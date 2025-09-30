Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cống
GĐXH - Trong lúc dọn nhà, không may chị trượt ngã, phần mông tiếp xúc trực tiếp nước thông cống bị đổ ra sàn... khiến chị bị bỏng nặng.
Chị Thu (35 tuổi, Đồng Nai), bị bỏng vùng mông do ngã vào vũng nước thông cống, để lại vùng sẹo loét kém thẩm mỹ, dễ tổn thương, viêm nhiễm.
Trong lúc dọn nhà, chị Thu (35 tuổi, Đồng Nai) vô tình làm đổ nước thông cống ra sàn. Không may, chị trượt ngã và phần mông tiếp xúc trực tiếp với vũng nước chứa hóa chất, gây bỏng nặng.
Dù đã được sơ cứu và điều trị tại cơ sở y tế gần nhà nhưng vùng da tổn thương vẫn để lại sẹo loét, đau rát và mất thẩm mỹ.
Gần đây, vết loét sưng, đau nhức, kèm theo cảm giác ngứa rát và ửng đỏ, chị đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM điều trị.
Tại đây, TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, đánh giá vùng bỏng của chị Thu có dấu hiệu viêm loét, ăn mòn và xơ hóa (co kéo da) viền vết loét , da mỏng yếu và dễ kích ứng, nếu không điều trị đúng cách có thể dẫn đến nhiễm trùng.
Nguyên nhân được cho là do thời tiết ẩm ướt kéo dài khiến vùng sẹo thường xuyên bí ẩm, cộng thêm ma sát với quần áo làm vết loét tổn thương. Theo bác sĩ, để điều trị cần kết hợp nhiều phương pháp vừa kiểm soát tình trạng viêm loét, vừa tái tạo cấu trúc da và cải thiện sẹo, đảm bảo cả yếu tố sức khỏe lẫn thẩm mỹ.
Bác sĩ Bích chỉ định cho chị Thu dùng thuốc uống kháng viêm, kết hợp thuốc bôi làm dịu và tái tạo da, nhằm kiểm soát tình trạng loét đỏ, giảm ngứa rát và ngăn ngừa nhiễm trùng.
Bên cạnh đó, bác sĩ hướng dẫn chăm sóc vết thương tại chỗ để giữ vùng da luôn khô thoáng, hạn chế ma sát. Khi vùng da đã ổn định và lành hẳn, bác sĩ sử dụng các công nghệ như laser, IPL… giúp cải thiện bề mặt da, giảm sẹo lồi lõm, phục hồi thẩm mỹ.
Bỏng hóa chất nguy hiểm thế nào?
Bác sĩ Bích cho biết bỏng hóa chất là loại bỏng thường gặp nhưng dễ bị xem nhẹ, nhất là khi hóa chất xuất phát từ những sản phẩm quen thuộc như nước thông cống, chất tẩy rửa, axit, kiềm. Chỉ vài giây tiếp xúc có thể gây tổn thương da nghiêm trọng, thậm chí hóa chất có tính ăn mòn và phân hủy trong các sản phẩm này có thể ăn sâu vào mô, để lại sẹo xấu hoặc loét kéo dài.
Bác sĩ Bích khuyến cáo, khi bị bỏng hóa chất, cần nhanh chóng rửa sạch vùng da tổn thương dưới vòi nước sạch liên tục trong ít nhất 15-20 phút để loại bỏ hóa chất còn bám trên da. Sau đó, che phủ vết thương bằng gạc sạch, sau đó đến cơ sở y tế để được đánh giá mức độ bỏng và điều trị phù hợp. Tuyệt đối không bôi kem đánh răng, dầu, mỡ trăn, thuốc mỡ dân gian… lên vết bỏng vì không cải thiện mà còn khiến tình trạng nặng hơn.
Trong gia đình có trẻ nhỏ, người lớn càng cẩn trọng khi sử dụng, bảo quản hóa chất, tránh để trong tầm với của trẻ và trang bị kiến thức xử trí ban đầu khi xảy ra sự cố, tránh biến chứng nguy hiểm.
