Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lần

Vừa qua, anh N.V.T (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán, Phú Thọ) nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy: Triglycerid: 182.1 mmol/L – cao gấp gần 80 lần mức bình thường; Chụp cắt lớp vi tính phát hiện viêm tụy cấp độ D theo Balthaza, có ổ dịch đơn độc quanh tụy.

Bệnh nhân được lọc máu thay huyết tương khẩn cấp. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng Triglycerid, chỉ định lọc máu thay huyết tương khẩn cấp.

Chỉ sau 2 giờ thay huyết tương khoảng 500ml huyết tương trắng đục được loại bỏ, bệnh nhân đã đỡ đau bụng rõ rệt.

Đến sáng 22/9, bệnh nhân đỡ đau bụng, bụng mềm, không chướng, Triglycerid giảm xuống còn 18,36 mmol/L. Hiện, bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo.

Huyết tương đục như sữa của bệnh nhân khi được loại bỏ. Ảnh: BVCC

Khuyến cáo phòng bệnh viêm tụy cấp

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo khuyến cáo:

- Người có mỡ máu cao cần điều trị thuốc theo chỉ định, duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế rượu bia và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

- Nên khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát mỡ máu, phòng biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.