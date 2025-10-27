Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Cơ thể luôn gửi tín hiệu khi thận gặp vấn đề. Nhận biết sớm giúp bạn chủ động phòng tránh suy thận từ hôm nay.

GĐXH - Sỏi thận không chỉ do uống ít nước mà còn đến từ chính bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là 7 thực phẩm quen thuộc dễ khiến sỏi thận âm thầm hình thành và tái phát.