yếu là do ruột thừa viêm bị vỡ, làm mủ tràn vào ổ bụng, gây ra tình trạng viêm phúc mạc – tức là viêm lớp màng bao bọc các cơ quan trong khoang bụng. Trong số các dạng viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ, viêm phúc mạc khu trú là thường gặp nhất – khi ổ mủ tập trung quanh hố chậu phải, khu vực ruột thừa bị vỡ. Tuy nhiên, nhiễm trùng phúc mạc do vỡ ruột thừa được đánh giá là tình trạng rất nguy hiểm vì vi khuẩn có thể lây lan nhanh khắp ổ bụng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Không nên chủ quan với các dấu hiệu đau bụng kèm theo sốt, rối loạn tiêu hóa

Theo BS Điệp, đối với ca bệnh này, do sự chậm trễ trong điều trị của người bệnh dẫn đến tình trạng biến chứng viêm phúc mạc ruột thừa vỡ gây nên.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải xử lý một lượng lớn dịch mủ ổ bụng, làm sạch khoang bụng triệt để và kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt để tránh nguy cơ nhiễm trùng lan tỏa sau mổ. Đồng thời, người bệnh cũng cần được theo dõi sát sau phẫu thuật và sử dụng kháng sinh phổ rộng nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Tất cả những yếu tố này đều làm tăng mức độ nguy hiểm và phức tạp trong quá trình điều trị, hồi sức sau mổ, cũng như kéo dài thời gian nằm viện và hồi phục của người bệnh.

Khi có bất kỳ biểu hiện đau bất thường nào, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế uy tín. Ảnh BVCC

Bằng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, hạn chế tổn thương cho người bệnh, các bác sĩ đã giải quyết được gần như triệt để ổ mủ và cắt được ruột thừa. Tai biến trong mổ và biến chứng sau mổ thấp và hồi phục sau mổ nhanh, an toàn cho người bệnh. Phương pháp này đòi hỏi máy móc hiện đại, trình độ chuyên môn và kỹ năng, kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật được đào tạo bài bản về nội soi thực hiện.

BS Điệp chia sẻ, so với giai đoạn viêm ruột thừa cấp, viêm phúc mạc ruột thừa gây ra nhiều triệu chứng nhưng vẫn có thể nhầm lẫn với bệnh lý rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày… với các biểu hiện như đi ngoài, nôn khan, sốt, cơn đau bụng âm ỉ, lan tỏa và ít khu trú tại một điểm nên rất khó phát hiện bệnh.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, viêm ruột thừa cấp là cấp cứu ổ bụng trong ngoại khoa. Người bệnh không nên chủ quan với các dấu hiệu đau bụng kèm theo sốt, rối loạn tiêu hóa… và tự ý sử dụng thuốc điều trị giảm cơn đau. Điều này sẽ làm che lấp các triệu chứng diễn biến của bệnh, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm hơn như: vỡ ruột thừa, tắc ruột, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng huyết, thậm chí có thể gây tử vong. Do đó, khi có bất kỳ biểu hiện đau bất thường nào, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện E để khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe và tính mạng.