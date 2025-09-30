Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Biến chứng viêm tụy cấp sau 6 tháng chỉ ăn rau luộc

Theo trang China News, vừa qua, cô gái tên Lâm (25 tuổi, Trung Quốc) đã đến bệnh viện để thăm khám với các biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt... Kết quả chụp CT tại bệnh viện cho thấy cô bị hoại tử tuyến tụy, biến chứng nguy hiểm của viêm tụy cấp, phải nhập viện gấp. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao.

Ảnh minh họa.

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Lưu Văn Sinh, làm việc tại bệnh viện Ung bướu thuộc Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, phát hiện bệnh nhân áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan để giảm cân. Theo đó, bệnh nhân Lâm Tuệ chỉ ăn rau luộc trong các bữa cơm và kiêng hoàn toàn các thực phẩm khác. Cô đã áp dụng chế độ ăn kiêng này suốt 6 tháng qua.

Lý giải về nguyên nhân gây bệnh, cho biết chế độ ăn chỉ có rau luộc nghe có vẻ là chế độ ăn “ít calo, lành mạnh và an toàn” nhưng thực tế chế độ ăn này có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe, trong đó có tổn thương tuyến tụy.

Chế độ ăn uống để phục hồi sau viêm tụy cấp

Những người bị viêm tụy mãn tính thường bị suy dinh dưỡng do chức năng của tuyến tụy bị suy giảm. Vitamin A, D, E và K thường bị thiếu nhất do viêm tụy.

Với người bị viêm tụy cấp, nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi thói quen ăn uống khi bạn bị viêm tụy. Cụ thể:

Ăn từ 6 - 8 bữa ăn nhỏ trong ngày để giúp phục hồi sau viêm tụy. Điều này dễ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn hơn là ăn 2 hoặc 3 bữa ăn lớn.

Sử dụng MCTs làm chất béo chính của bạn vì loại chất béo này không cần các enzym tuyến tụy để tiêu hóa. MCT có thể được tìm thấy trong dầu dừa và dầu hạt cọ có bán tại hầu hết các cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Tránh ăn quá nhiều chất xơ cùng một lúc, vì điều này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và dẫn đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn kém hơn mức lý tưởng. Chất xơ cũng có thể làm cho lượng enzyme hạn chế của bạn kém hiệu quả hơn.

Uống bổ sung vitamin tổng hợp để đảm bảo rằng bạn nhận được dinh dưỡng cần thiết.

Người bệnh nên tránh uống rượu, tránh hút thuốc, tập trung vào việc ăn một chế độ ăn uống ít chất béo, uống đủ nước...