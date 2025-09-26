Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Thêm cơ hội hồi phục cho người bị đột quỵ 'quá giai đoạn vàng'

Theo các phác đồ cấp cứu người bệnh đột quỵ trước đây, thời gian vàng để sử dụng rTPA (thuốc tiêu sợi huyết) là trong vòng 4 - 5 tiếng từ lúc khởi phát đột quỵ.

Nhưng hiện nay, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đối với một số trường hợp đặc biệt vẫn được chỉ định thuốc tiêu sợi huyết và có thể mang lại lợi ích trong vòng 24 tiếng từ lúc khởi phát đột quỵ. Trường hợp của ông L. K .L (77 tuổi, Củ Chi, TP. HCM) thuộc trường hợp đặc biệt này.

Bệnh nhân đột quỵ có tiền sử hút thuốc và tăng huyết áp

Khoảng 2 giờ sáng, khi đang ngủ thì ông L. bỗng giật mình thức giấc và cảm thấy nửa người bên phải gần như yếu liệt hoàn toàn, không thể đi lại được. Dù có chút lo sợ nhưng không biết bị làm sao nên ông không dám đánh thức người nhà và tiếp tục ngủ lại.

Tuy nhiên đến gần 10 giờ sáng, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm nên ông đã được người nhà đưa đến BVĐK Xuyên Á để cấp cứu trong tình trạng nói khó, méo miệng và yếu liệt hoàn toàn nửa người bên phải.

Được biết, trước đó, ông L. đã có thói quen hút thuốc lâu năm cùng với bệnh lý nền tăng huyết áp nhưng không điều trị liên tục.

Hình ảnh CT mạch máu não không ghi nhận tắc mạch máu lớn của bệnh nhân bị đột quỵ. Ảnh: BVCC

Phục hồi kỳ diệu cho người bệnh sau đột quỵ

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, chụp MRI não, xác định người bệnh bị nhồi máu vùng cầu não bên trái giờ thứ 12. Nhồi máu não vị trí này thường để lại di chứng rất nặng nề nếu không được điều trị, thậm chí nhiều trường hợp có thể diễn tiến nặng và tử vong.

Thông thường, thời gian vàng để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ là trong khoảng 4 - 5 giờ đầu tiên. Mặc dù hiện nay đã có một số thay đổi trong phác đồ điều trị, tuy nhiên thời gian vàng cấp cứu người bệnh đột quỵ vẫn rất ngắn, và chỉ có số ít bệnh nhân mới có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết sau 4 - 5 giờ.

Trường hợp ông L. đến viện đã ngoài 4-5 giờ, tuy nhiên sau khi thăm khám và thực hiện một số kỹ thuật hình ảnh, xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ Đơn vị Đột quỵ đã xác định ông L. thuộc trường hợp đặc biệt, vẫn còn có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết.

Thực tế đã chứng minh hiệu quả ngoạn mục sau khi dùng thuốc, khoảng 10 phút sau khi tiêm, các bác sĩ và người nhà không khỏi vui mừng khi nhận thấy sức cơ của ông L. bắt đầu có những chuyển biến tích cực rõ rệt.

Ông dần cử động được tay chân bên phải, giọng nói trở nên rõ ràng hơn, ngay sau khi tiêm thuốc... và được chụp CT mạch máu não để đánh giá lại mạch máu, ghi nhận không tắc mạch máu lớn.

Điều kỳ diệu nhất là sau khoảng 30 phút, ông L. đã có thể tự ngồi dậy và đi lại được, một sự phục hồi ngoạn mục.

Việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết ngoài thời gian vàng được đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng của các bác sĩ chuyên khoa đột quỵ trên từng bệnh nhân. Do đó, khi nhận thấy các dấu hiệu của đột quỵ người dân cần đến ngay cơ sở y tế có đủ các phương tiện chẩn đoán và cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt giúp gia tăng hiệu quả điều trị và bảo vệ tính mạng người bệnh.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu nhận biết và cách xử trí khi có dấu hiệu đột quỵ

Theo BS.CKII. Diệp Trọng Khải – Trưởng khoa Nội Thần kinh của bệnh viện cho biết: “Hiện nay, đột quỵ tuần hoàn sau có thời gian mở rộng dùng thuốc tiêu sợi huyết có thể lên đến 24 giờ sau khi khởi phát.

Tuy nhiên khi phát hiện dấu hiệu đột quỵ (dựa theo quy tắc F.A.S.T: méo miệng, lệch mặt, nói khó và tận dụng thời gian), bệnh nhân cần nhanh chóng đến bệnh viện kịp thời để các bác sĩ chuyên khoa xác định vùng nhồi máu não thuộc vùng chi phối của động mạch nào, từ đó đưa ra chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết phù hợp cho từng bệnh nhân…”

Bạn hãy nhớ rằng, mỗi giây đều vô cùng quý giá đối với bệnh nhân đột quỵ

Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo người dân cần có thói quen sinh hoạt lành mạnh, hạn chế rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích và tập luyện thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe.