Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Tối 18/8/2019, Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) nhận được tin báo về một vụ nghi tạt a-xít xảy ra tại trạm dừng nghỉ trên địa bàn huyện. Nạn nhân là người phụ nữ tên N đang làm nhân viên ở đây.



Khi cơ quan công an tới nơi, hiện trường đã bị xáo trộn toàn bộ do quá trình cấp cứu nạn nhân. Chị N cũng đã được đưa đi bệnh viện. Nơi xảy ra vụ án là ở trong khu bếp trạm nghỉ. Công an phát hiện một túi vài mầu đỏ, một chiếc cốc nhựa, chiếc áo bỏ lại xung quanh hiện trường.

Tiến hành kiểm tra camera của trạm, công an bước đầu xác định được diễn biến vụ việc. Cụ thể khi chị N đang làm việc thì có người đàn ông dáng dong dỏng, mặc áo phông đen, quần sẫm mầu đi vào. Người này một tay cầm điện thoại, tay kia cầm chiếc cốc. Khi tới gần chị N, gã nhanh tay hất chất lỏng đựng trong cốc vào mặt chị N. Thấy nạn nhân gục xuống, người đàn ông lạ mặt nhanh chân bỏ ra ngoài và tẩu thoát.

Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, hầu hết những người có mặt tại hiện trường đều chưa kịp hiểu chuyện gì. Bản thân nạn nhân N trong tình trạng cấp cứu, không cung cấp được thông tin nào có giá trị. Mọi manh mối dẫn tới nghi phạm đều rất mù mờ.

Công an tiến hành xác minh các mối quan hệ xã hội, bạn bè, kinh tế của nạn nhân N tuy nhiên không thu được kết quả. Chị N hầu như chẳng có bất cứ mâu thuẫn nào với ai.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc (ảnh tư liệu)

Người phụ nữ đơn thân này là trụ cột kinh tế trong nhà, theo đánh giá của mọi người thì hiền lành và làm việc rất chăm chỉ. Vậy vì sao lại có kẻ nhẫn tâm gây ra hành vi độc ác đến thế?

Xuôi về trước, vào khoảng năm 2018, các trinh sát được biết chị N đã từng bị một đối tượng lạ mặt chặn đường, tạt a-xít ở địa bàn khác. Lần đó chị N bị tổn hại 14% sức khỏe. Chị đã báo lên cơ quan công an, tuy nhiên khi đang điều tra, truy tìm hung thủ thì chị N lại bị "gây án" một lần nữa.

Các điều tra viên đặt câu hỏi, liệu rằng hai vụ việc này có liên quan đến nhau hay không?

Trong hầu hết các vụ việc tạt a-xít, các điều tra viên cho rằng sẽ xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thế nhưng, với những mối quan hệ của chị N rất khó để tìm kiếm thông tin về việc này.

Tại hiện trường, công an thu được chiếc áo vứt lại, nhận định đối tượng gây án với chị N có lẽ cũng bị thương do a-xít bắn lại, đã phải sơ cứu tại một cơ sở ý tế nào đó. Từ manh mối này, các tổ trinh sát được cử đi khắp địa bàn Cao Phong, dọc tuyến đường di chuyển của đối tượng để rà soát. Thế nhưng không một cơ sở y tế nào báo cáo về việc chăm sóc cho người bị thương do bỏng từ a-xít.

Vào thời điểm mọi manh mối đều rất mù mờ, công an được một người bạn của nạn nhân N cung cấp thông tin: thời gian gần đây chị N thường xuyên bị một số điện thoại lạ gọi. Những lúc như thế, nạn nhân đều bấm từ chối, không nghe.

Đây là thông tin vô cùng giá trị, nó có thể là bước đột phá của vụ án. Các trinh sát tiếp tục rà soát, từ đây phát hiện chị N từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông làm nghề lái xe sinh sống tại Chương Mỹ (Hà Nội).

Chân dung người đàn ông này nhanh chóng được thu thập. Khi so sánh với hình ảnh kẻ tạt a-xít chị N, các trinh sát nhận thấy không giống. Tuy vậy, công an vẫn đặt nghi vấn nhiều nhất vào người đàn ông này.

Một tổ trinh sát tiếp tục đi rà soát camera xung quanh hiện trường vụ án nhằm tìm xem liệu người "bạn cũ" của chị N có xuất hiện vào thời điểm gây án hay không? Cùng lúc đó, người bán nước ven đường đã cung cấp thông tin vào tối xảy ra vụ việc, có 2 người đàn ông đi vào quán xin nước để rửa vết thương.

Như vậy, rất có thể nghi phạm trực tiếp gây án chính là kẻ đã xin nước và chắc chắn hắn có đi cùng 1 người đàn ông khác. Người đàn ông ấy là ai? Lả đồng phạm hay là chủ mưu? Tất cả những câu hỏi này cần được Công an Hòa Bình lý giải.

(Còn nữa)