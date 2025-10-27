Mới nhất
Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Thứ hai, 10:38 27/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều người chỉ phát hiện suy thận khi bệnh đã nặng. Nhận diện sớm dấu hiệu bất thường giúp bảo vệ sức khỏe thận hiệu quả.

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa - Ảnh 1.

Cơ thể luôn gửi tín hiệu khi thận gặp vấn đề. Nhận biết sớm giúp bạn chủ động phòng tránh suy thận từ hôm nay.

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa - Ảnh 2.7 thực phẩm khiến sỏi thận dễ tái phát: Toàn món quen thuộc mà nhiều người vẫn ăn mỗi ngày!

GĐXH - Sỏi thận không chỉ do uống ít nước mà còn đến từ chính bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là 7 thực phẩm quen thuộc dễ khiến sỏi thận âm thầm hình thành và tái phát.

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa - Ảnh 3.4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc tưởng vô hại lại âm thầm hại thận, tăng nguy cơ sỏi. Điểm danh 4 thực phẩm cần lưu ý ngay.

 

Linh Chi
