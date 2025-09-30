Người đàn ông mắc bệnh lý mạch máu hiếm gặp, khối u 17 năm ăn mòn xương ngón tay
GĐXH – Tại bệnh viện, hình ảnh X-quang cho thấy xương đốt 1 của ngón tay bị ăn mòn nặng, kích thước chỉ bằng ngón út và mất khoảng 1/2 thể tích so với bên lành.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhân bị dị dạng mạch máu hiếm gặp: Bệnh nhân bị khối u 17 năm ăn mòn xương ngón tay.
Theo đó, bệnh nhân là anh P.V.Đ (37 tuổi, ở Hà Nội) đến viện vì khối u bất thường ở ngón tay cái trái đã tồn tại suốt 17 năm. Dù không gây đau đớn nhưng khối u ngày một to dần.
Tại bệnh viện, hình ảnh X-quang cho thấy xương đốt 1 của ngón tay bị ăn mòn nặng, kích thước chỉ bằng ngón út và mất khoảng 1/2 thể tích so với bên lành. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc dị dạng thông động – tĩnh mạch (AVM), một bệnh lý mạch máu hiếm gặp, đặc biệt tại vị trí bàn tay.
ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh – chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình lý giải: trong dị dạng AVM, dòng máu chảy thẳng từ động mạch sang tĩnh mạch mà không đi qua hệ mao mạch trung gian, khiến máu không tham gia nuôi dưỡng mô mà "chảy tắt" về tim. Dòng chảy sai hướng, mạnh và liên tục này đập trực tiếp lên mô xương nhiều năm liền, gây hiện tượng mòn xương cơ học dù không viêm, không đau.
Trước đó, anh Đ. đã đi khám ở nhiều nơi nhưng bị chẩn đoán nhầm là u phần mềm, u thần kinh hoặc bao gân do hình thái bên ngoài dễ gây hiểu lầm. Chỉ đến khi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ mới phát hiện khối u chứa toàn các cuộn mạch máu đan chéo – dấu hiệu đặc trưng của AVM.
Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật loại bỏ tổn thương. Trong mổ, khối AVM kích thước khoảng 4 x 3 cm nằm ngay dưới da, bao quanh ngón cái. Nếu thao tác sai rất dễ xảy ra chảy máu ồ ạt khó kiểm soát.
Ekip phẫu thuật đã thắt động mạch nuôi khối AVM trước, khiến khối u xẹp xuống, từ đó bóc tách toàn bộ tổn thương an toàn, giảm thiểu nguy cơ mất máu hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.
"Dù nhỏ, khối AVM có thể gây chảy máu không kiểm soát nếu bị tổn thương, làm biến dạng chi hoặc mất chức năng cầm nắm. Ở vị trí sâu như phổi, não, gan… AVM lớn có thể dẫn đến suy tim mạn tính do phải bơm máu nhiều hơn để bù dòng máu bị 'ăn trộm'", BS Nguyễn Ngọc Linh thông tin.
Theo các bác sĩ, dị dạng mạch máu không phải là một khối u lành tính thông thường. Chẩn đoán sớm và can thiệp đúng thời điểm là yếu tố sống còn.
Vì vậy, người dân không nên chủ quan với những khối u tồn tại lâu, dù không đau nhưng to dần, sờ thấy mạch đập hoặc đổi màu da. Tuyệt đối không tự ý chích, bóc hoặc mổ tại các cơ sở nhỏ lẻ vì nguy cơ chảy máu nghiêm trọng. Cần đến khám tại các cơ sở có chuyên khoa sâu về truyền nhiễm, mạch máu hoặc tạo hình để được chẩn đoán và xử trí an toàn.
Kết quả bất ngờ: 130 viên sỏi chi chít được lấy ra từ túi mật của nữ bệnh nhân 40 tuổiY tế - 15 giờ trước
GĐXH - Hình ảnh dưới đây là số lượng sỏi túi mật được lấy ra từ cơ thể nữ bệnh nhân 40 tuổi sau ca phẫu thuật.
Người đàn ông 33 tuổi phải nhập viện sau khi chơi cầu lôngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trợt biểu mô giác mạc mắt trái, kèm theo tình trạng mi mắt sưng nề sau khi bị quả cầu rơi trúng mắt.
Bệnh viện E chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tửY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Với người bệnh, thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ khác nhau như: Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế…thì nay chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh đăng ký khám trực tuyến hoặc thẻ căn cước công dân để đăng ký khám trên cây lấy số tự động.
Thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt NamY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sự ra đời của Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam là một minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của chuyên ngành; là diễn đàn khoa học uy tín để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến…
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ănY tế - 2 ngày trước
Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.
Hào hứng cùng các hoạt động tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5Y tế - 2 ngày trước
Ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam đã chính thức khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5.
Đến với ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5 – Cơ hội nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia hàng đầuY tế - 2 ngày trước
Sáng nay 28/9 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), người dân sẽ có cơ hội tham dự ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5, gặp gỡ trực tiếp đội ngũ chuyên gia hàng đầu để được khám, tư vấn dinh dưỡng miễn phí và nhận lời khuyên khoa học, thiết thực cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5: Ngọn lửa nhỏ góp phần thổi bùng lên các phong trào nâng cao sức khỏeY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5. TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo chương trình.
Sáng mai, tham gia ngay 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' Lần 5 để khám dinh dưỡng miễn phí và trải nghiệm ngày hội sức khỏeSống khỏe - 3 ngày trước
Sáng mai (28/9), chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' Lần 5 sẽ chính thức diễn ra mang đến chuỗi hoạt động sôi nổi và bổ ích.
Bộ Y tế đề xuất gì về thực hiện miễn viện phí, khám sức khoẻ định kỳ cho người dân?Sống khỏe - 3 ngày trước
Bộ Y tế đề xuất miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ năm 2027, tăng mức hưởng BHYT từ 95% lên 100% cho người thuộc hộ cận nghèo, người đủ từ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ănY tế
Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.