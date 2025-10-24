Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứng đường kính 6cm nhờ làm việc này

Phẫu thuật cắt bỏ u buồng trứng qua đường âm đạo

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã điều trị thành công cho bệnh nhân nữ 51 tuổi có khối u phần phụ lành tính đường kính 6cm, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo.

Các bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi qua đường âm đạo, đưa dụng cụ vào và loại bỏ khối u buồng trứng cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quá trình mổ mất rất ít máu.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục đi lại vận động nhanh, không thấy đau do đường rạch da thành bụng, chỉ có cảm giác căng tức nhẹ bên trong ổ bụng.

Quan trọng nhất là bệnh nhân không hề có sẹo trên thành bụng, mang lại tính thẩm mỹ tuyệt vời cho phái đẹp.

Điều cần biết khi phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo điều trị u buồng trứng

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo xuất hiện trong vòng hơn 1 thập niên gần đây trên thế giới, ở Việt Nam phẫu thuật này còn khá mới mẻ, chỉ có một số trung tâm lớn trong nước triển khai được kỹ thuật này.

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery-Vnotes) là phương pháp sử dụng hốc tự nhiên là đường âm đạo để đưa dụng cụ nội soi vào thao tác trong ổ bụng mà không rạch da tạo sẹo trên thành bụng.

Với phái đẹp, thêm một vết sẹo trên cơ thể cũng có thể làm nhiều phụ nữ e ngại. Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo hứa hẹn mang lại giá trị thẩm mỹ tuyệt vời từ các bệnh lý phụ khoa lành tính như phẫu thuật các khối u buồng trứng, cắt tử cung, chửa ngoài tử cung, sa sinh dục cho đến các bệnh lý ung thư phụ khoa giai đoạn sớm.

Phẫu thuật này hứa hẹn mang tới cho người phụ nữ thêm nhiều lựa chọn để điều trị bệnh lý phụ khoa, không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.