Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lần

Thứ sáu, 11:15 26/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thói quen ăn uống không điều độ và thường xuyên uống rượu, lại có tiền sử tăng Triglycerid máu nhưng không điều trị thuốc... đã khiến ông T. phải nhập viện vì viêm tụy cấp.

Vừa qua, anh N.V.T (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán, Phú Thọ) nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy: Triglycerid: 182.1 mmol/L – cao gấp gần 80 lần mức bình thường; Chụp cắt lớp vi tính phát hiện viêm tụy cấp độ D theo Balthaza, có ổ dịch đơn độc quanh tụy.

Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lần do... viêm tụy cấp - Ảnh 1.

Bệnh nhân được lọc máu thay huyết tương khẩn cấp. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng Triglycerid, chỉ định lọc máu thay huyết tương khẩn cấp. 

Chỉ sau 2 giờ thay huyết tương khoảng 500ml huyết tương trắng đục được loại bỏ, bệnh nhân đã đỡ đau bụng rõ rệt. 

Đến sáng 22/9, bệnh nhân đỡ đau bụng, bụng mềm, không chướng, Triglycerid giảm xuống còn 18,36 mmol/L. Hiện, bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo.

Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lần do... viêm tụy cấp - Ảnh 2.

Huyết tương đục như sữa của bệnh nhân khi được loại bỏ. Ảnh: BVCC

Khuyến cáo phòng bệnh viêm tụy cấp

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo khuyến cáo:

- Người có mỡ máu cao cần điều trị thuốc theo chỉ định, duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế rượu bia và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

- Nên khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát mỡ máu, phòng biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợnNgười phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợn

GĐXH - Bệnh nhân bị viêm tụy cấp vốn có mỡ máu cao, rối loạn lipid máu, món ăn lợn sữa quay chính là tác nhân trực tiếp "châm ngòi" đợt cấp tính này.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa cực đơn giản

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa cực đơn giản

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người phụ nữ ở Phú Thọ đang khỏe mạnh thì viêm tụy cấp, mỡ máu cao 37 lần, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ ở Phú Thọ đang khỏe mạnh thì viêm tụy cấp, mỡ máu cao 37 lần, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 45 tuổi viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 45 lần thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 45 tuổi viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 45 lần thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 39 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 100 lần, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người phụ nữ 39 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 100 lần, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Cùng chuyên mục

Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Thêm cơ hội hồi phục cho người bị đột quỵ 'quá giai đoạn vàng'

Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Thêm cơ hội hồi phục cho người bị đột quỵ 'quá giai đoạn vàng'

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông đột quỵ thừa nhận có thói quen hút thuốc lâu năm cùng với bệnh lý nền tăng huyết áp nhưng không điều trị liên tục.

Đừng chủ quan khi tim đập lạ: Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nguy hiểm ai cũng bỏ qua

Đừng chủ quan khi tim đập lạ: Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nguy hiểm ai cũng bỏ qua

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Tim đập loạn nhịp, hụt nhịp hay nhanh bất thường? Đây là dấu hiệu rối loạn nhịp tim bạn không được bỏ qua, cảnh báo sức khỏe tim mạch.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Rau bina chứa hàm lượng cao axit oxalic, một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất gây bệnh thận.

Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Lối sống hiện đại của giới trẻ với căng thẳng, thức khuya, ít vận động,... đang âm thầm tác động xấu đến nhịp tim và sức khỏe tim mạch.

Người đàn ông 77 tuổi được giải thoát khỏi 'căn bệnh khó nói' hành hạ trong nhiều năm

Người đàn ông 77 tuổi được giải thoát khỏi 'căn bệnh khó nói' hành hạ trong nhiều năm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh mắc cùng lúc 3 bệnh lý vùng niệu – sinh dục: phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải và khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải.

Người phụ nữ ở Quảng Ninh đột quỵ ngay trên giường bệnh, may mắn hồi phục nhanh nhờ được làm điều này

Người phụ nữ ở Quảng Ninh đột quỵ ngay trên giường bệnh, may mắn hồi phục nhanh nhờ được làm điều này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức chậm, liệt nửa người. Nhóm điều trị cấp cứu đột quỵ nhanh chóng được kích hoạt, kịp thời cứu chưa cho người bệnh.

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Anh V phát hiện ung thư trực tràng trong lần đến viện khám với mục đích kiểm tra sức khỏe định kỳ. Anh V chỉ có biểu hiện bất thường nhẹ là táo bón và tiêu chảy xen kẽ...

Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư buồng trứng đi khám với dấu hiệu bụng ngày càng to, kèm đau tức hạ vị kéo dài hơn hai tháng.

Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung lớn, nặng 3,5 kg gây biến chứng thiếu máu năng và hẹp niệu quản hai bên.

4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.

Xem nhiều

4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

Bệnh thường gặp

GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

Bệnh thường gặp
4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

Bệnh thường gặp
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top