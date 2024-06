Người phụ nữ bán vàng để chuyển tiền cho 'Công an' vì 'liên quan đến án ma túy lớn'

Ngày 19/6, Công an xã Tản Hồng (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh cán bộ Công an lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.



Trước đó, sáng ngày 7-6-2024, bà K.T.L., SN 1960, trú tại xã Tản Hồng đến Công an xã trình báo nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà đang liên quan đến một vụ án ma túy lớn, yêu cầu lấy sổ tiết kiệm đi rút và chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chứng minh sự trong sạch.

Người phụ nữ may mắn thoát khỏi bẫy lừa của tội phạm

Bà L. nói không có tiền, chỉ có vàng, nên đối tượng yêu cầu bà đi bán vàng để chuyển khoản. Do lo sợ, bà L. đã lấy 2 "chỉ" vàng để mang đi bán, trên đường đi, do linh tính mách bảo nên người phụ nữ trên đã vào trụ sở Công an xã Tản Hồng để trình báo.

Ngay sau đó, cán bộ Công an xã Tản Hồng đã xác định cuộc gọi trên là hành vi giả danh lực lượng Công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; giải thích rõ về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, đồng thời biểu dương tinh thần cảnh giác của bà L.

Trước phương thức và thủ đoạn như trên, thời gian qua, Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn, nhiều lần khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Công an huyện Ba Vì khẳng định, để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an xã, thị trấn. Tuyệt đối không có việc gọi điện thoại để yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.