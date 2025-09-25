Mới nhất
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Thứ năm, 18:59 25/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Rau bina chứa hàm lượng cao axit oxalic, một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất gây bệnh thận.

Người đàn ông mắc bệnh thận do lắng đọng oxalat

Ông Trần (42 tuổi, Trung Quốc), vốn sức khỏe bình thường, chỉ mắc gout nhẹ nhưng không điều trị thuốc. Một tuần trước, ông liên tục cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đi ngoài 4-5 lần mỗi ngày. Khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình bàng hoàng vì chỉ số creatinine trong máu lên tới 430μmol/L (cao gấp nhiều lần bình thường), CT bụng cho thấy thận xuất hiện nhiều nốt bất thường.

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận ông mắc bệnh thận do lắng đọng oxalat. Đây là tình trạng tinh thể oxalat canxi tích tụ trong ống thận, phá hủy mô thận và làm suy giảm chức năng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích - Ảnh 1.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích - Ảnh 2.

Bất ngờ nguyên nhân gây bệnh thận: Do ăn quá nhiều rau bina

Đi sâu tìm nguyên nhân, bác sĩ phát hiện trước đó ông Trần đã ăn liên tục nhiều ngày rau bina. Rau này chứa hàm lượng cao axit oxalic, kết hợp với việc ông bị tiêu chảy liên tục, khiến cơ thể hấp thu và đào thải bất thường, từ đó gây ra tổn thương thận cấp tính. 

Rất may, sau khi được điều trị kịp thời bằng truyền dịch, lợi tiểu, bổ sung canxi và bảo vệ chức năng thận, sức khỏe ông đã cải thiện rõ rệt, chỉ số creatinine giảm về gần mức bình thường.

Bác sĩ cho biết, trong cơ thể, oxalat chủ yếu được thận đào thải qua nước tiểu. Khi lượng oxalat tăng cao bất thường, chúng sẽ kết hợp với canxi tạo thành tinh thể oxalat canxi - giống như những mảnh “thủy tinh vụn” gây xước, tắc nghẽn ống thận, hình thành sỏi và dần dần phá hủy chức năng thận. Nếu không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành suy thận mạn, thậm chí phải lọc máu hoặc ghép thận.

4 thực phẩm tốt nhưng người bệnh thận không nên ăn thường xuyên

Rau bina, rau cải xoăn (kale)

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Các loại rau xanh đậm trên rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhưng lưu ý rau bina và kale chứa nhiều oxalat một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất ở thận. Ăn quá nhiều có thể tăng nguy cơ bị sỏi thận, nhất là nếu không uống đủ nước.

GS.TS. William E. Mitch, chuyên gia Thận học, Đại học Y khoa Baylor (Mỹ) cho biết: “Không phải thực phẩm nào tốt cho người khỏe mạnh cũng phù hợp với người mắc bệnh thận. Điều quan trọng là cân đối khẩu phần, tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, nhất là khi có bệnh nền”.

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Đậu nành giàu protein thực vật, tốt cho tim mạch và giảm cholesterol. Tuy nhiên, với người bị bệnh thận mạn, lượng protein quá cao từ đậu nành có thể làm tăng gánh nặng lọc thận, dẫn đến tăng ure và creatinine trong máu. Ngoài ra, đậu nành chứa oxalat chất có thể kết tinh thành sỏi thận nếu tích tụ.

Chuối

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Chuối là nguồn cung cấp kali tự nhiên, hỗ trợ chức năng tim và cơ bắp. Nhưng ở người bệnh thận, thận suy không thải được hết kali, dẫn đến tăng kali máu, dễ gây loạn nhịp tim, thậm chí có thể đột tử. Chuối là loại quả giàu kali, vì vậy nếu ăn nhiều sẽ rất nguy hiểm với người suy thận.

Nước dừa

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Đây là loại nước tự nhiên giúp giải khát, bổ sung điện giải, tốt cho tim mạch. Nhưng nước dừa giàu kali, tương tự chuối, có thể khiến lượng kali trong máu tăng cao bất thường ở người suy thận. Ngoài ra, nếu uống quá nhiều, nước dừa có thể gây rối loạn điện giải, phù hoặc tăng huyết áp.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

GĐXH - Bệnh thận mạn tính âm thầm nhưng nguy hiểm. 5 dấu hiệu cảnh báo buổi sáng và nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác.

M.H (th)
