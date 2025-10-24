Mới nhất
Dân số và phát triển

Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứng đường kính 6cm nhờ làm việc này

Thứ sáu, 09:35 24/10/2025 | Dân số và phát triển
GĐXH - Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u buồng trứng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, giúp người bệnh không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.

Phẫu thuật cắt bỏ u buồng trứng qua đường âm đạo

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã điều trị thành công cho bệnh nhân nữ 51 tuổi có khối u phần phụ lành tính đường kính 6cm, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo. 

Các bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi qua đường âm đạo, đưa dụng cụ vào và loại bỏ khối u buồng trứng cho bệnh nhân. 

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quá trình mổ mất rất ít máu.

Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứngụ đường kính 6cm nhờ làm việc này - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục đi lại vận động nhanh, không thấy đau do đường rạch da thành bụng, chỉ có cảm giác căng tức nhẹ bên trong ổ bụng. 

Quan trọng nhất là bệnh nhân không hề có sẹo trên thành bụng, mang lại tính thẩm mỹ tuyệt vời cho phái đẹp.

Điều cần biết khi phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo điều trị u buồng trứng

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo xuất hiện trong vòng hơn 1 thập niên gần đây trên thế giới, ở Việt Nam phẫu thuật này còn khá mới mẻ, chỉ có một số trung tâm lớn trong nước triển khai được kỹ thuật này. 

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery-Vnotes) là phương pháp sử dụng hốc tự nhiên là đường âm đạo để đưa dụng cụ nội soi vào thao tác trong ổ bụng mà không rạch da tạo sẹo trên thành bụng.

Với phái đẹp, thêm một vết sẹo trên cơ thể cũng có thể làm nhiều phụ nữ e ngại. Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo hứa hẹn mang lại giá trị thẩm mỹ tuyệt vời từ các bệnh lý phụ khoa lành tính như phẫu thuật các khối u buồng trứng, cắt tử cung, chửa ngoài tử cung, sa sinh dục cho đến các bệnh lý ung thư phụ khoa giai đoạn sớm. 

Phẫu thuật này hứa hẹn mang tới cho người phụ nữ thêm nhiều lựa chọn để điều trị bệnh lý phụ khoa, không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.

Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứngụ đường kính 6cm nhờ làm việc này - Ảnh 2.Dấu hiệu nhận biết 5 loại bệnh phụ khoa thường gặp

Các bệnh phụ khoa không chỉ gây ra những khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là vô sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

M.H (th)
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lần

10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lần

Dân số và phát triển
21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính nam

21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính nam

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách

